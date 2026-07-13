Cây tình yêu 400 tuổi ghép hình trái tim

Cây tình yêu Seongheungsan là một cây du Nhật Bản (zelkova) có tuổi đời hơn 400 năm tuổi, nằm trên núi Seongheungsan, trong pháo đài Garimseong, huyện Buyeo. Cây là địa điểm check in hút du khách, đặc biệt các đôi yêu nhau, sau khi xuất hiện trong một số MV, phim truyền hình như Hotel Del Luna, Gurumi Green Moonlight, The Lover.

"Cây tình yêu" sau khi được ghép. Ảnh: Korea Landscape

Điều đặc biệt là cành lá tự nhiên tạo thành hình nửa trái tim. Nếu bạn kết hợp với hình phản chiếu hoặc chỉnh sửa ảnh (lật và ghép) sẽ tạo nên một trái tim hoàn chỉnh. Đây cũng là cách lưu giữ kỷ niệm được nhiều du khách yêu thích.

Thời điểm đẹp nhất để tham quan là hoàng hôn khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng tán lá và khung cảnh sông Geumgang phía xa, tạo nên khung hình lãng mạn của "cây tình yêu Seongheungsan".

Du khách chụp ảnh với cây zelkova. Ảnh: Korea Landscape

Cây du Nhật Bản zelkova sinh trưởng ở các vùng khí hậu ấm như ôn đới và cận nhiệt đới, khá phổ biến tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Cây ra hoa vào tháng 5, quả có hình đĩa và chín vào tháng 10.

Cây Seongheungsan mọc ở độ cao khoảng 240 m, cao khoảng 22 m, chu vi thân cây 5,5 m. Các cành chính tỏa ra thành bốn hướng và phân nhánh theo đường chéo. Do nhiều năm chịu tác động của gió mạnh trên đỉnh núi, một phần rễ cây lộ lên mặt đất, tạo nên vẻ cổ kính. Nhờ giá trị lịch sử, cảnh quan và sinh thái, cây được Hàn Quốc xếp hạng Di tích thiên nhiên số 564 vào năm 2021.

Để đến cây tình yêu Seongheungsan, du khách di chuyển từ thủ đô Seoul đến huyện Buyeo bằng tàu hỏa hoặc xe buýt, thời gian khoảng 2 tiếng. Từ trung tâm Buyeo, du khách tiếp tục đi taxi hoặc xe buýt đến chân pháo đài Garimseong. Tại bãi đỗ xe của pháo đài, du khách đi bộ thêm khoảng 200 m nữa.