Lúa phủ xanh cánh đồng Mường Than sau lũ dữ

Cánh đồng Mường Than rộng hơn 2.000 ha, nằm ở độ cao khoảng 600 m so với mực nước biển, trải dài trong thung lũng giữa những dãy núi của xã Mường Than và Than Uyên. Đây là một trong những vùng sản xuất lúa lớn và nổi tiếng khu vực Tây Bắc, đồng thời là điểm đến được nhiều du khách tìm đến vào mùa lúa chín.

Những thửa ruộng bậc thang ở Đội 11, xã Mường Than vẫn giữ màu xanh giữa vùng đất từng hứng chịu trận lũ quét sáng 17/7. Dòng lũ từ thượng nguồn đổ xuống Mường Than đã khiến 9 người thiệt mạng, 9 người bị thương, cày nát nhiều ruộng bậc thang, vùi lấp khoảng 300 ha lúa, hoa màu và thủy sản trên địa bàn xã.

Khoảng hơn 10% cánh đồng Mường Than bị đất đá chôn vùi. Thời điểm lũ quét qua, lúa vừa xuống đồng. Những diện tích lúa còn lại đang vươn lên giữa khu vực vẫn còn ngổn ngang bùn, đất đá.

Tại các khu vực bị thiệt hại nặng nhất bản Đội 11, xã Mường Than, ngoài quốc lộ 32 được thông, hiện trường vụ lũ quét cơ bản vẫn giữ nguyên. Người dân đã đến khu tái định cư cách 4 km để ở.

Cánh đồng Mường Than từng là một trong bốn cánh đồng lớn, nổi tiếng của vùng Tây Bắc, được nhắc đến trong câu "Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc".

Cánh đồng Mường Than không chỉ là vùng sản xuất lúa quan trọng của địa phương mà còn thu hút du khách khi vào mùa lúa xanh và mùa lúa chín.

Mỗi năm, gia đình chị Tự Thị È (đồng bào người Thái) ở xã Mường Than cày cấy hai lần trên mảnh ruộng rộng 1.200 m2. Lúa thường chín vàng vào tháng 4 và tháng 9. Sau thiên tai, chị đang từng bước khôi phục sản xuất, đưa màu xanh trở lại.

Đường vào bản văn hóa Én Luông nằm giữa hai bên là những thửa ruộng của cánh đồng Mường Than.

Mường Than là một trong những điểm được khai thác trong sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái của Than Uyên, cùng các điểm như vịnh Pá Khôm, vịnh Ta Gia, hồ thủy điện Bản Chát, Huổi Quảng và các bản văn hóa.

Theo Cổng thông tin du lịch tỉnh Lai Châu, tháng 7-9 thuận lợi để khám phá cánh đồng, khi lúa chuyển từ xanh sang vàng. Du khách có thể kết hợp ngắm cảnh, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu văn hóa các dân tộc và thưởng thức ẩm thực địa phương.