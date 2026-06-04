Chọn facebook nhiều lượt người theo dõi nhất để đặt phòng khách sạn vẫn bị lừa

Nở rộ các hình thức lừa đảo mùa du lịch

Bước vào mùa du lịch hè 2026, nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân trên cả nước tăng mạnh. Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của thị trường du lịch, tình trạng lừa đảo đặt tour, phòng nghỉ, vé máy bay và dịch vụ visa qua mạng cũng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến không ít người mất tiền, thậm chí bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Chị Hoàng Thanh Tâm (Vĩnh Yên, Phú Thọ) vừa chia sẻ với Báo Sức khỏe và Đời sống câu chuyện chị bị lừa khi đặt phòng khách sạn ở Quan Lạn (Quảng Ninh). Chị kể, gia đình có nhu cầu đi nghỉ hè ở đảo Minh Châu (Quan Lạn, Quảng Ninh) nên chị vào mạng tìm hiểu. Sau khi đọc thông tin về giá phòng ở một số trang web thì chị quyết định đặt phòng ở page có đến hơn 100 nghìn lượt theo dõi, có tick xanh.

Hàng loạt các trang giả mạo khách sạn, resort được lập để lừa đảo khách hàng.

"Tôi thấy nhân viên ở đây rất thân thiện, tư vấn nhiệt tình và đặc biệt là giá rẻ hơn một chút so với những chỗ khác. Sau khi hỏi giá phòng ngày 25/6 đến ngày 28/6, tôi đồng ý đặt cọc 11 triệu đồng cho 3 phòng. Phần còn lại sẽ thanh toán trực tiếp khi nhận phòng. Ngay sau khi tôi chuyển khoản, người này nhắn lại là tôi đã chuyển tiền sai cú pháp, đề nghị tôi chuyển lại với cú pháp cụ thể. Còn số tiền vừa chuyển nhầm, tôi sẽ nhận tiền mặt lúc đến nhận phòng. Nhận ra dấu hiệu lừa đảo, tôi liền nhắn hỏi lại một số thông tin về khách sạn nhưng người này không nắm được. Khi tôi nói sẽ báo công an thì họ chặn liên lạc", chị Hoàng Thanh Tâm chia sẻ.

Trường hợp của chị Tâm không phải là cá biệt. Anh Hoàng Tấn Phong (Hà Nội) cũng vừa tiếc đứt ruột khi chuyển khoản đến hơn 30 triệu đồng cho một đối tượng lừa đảo đặt vé máy bay. Đối tượng này đăng facebook quảng cáo có quỹ vé giá rẻ vào mùa cao điểm, anh Phong không ngần ngại đặt cho cả gia đình đi Đà Nẵng. Nhưng khi tiền vừa chuyển xong, đối tượng đã chặn liên lạc.

Không chỉ dừng lại ở tour du lịch và khách sạn, hình thức lừa đảo cho thuê homestay, villa "ảo" cũng đang nở rộ tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc… Các đối tượng sao chép hình ảnh những căn villa sang trọng, homestay đẹp trên Internet rồi đăng tải với giá thuê rất rẻ để thu hút khách hàng.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng còn làm giả giấy phép kinh doanh, hóa đơn xác nhận đặt phòng, phiếu thu có đóng dấu đỏ gửi cho khách. Tuy nhiên, đến khi du khách tới nơi mới tá hỏa phát hiện địa chỉ thuê không tồn tại hoặc chỉ là nhà dân bình thường, hoàn toàn không có cơ sở lưu trú như quảng cáo.

