Bố bị chỉ trích vì cho con 7 tuổi lập kỷ lục leo núi

Hầu hết đứa trẻ 7 tuổi đón sinh nhật với bánh kem và quà. Cậu bé Joey Evermore, người Mỹ, lại chọn trở thành kỷ lục gia trẻ nhất chinh phục El Capitan - vách đá hoa cương lớn nhất thế giới cao 914 m trong Vườn quốc gia Yosemite của Mỹ hồi tháng 5. Joey hoàn thành thử thách leo núi cùng bố, ông Joe Evermore, các anh trai Sam, Sylvan và một đoàn làm phim tài liệu.

Bố Joey nổi tiếng vì thường xuyên chia sẻ các chuyến leo núi gia đình và anh trai Sam cũng từng là kỷ lục gia chinh phục El Capitan ở tuổi thứ 8. Gia đình họ đã ăn mừng thành tích của Joey bằng dòng chữ "GIRL" (bé gái) được xếp trên mặt đất, báo cho cậu bé mình sắp có em.

"Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bậc cha mẹ và thúc đẩy trẻ em thử thách bản thân", ông Joe nói. Tuy nhiên, nhiều người không hài lòng với cách dạy con của ông, cho rằng gia đình đang đặt đứa bé vào rủi ro quá lớn.

Joey leo El Capitan hồi tháng 5. Ảnh: People

Ngày 5/10, Joe cho biết họ nhận nhiều bình luận công kích trên mạng xã hội. Một số người dùng thậm chí đã gọi điện cho Cục Dịch vụ Trẻ em và Gia đình Mỹ (CPS). Gia đình ông Joe nhận được thư từ cơ quan này, thông báo họ đã xem xét nhiều khiếu nại nhưng quyết định không thực hiện các bước kiểm tra, đánh giá tiếp theo.

Theo Joe, nhiều người nghĩ con mình cần được đưa vào một hệ thống chăm sóc đầy đủ hoặc ngồi trước TV, thay vì rèn luyện mỗi ngày cho "sứ mệnh lớn lao". Joe từng chia sẻ muốn các con đều nhận một "mục tiêu khổng lồ" sau sinh nhật 5 tuổi.

"Điều này giống như có ai đó hỏi sao bạn dám đi máy bay, lỡ cánh máy bay rơi thì sao", ông nói, nhấn mạnh nhiều người không hiểu về môn thể thao leo núi tự do.

Joe cho biết con trai gần như không thể rơi vì đã được móc dây an toàn vào vách đá. Rủi ro thực tế là những vật thể rơi từ trên cao xuống nên càng gần đỉnh, người leo sẽ an toàn hơn. Với tư cách người bố, Joe khẳng định đã giảm thiểu rủi ro tối đa.

Vườn quốc gia Yosemite nằm ở phía đông bang California, sở hữu diện tích hơn 3.000 km2 trên dãy Sierra Nevada. Hệ sinh thái tại đây nổi bật với các thung lũng sâu, những vách đá hoa cương dựng đứng như El Capitan và hệ động thực vật phong phú.

Chinh phục El Capitan không phải điều đơn giản khi huyền thoại leo núi tự do Alex Honnold từng miêu tả phần lớn địa hình của vách đá này thiếu điểm bám, cảm giác "như đang đi trên tấm kính". Ban quản lý thống kê từ năm 1905 đến 2018, hơn 30 trường hợp tử vong khi chinh phục El Capitan.