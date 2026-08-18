Bước vào những ngày đầu thu, hành trình từ Hà Nội lên Pà Cò dường như dài hơn bởi sự háo hức. Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nơi đây quanh năm được bao phủ bởi khí hậu mát lành, trong trẻo.

Khi đất trời thu sang, những biển mây bồng bềnh lại xuất hiện, cuộn lên từ các thung sâu, ôm trọn những sườn núi xanh thẳm, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Chính vẻ đẹp ấy đã biến Pà Cò thành điểm đến níu chân những người yêu thiên nhiên và say mê khám phá vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.

Theo người dân địa phương, khoảng thời gian lý tưởng nhất để săn mây là từ 5 đến 10 giờ sáng. Khi ấy, mây còn dày, chưa bị nắng làm tan loãng. Đứng giữa không gian ấy, người ta dễ quên đi những ồn ào thường nhật, chỉ còn tiếng gió, tiếng chim và trước mắt là một bức tranh thiên nhiên rộng lớn.

Chị Nguyễn Bích Thủy (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ, ngắm biển mây ở Pà Cò khi đất trời vào thu là đẹp nhất. Thật tuyệt khi ngắm biển mây lúc bình minh từ từ nhô lên sau những dãy núi. Ánh sáng đầu ngày nhuộm bầu trời từ sắc hồng sang vàng óng. Dưới thung sâu, mây trắng bắt đầu chuyển động. Từng lớp, từng lớp mây cuộn trào như những con sóng khổng lồ, chậm rãi ôm lấy chân núi rồi tràn qua các thung lũng.

"Có lúc, biển mây trải rộng đến tận đường chân trời. Có lúc, những đỉnh núi xanh chỉ còn nhô lên như những hòn đảo giữa đại dương trắng xóa. Ánh nắng xuyên qua từng lớp mây, tạo nên những mảng sáng tối thay đổi liên tục. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, cả biển mây dường như lại chuyển mình", chị Thủy chia sẻ.

Vẻ đẹp của Pà Cò càng trở nên đặc biệt khi du khách được hòa cùng đời sống văn hóa của đồng bào H’Mông. Du khách có thể trekking qua những cung đường núi, picnic bên suối, trải nghiệm vẽ sáp ong, nhuộm vải, làm bánh dày hay tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Cùng với cảnh sắc thiên nhiên được ưu đãi, người dân Pà Cò đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều homestay được đầu tư khang trang, đường vào các bản được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn để đón du khách.