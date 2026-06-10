Có một "Sa Pa" tuyệt đẹp ở Thái Nguyên, mây phủ quanh năm, ít người biết đến

"Sa Pa của Thái Nguyên" với cảnh sắc và văn hóa đặc sắc

Xã Cao Minh là một trong những địa bàn xa xôi nhất phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, giáp ranh với hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang. Địa hình cao mang lại cho nơi đây khí hậu mát mẻ quanh năm, trong lành và chưa chịu tác động từ quá trình đô thị hóa.

Đỉnh Mù Là, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên - nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ luôn thu hút du khách thập phương. Ảnh: Chiến Hoàng

Đến với Cao Minh, không ít người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi trải dài, quanh năm mây vờn bao phủ, kết hợp cùng hệ thống sông suối nguyên sơ. Đặc biệt, những khu ruộng bậc thang phân bố tại các thôn như Lủng Phặc, Lủng Nghè, Bản Nghè, Nà Chảo, Phja Mạ... vào mùa lúa chín sẽ dệt nên một bức tranh thiên nhiên hữu tình, nổi bật sắc vàng giữa núi rừng xanh thẳm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết, không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Cao Minh còn là nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc như Mông, Tày, Dao, Nùng, Sán Chỉ… Trong đó, người Mông chiếm số dân đông nhất với gần 52%. Sự đa dạng này đã tạo nên một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đặc sắc.

Những thửa ruộng bậc thang tại xã Cao Minh không chỉ đẹp tự nhiên, trong lành mà còn thu hút bởi chính những sinh hoạt thường nhật của các cư dân bản địa. Ảnh: Chiến Hoàng

“Địa phương hiện đang gìn giữ hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là làn điệu lượn Cọi của người Tày và múa Khèn của người Mông, được duy trì sinh hoạt đều đặn qua các câu lạc bộ trên địa bàn xã”, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết thêm.

Cũng theo ông Tuấn, điểm nhấn du lịch tâm điểm tại đây chính là lễ hội Mù Là - lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào Mông, diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại đỉnh núi Ngạm Xáng (thôn Lủng Phặc).

Thưởng thức Múa khèn ở Bản Nghè, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên cũng là một trải nghiệm thú vị. Ảnh: Chiến Hoàng

“Với độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, nơi đây được ví như "Sa Pa của Thái Nguyên" nhờ khí hậu mát mẻ và mùa đông lạnh giá. Đến với lễ hội, du khách được hòa mình vào không khí đón xuân vùng cao, thưởng thức ẩm thực, xem chọi bò, nghe hát giao duyên, múa khèn và trải nghiệm các trò chơi dân gian như đẩy gậy, đánh cù, chọi gà...”, ông Tuấn chia sẻ.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng cao Cao Minh

Nhận thấy nhu cầu của du khách, một số hộ dân xung quanh khu vực lễ hội đã chủ động cải tạo đồi hoang thành vườn hoa theo mùa, xây dựng tiểu cảnh check-in và cho thuê trang phục, phục vụ ăn uống. Mô hình này bước đầu đã đem lại nguồn thu nhập tốt hơn rõ rệt so với việc trồng ngô truyền thống. Bên cạnh đó, với vị trí tiếp giáp Cao Bằng và Tuyên Quang, xã có điều kiện rất thuận lợi để kết nối các tour tuyến du lịch liên tỉnh.

Những con suối mát lạnh cũng sẽ là điểm đến được lựa chọn trong những ngày hè tại xã Cao Minh của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Cao Minh, du lịch Cao Minh hiện vẫn đang ở dạng tiềm năng và còn một số hạn chế như: Hạ tầng giao thông xuống cấp; dịch vụ du lịch còn thiếu thốn, mang tính tự phát, thiếu các chỗ nghỉ chân, quán ăn bài bản. Về nguồn nhân lực, còn hạn chế khi chưa được đào tạo chuyên nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương còn cao gây trở ngại cho việc đầu tư; các điểm trải nghiệm và cảnh đẹp còn hạn chế về thông tin, khiến nhiều du khách ít có cơ hội tiếp cận.

Về định hướng của xã đối với phát triển du lịch, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đảng bộ, chính quyền địa phương xác định mục tiêu phát triển du lịch xã Cao Minh theo hướng sinh thái, bền vững, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; phấn đấu đến năm 2030 Mù Là trở thành điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu vùng cao, là trung tâm trải nghiệm văn hóa - sinh thái của xã và khu vực.

Không khó để có những khung hình ấn tượng về cuộc sống của người vùng cao khi đến với xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

"Để làm được điều này, chúng tôi đã đưa ra những mục tiêu cụ thể như Hoàn thiện rà soát, đánh giá tiềm năng làm cơ sở pháp lý, đánh giá toàn bộ tài nguyên cảnh quan, văn hóa, lịch sử của khu Mù Là. Xác định các điểm du lịch ưu tiên: Ruộng bậc thang, suối, rừng, khu sinh hoạt văn hóa, lễ hội; lập hồ sơ tiềm năng du lịch, làm căn cứ xây dựng đề án phát triển.

Cùng với đó lập đề án quy hoạch chi tiết khu du lịch Mù Là Xây dựng đề án phát triển khu du lịch Mù Là giai đoạn trước mắt và dài hạn. Quy hoạch rõ các khu chức năng: khu đón tiếp khách, bãi đỗ xe, khu tham quan, khu nghỉ dịch vụ, khu bảo tồn văn hóa", ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên trao đổi về việc khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn xã. Ảnh: Chiến Hoàng

"Cần hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nâng cấp tuyến đường vào khu du lịch Mù Là, ưu tiên các điểm xuống cấp, nguy hiểm. Lắp đặt biển chỉ dẫn từ trung tâm xã đến Mù Là và trong nội khu. Xây dựng các công trình thiết yếu: Nhà vệ sinh đạt chuẩn, điểm đón tiếp khách, bãi đỗ xe tạm, các hạng mục này tạo điều kiện tối thiểu để đón khách", ông Tuấn nói.

Một điểm check-in trên đỉnh Phja Mạ tại xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Tuấn cho biết thêm, để xây dựng sản phẩm du lịch, bước đầu địa phương sẽ thiết kế một đến hai tuyến tham quan mẫu, ngắn, dễ đi. Khôi phục hoặc xây dựng các hoạt động trải nghiệm có thể triển khai ngay như: Các làn điệu dân ca, hát sli, hát lượn đối đáp dân tộc Tày, múa khèn Mông, hát páo dung dân tộc Dao, trải nghiệm văn hóa truyền thống nấu ẩm thực dân tộc, dẫn khách thăm cảnh quan, xây dựng 1 mô hình homestay/nhà sàn cộng đồng mẫu; nhà truyền thông dân tộc Mông, Dao...

Những tảng đá trên đỉnh Phja Mạ có độ cao gần 1000m so với mực nước biển là nơi để du khách có cái nhìn bao quát núi rừng Cao Minh. Ảnh: Chiến Hoàng

Để phát triển bền vững, chính quyền địa phương khẳng định sẽ luôn chú trọng công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Khi có một hướng đi rõ ràng cùng sự đầu tư đồng bộ, phù hợp về hạ tầng và dịch vụ, Cao Minh hoàn toàn có thể biến những lợi thế hoang sơ này thành đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào nơi đây.