Bên cạnh đó, tình trạng lừa đảo liên quan đến dịch vụ làm visa du lịch nước ngoài cũng có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng quảng cáo dịch vụ "bao đậu 100%", "xét duyệt siêu tốc", "không cần chứng minh tài chính" nhằm đánh vào tâm lý ngại thủ tục của người dân. Sau khi nhận hàng chục triệu đồng cùng các giấy tờ cá nhân quan trọng như hộ chiếu, căn cước công dân, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chống lừa đảo (Chongluadao.vn) nhận định, mùa du lịch cao điểm, nhiều fanpage/website giả mạo khách sạn, resort xuất hiện với chiêu "giá rẻ bất thường" để dụ người dùng chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, kẻ lừa đảo có thể báo "sai nội dung", "hệ thống chưa ghi nhận" rồi yêu cầu chuyển thêm lần 2. Đây là chiêu thức không mới song nạn nhân vẫn mắc lừa do tâm lý chủ quan, không tìm hiểu kỹ trước khi chuyển tiền đặt cọc.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng thường lập fanpage giả mạo có giao diện gần giống với website, fanpage của những resort, khách sạn, homestay uy tín để đánh lừa du khách. Những fanpage này thường có hàng chục nghìn lượt theo dõi, sử dụng số điện thoại đường dây nóng để tư vấn, thậm chí có tích xanh Facebook và chạy quảng cáo nhằm tạo sự tin tưởng. Ngoài ra, các đối tượng còn mua bình luận "ảo", tạo các đánh giá tích cực về dịch vụ lưu trú để tăng độ tin cậy, đồng thời tung ra nhiều chương trình khuyến mại với mức giá hấp dẫn bất thường.

Sau khi khách hàng liên hệ đặt phòng và chuyển khoản tiền cọc, các đối tượng tiếp tục đưa ra lý do như khách chuyển sai nội dung, hệ thống chưa ghi nhận giao dịch hoặc tiền bị "treo", từ đó yêu cầu chuyển thêm tiền để xác minh hoặc hoàn trả khoản tiền trước đó. Tin tưởng làm theo, nhiều người đã chuyển nhiều lần với số tiền lớn trước khi bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền.

Cách phòng tránh lừa đảo vào mùa cao điểm du lịch

Theo ông Ngô Minh Hiếu, với website đặt dịch vụ du lịch, người dùng cần chú ý kiểm tra kỹ tên miền. Những website có đuôi lạ như .xyz, .cc, .tk hoặc tên miền na ná thương hiệu lớn nhưng sai khác một vài ký tự đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Với những trang Fanpage có hình ảnh đẹp lung linh cần phải tìm hiểu kỹ mục "Tính minh bạch của trang" trên Facebook để biết ngày tạo trang, lịch sử đổi tên. Các đối tượng lừa đảo có thể mua lại trang Fanpage có tích xanh và đổi tên để thực hiện hành vi lừa đảo.

Quan trọng nhất, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những combo du lịch có giá thấp hơn thị trường từ 30% trở lên. Đây thường là dấu hiệu đầu tiên của một giao dịch có rủi ro cao. Trong lĩnh vực du lịch và nhiều lĩnh vực tiêu dùng khác, mức giá quá thấp so với mặt bằng chung chính là thủ thuật đánh vào tâm lý "ham rẻ" và biến khách hàng trở thành nạn nhân. "Ưu đãi càng hấp dẫn, càng phải kiểm tra kỹ.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân ưu tiên đặt dịch vụ trên các nền tảng uy tín, có chính sách bảo vệ khách hàng rõ ràng; hạn chế chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hay các dữ liệu cá nhân quan trọng cho người lạ trên mạng.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ nội dung tin nhắn, hình ảnh giao dịch, biên lai chuyển khoản và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với các quảng cáo đặt phòng giá rẻ bất thường so với thị trường và nên so sánh giá trên nhiều nền tảng khác nhau trước khi quyết định đặt phòng.

Người dân cũng nên ưu tiên đặt phòng qua các nền tảng uy tín, đồng thời tham khảo đánh giá của những khách hàng đã từng lưu trú thông qua các trang như TripAdvisor hoặc Google Reviews để kiểm chứng thông tin.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn thông qua hotline hoặc email trên trang chính thức để xác minh thông tin trước khi thanh toán. Tuyệt đối không làm theo các yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với lý do sai cú pháp, lỗi hệ thống hay treo tiền.

Mùa du lịch hè là thời điểm nhu cầu nghỉ dưỡng tăng cao, song cũng là "mùa làm ăn" của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Việc nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin và lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín sẽ là giải pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản và có những chuyến đi an toàn, trọn vẹn.