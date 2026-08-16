Cao nguyên ở Bắc Ninh vào mùa mây, giới trẻ mê mẩn check-in

Các bạn trẻ thích thú săn mây ở cao nguyên Đồng Cao thuộc xã Vân Sơn và Đại Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Đây là địa điểm lý tưởng ở Bắc Ninh để trải nghiệm, ngắm cảnh mây bồng bềnh.

Những ngày này, Đồng Cao đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Khung cảnh hùng vĩ được nhuốm sắc hồng rực rỡ, rồi dần chuyển sắc khi mặt trời lên cao, soi rõ cảnh núi rừng, thảo nguyên xanh cùng những biển mây.

Đồng Cao có nhiều địa điểm đẹp để check-in.

Thời điểm này, Đồng Cao thu hút nhiều bạn trẻ và du khách.

Nhiều bạn trẻ đến Đồng Cao từ sáng sớm để check - in cùng biển mây.

Khung cảnh lãng mạn tại Đồng Cao.

Cao nguyên Đồng Cao nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây được ví như "Sa Pa thu nhỏ" hay thảo nguyên xanh của miền Bắc, nổi tiếng với khung cảnh hoang sơ.