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Cao nguyên ở Bắc Ninh vào mùa mây, giới trẻ mê mẩn check-in

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Những ngày này, cao nguyên Đồng Cao (Bắc Ninh) trở thành điểm hẹn của giới trẻ khi nhiều người tìm về từ sáng sớm, check in biển mây bồng bềnh giữa núi rừng.

Các bạn trẻ thích thú săn mây ở cao nguyên Đồng Cao thuộc xã Vân Sơn và Đại Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Các bạn trẻ thích thú săn mây ở cao nguyên Đồng Cao thuộc xã Vân Sơn và Đại Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Đây là địa điểm lý tưởng ở Bắc Ninh để trải nghiệm, ngắm cảnh mây bồng bềnh.
Đây là địa điểm lý tưởng ở Bắc Ninh để trải nghiệm, ngắm cảnh mây bồng bềnh.
Đây là địa điểm lý tưởng ở Bắc Ninh để trải nghiệm, ngắm cảnh mây bồng bềnh.
Những ngày này, Đồng Cao đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Khung cảnh hùng vĩ được nhuốm sắc hồng rực rỡ, rồi dần chuyển sắc khi mặt trời lên cao, soi rõ cảnh núi rừng, thảo nguyên xanh cùng những biển mây.
Những ngày này, Đồng Cao đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Khung cảnh hùng vĩ được nhuốm sắc hồng rực rỡ, rồi dần chuyển sắc khi mặt trời lên cao, soi rõ cảnh núi rừng, thảo nguyên xanh cùng những biển mây.
Những ngày này, Đồng Cao đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Khung cảnh hùng vĩ được nhuốm sắc hồng rực rỡ, rồi dần chuyển sắc khi mặt trời lên cao, soi rõ cảnh núi rừng, thảo nguyên xanh cùng những biển mây.
Đồng Cao có nhiều địa điểm đẹp để check-in.
Đồng Cao có nhiều địa điểm đẹp để check-in.
Đồng Cao có nhiều địa điểm đẹp để check-in.
Đồng Cao có nhiều địa điểm đẹp để check-in.
Đồng Cao có nhiều địa điểm đẹp để check-in.

Cao nguyên ở Bắc Ninh vào mùa mây, giới trẻ mê mẩn check-in - 10

Thời điểm này, Đồng Cao thu hút nhiều bạn trẻ và du khách.

Nhiều bạn trẻ đến Đồng Cao từ sáng sớm để check - in cùng biển mây.
Nhiều bạn trẻ đến Đồng Cao từ sáng sớm để check - in cùng biển mây.
Nhiều bạn trẻ đến Đồng Cao từ sáng sớm để check - in cùng biển mây.

Khung cảnh lãng mạn tại Đồng Cao.

Khung cảnh lãng mạn tại Đồng Cao.

Cao nguyên Đồng Cao nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây được ví như "Sa Pa thu nhỏ" hay thảo nguyên xanh của miền Bắc, nổi tiếng với khung cảnh hoang sơ.

Cao nguyên Đồng Cao nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây được ví như "Sa Pa thu nhỏ" hay thảo nguyên xanh của miền Bắc, nổi tiếng với khung cảnh hoang sơ.

Bắc Ninh có suối cực chill, cảnh sắc hữu tình, dân phượt check-in rần rần
Bắc Ninh có suối cực chill, cảnh sắc hữu tình, dân phượt check-in rần rần

Ẩn mình giữa núi rừng Bắc Ninh, suối Mỡ gây “sốt” mùa hè bởi làn nước mát lạnh quanh năm, cảnh sắc hữu tình khiến dân phượt mê mẩn tìm đến check-in.

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Theo Nguyễn Thắng - Trần Phúc ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2026 13:13 PM (GMT+7)
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