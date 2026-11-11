Hà Nội sắp có cầu kính ngắm cảnh ở Vườn quốc gia Ba Vì?

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng cầu kính ngắm cảnh (cầu kính Ba Vì) nằm trong khu du lịch sinh thái cốt 1.100 m (độ cao 1.100 m so với mực nước biển), tiểu khu 3, Vườn quốc gia Ba Vì (xã Ba Vì) do doanh nghiệp đề xuất.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng cầu đi bộ ngắm cảnh - Cầu kính Ba Vì được thực hiện tại Khu du lịch sinh thái cốt 1.100 m, xã Ba Vì. Dự án có phía tây nằm tiếp giáp Đền thờ Bác Hồ, 3 phía còn lại tiếp giáp với cây rừng.

Phối cảnh dự án cầu kính Ba Vì. Ảnh: CĐT.

Theo hồ sơ, dự án triển khai trên khu đất 0,7 ha (7.000 m²) theo Hợp đồng cho thuê môi trường rừng số 15/2026/HĐ-CTMTR ngày 8/4/2026 ký với Vườn quốc gia Ba Vì. Dự kiến khi đi vào hoạt động, công trình phục vụ khoảng 160.000 lượt khách du lịch mỗi năm.

Hạng mục công trình chính là cầu kính đi bộ ngắm cảnh với kết cấu dầm thép liên tục, chiều dài 117,5 m; mặt cắt ngang cầu rộng 2,5 m. Kết cấu mặt cầu sử dụng kính cường lực dày 51 mm, lan can cấu tạo từ thép.

Ngoài ra, dự án bố trí 4 cụm chòi quan sát dạng nhà tổ chim nương theo sườn dốc tự nhiên phía dưới hành lang cầu kính, liên kết với tuyến đường dạo gỗ trên cao. Mỗi chòi có diện tích sàn 18-20 m², chiều cao tổng thể dưới 9,6 m so với mặt đất tự nhiên, móng cọc khoan cắm sâu vào nền đá nhằm không gây sạt trượt taluy rừng.

Dự án còn xây dựng khu nhà phụ trợ, dịch vụ (nhà N0, N1, N2, N3) quy mô từ 1 đến 3 tầng, điểm giải khát ngắm cảnh B1 diện tích 150 m² dạng sàn gỗ ngoài trời giật cấp và hệ thống cầu cạn đi bộ sàn gỗ dài 150 m.

Về hạ tầng kỹ thuật và môi trường, dự án thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung công suất 10 m³/ngày đêm.

Toàn bộ diện tích 0,7 ha thực hiện dự án nằm trong phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, là khu vực có tính nhạy cảm môi trường cao về tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Chủ đầu tư cam kết bảo vệ nguyên vẹn 100% diện tích rừng tự nhiên lá rộng thường xanh (0,41 ha) nằm trong ranh giới dự án, định vị công trình vào khoảng trống, đất chưa có rừng và không chặt hạ cây gỗ tự nhiên. Quá trình thi công và vận hành áp dụng các biện pháp kiểm soát bụi, tiếng ồn, sạt lở taluy và đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống cháy rừng.