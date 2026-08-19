Sống ở Bản Liền mùa lúa chín

Xã Bản Liền (huyện Bắc Hà cũ, tỉnh Lào Cai) nổi tiếng sau chương trình truyền hình thực tế "Gia đình Haha" một năm trước. Khung cảnh yên bình của đồi chè, ruộng bậc thang và cuộc sống bình dị của người dân khiến bản làng vùng cao Tây Bắc ngày càng nhận được sự chú ý của khách du lịch.

Từ Hà Nội, cách thuận tiện nhất để đến Bản Liền là theo cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) sau đó rẽ hướng Bắc Hà. Từ trung tâm Bắc Hà, du khách đi thêm khoảng 20 km. Tổng thời gian di chuyển 5-6 tiếng.

Ngoài sử dụng xe cá nhân, du khách có thể thuê taxi hoặc xe ôm từ Bắc Hà. Xe ôtô dưới 7 chỗ có thể vào gần trung tâm bản, các phương tiện khác dừng cách bản khoảng 500-600 m.

Giữa tháng 8, các ruộng lúa ở Bản Liền phủ màu xanh, lác đác đã có lúa chín. Khoảng 2-3 tuần nữa, lúa sẽ chín vàng. Mùa cao điểm du lịch ở đây từ tháng 8 đến tháng 10 với các trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Anh Nguyễn Việt Hùng (Hà Nội) cùng nhóm khách đến Bản Liền cuối tuần vừa qua. Anh cho biết đến đây để "sống cùng người bản địa, chứ không chỉ tham quan".

Anh và các thành viên ngủ trong homestay, ăn cùng chủ nhà, nấu và thưởng thức những món địa phương, đi ruộng, hái chè, làm nông, chăm gia súc... Ngoài ra, anh còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Tày (phong tục, nhà ở, trang phục, tiếng nói, tập quán), sinh hoạt văn nghệ, chơi các trò chơi.

Điểm lưu trú "hot" nhất Bản Liền hiện là homestay của chị Thông - anh Hà. Đây là một căn nhà sàn có 7 phòng tập thể và một phòng riêng, có thể đón tối đa 20 khách. Chị Thông bắt đầu làm homestay từ cuối 2019, sau khi tham gia dự án du lịch nông thôn bền vững. Chị lồng ghép việc nhà nông vào tour trải nghiệm để khách hiểu thêm đời sống dân bản.

Ngoài ra còn có các homestay khác như nhà anh chị Nâng - Cân, Vàng - Bình, Hướng - Hoan, tầm nhìn đẹp, khung cảnh yên bình. Mức giá trung bình 150.000 đồng một người một đêm với phòng cộng đồng. Bungalow có giá cao hơn.

Tại Bản Liền, du khách có cơ hội thử môn thể thao đánh én của người Tày. Đánh én giống các trò chơi dân gian sử dụng vợt gỗ để đánh quả cầu, một hình thức chơi đã tồn tại từ lâu ở nhiều cộng đồng châu Á. Cách chơi, dụng cụ và sân bãi có nhiều điểm tương đồng cầu lông hay pickleball hiện nay.

Gấu - chú chó nổi tiếng trong Gia đình Haha - của homestay chị Thông - bên thửa ruộng bậc thang. Đây là chú chó gây ấn tượng với khán giả và du khách nhờ vẻ đáng yêu, ít sủa, trầm lặng nhưng lanh lợi và quấn quýt bên các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Hầu hết khách đến Bản Liền sẽ ăn theo gia đình chủ homestay, nguyên liệu tự nuôi trồng và sản vật núi rừng như lợn đen, gà thả đồi, rau, măng rừng và rau theo mùa, nếp nương, bánh sắn... Chi phí khoảng 200.000 đồng một ngày mỗi khách cho cả ba bữa ăn. Anh Hùng cho hay "ngày nào cũng như ăn cỗ".

Các homestay ở Bản Liền giữ nguyên tắc làm du lịch bền vững, không nhận khách ồ ạt để tránh xáo trộn sinh hoạt. Khách được chia sẻ giữa các homestay trong bản để cùng hỗ trợ tăng thu nhập cho cộng đồng. Vì vậy, khách lưu ý đặt phòng sớm, dù trong hay cuối tuần.