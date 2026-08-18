4 hành trình tàu hỏa đáng thử dịp 2/9, có tuyến mới Huế - Phong Nha giảm giá 50%

Hành trình Huế - Phong Nha

Từ ngày 29/8, ngay trước thềm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, ngành Đường sắt đưa vào khai thác đôi tàu HQ1/HQ2 mang tên "Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới", kết nối Cố đô Huế với Phong Nha (Quảng Trị).

Đoàn tàu gồm 8 toa, có sức chứa hơn 300 khách, được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ văn hóa, du lịch và các di sản nổi bật của Huế và Quảng Trị. Trong đó, 5 toa ghế xoay giúp hành khách thuận tiện ngắm cảnh dọc hành trình; một toa VIP có 24 chỗ; một toa cộng đồng và một toa dịch vụ giải trí.

Tàu HQ2 khởi hành từ ga Huế lúc 7h15, đến ga Thọ Lộc lúc 11h55. Chiều ngược lại, HQ1 rời Thọ Lộc lúc 13h15, về ga Huế lúc 17h25. Hành trình dài khoảng 190km.

Thiết kế nội thất bên trong toa tàu. Ảnh: VNR

Trên đường đi, tàu dừng tại các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, kết nối du khách với Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đặc biệt, trong tuần lễ khai trương từ 29/8 đến 5/9, giá vé được giảm 50%, còn khoảng 210.000-380.000 đồng/chặng Huế - Thọ Lộc.

5 toa ghế xoay giúp hành khách thuận tiện ngắm cảnh dọc hành trình. Ảnh: VNR

Từ 6/9 đến cuối năm, vé tiếp tục được giảm 15%; khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Ngành Đường sắt kỳ vọng đoàn tàu 5 sao sẽ trở thành sản phẩm du lịch mới, kết nối các trung tâm di sản và điểm đến nổi tiếng miền Trung bằng đường sắt, đồng thời mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Hành trình Huế - Đà Nẵng

Chuyến tàu du lịch nối Huế và Đà Nẵng mang tên "Kết nối di sản miền Trung".

Tàu được trang bị ghế mềm điều hòa, đặt cạnh những ô cửa sổ để tiện cho du khách ngắm cảnh dọc tuyến đường sắt được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam nối Huế - Đà Nẵng. Trên chuyến tàu này, một nhóm nghệ sĩ biểu diễn ca Huế thính phòng trình diễn những bản Nam Bình, Phủ Lục, Cổ Bản… phục vụ du khách. Một toa tàu chuyên phục vụ ẩm thực, với hàng loạt món bánh trái xứ Huế như bánh ít, chả lụa, nem Huế… cùng các loại thức uống.

Đặc biệt đoàn tàu sẽ dừng lại ga Lăng Cô nằm ở lưng chừng đèo Hải Vân 10 phút, để du khách có thể xuống tàu chụp hình check-in.

Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7h05, đến ga Đà Nẵng lúc 10h10; tàu HĐ3 xuất phát tại ga Huế lúc 14h30, đến Đà Nẵng lúc 18h15.

Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 7h05, đến ga Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 15h20, đến ga Huế lúc 18h15.

Hành trình Hà Nội - Hải Phòng

Đoàn tàu chất lượng cao mang tên "Hoa Phượng Đỏ" vận hành toa xe VIP 34 chỗ ngồi, với nội thất theo phong cách Đông Dương, tiêu chuẩn 5 sao; toa xe 56 chỗ được trang bị ghế ngồi thế hệ mới, có thể xoay 180 độ.

Các toa đều bố trí khu vực rửa tay rộng rãi, nhà vệ sinh hiện đại và thoáng sạch. Ngoài ra, đoàn tàu có thêm các toa xe 64 chỗ ngồi tiêu chuẩn, áp dụng giá vé linh hoạt để đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại của khách.

Tàu Hoa Phượng Đỏ lăn bánh từ ga Hà Nội về tới ga Hải Phòng với thời gian là 3 tiếng và từ ga Hải Phòng về ga Hà Nội cũng với thời gian như vậy.

Hai toa "quý tộc" được trang bị nội thất sang trọng với sàn gỗ tự nhiên, ghế sofa đơn, bộ sofa dài, quầy bar, wifi miễn phí và nhạc công biểu diễn trực tiếp

Du khách có thể tới Hải Phòng, thưởng thức foodtour ở khu vực trung tâm rồi quay trở lại Hà Nội trong ngày hoặc lưu trú 1 đêm. Với lịch trình trong ngày, du khách có thể tới check-in ảnh đẹp tại ga Hải Phòng, Nhà hát thành phố, Bảo tàng thành phố...

Tại Hải Phòng, du khách có thể thuê xe máy để vi vu các quán ngon bán bánh đa cua, ốc, hải sản, bún cá cay, bánh đúc tàu, bánh mì cay...

Hành trình Hà Nội - Bắc Ninh

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" với hành trình "Thăng Long - Kinh Bắc" thu hút khá đông du khách. Toa tàu được thiết kế theo phong cách cổ điển pha hiện đại với nội thất gỗ ấm áp, ánh sáng dịu cùng những họa tiết mang sắc thái hoài cổ khiến hành khách có cảm giác như "xuyên không" về Hà Nội xưa cũ.

Các khung cửa sổ lớn được mở rộng tối đa, cho phép du khách ngắm trọn khung cảnh đặc trưng của phố phường Thủ đô từ mái ngói cũ kỹ ven đường ray, những khu phố tấp nập, cho đến dòng sông Hồng hiền hòa.

Trên chuyến tàu, du khách không chỉ ngồi ngắm cảnh mà còn sống trong không gian văn hóa. Những làn điệu quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm được biểu diễn ngay trên tàu, khiến hành trình trở thành một buổi diễn nghệ thuật di động giữa lòng thành phố.

Trên chuyến tàu, du khách không chỉ ngồi ngắm cảnh mà còn sống trong không gian văn hóa

Điểm nhấn của hành trình là chuyến tham quan khu di tích Đền Đô (Bắc Ninh) - Di tích quốc gia đặc biệt thờ 8 vị vua triều Lý - triều đại đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm một số hoạt động như làm tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê, nghe quan họ.

Dịp 2/9, lượng khách quan tâm các hành trình du lịch đường sắt tăng cao, du khách nên tìm hiểu thông tin, đặt vé sớm.