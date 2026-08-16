Cao nguyên ở Bắc Ninh vào mùa mây, giới trẻ mê mẩn check-in
Những ngày này, cao nguyên Đồng Cao (Bắc Ninh) trở thành điểm hẹn của giới trẻ khi nhiều người tìm về từ sáng sớm, check in biển mây bồng bềnh giữa núi rừng.
Các bạn trẻ thích thú săn mây ở cao nguyên Đồng Cao thuộc xã Vân Sơn và Đại Sơn (tỉnh Bắc Ninh).
Thời điểm này, Đồng Cao thu hút nhiều bạn trẻ và du khách.
Khung cảnh lãng mạn tại Đồng Cao.
Cao nguyên Đồng Cao nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây được ví như "Sa Pa thu nhỏ" hay thảo nguyên xanh của miền Bắc, nổi tiếng với khung cảnh hoang sơ.
Ẩn mình giữa núi rừng Bắc Ninh, suối Mỡ gây “sốt” mùa hè bởi làn nước mát lạnh quanh năm, cảnh sắc hữu tình khiến dân phượt mê mẩn tìm đến check-in.
Theo Nguyễn Thắng - Trần Phúc ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/08/2026 13:13 PM (GMT+7)