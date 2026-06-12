Bất ngờ với danh sách điểm du lịch gây thất vọng nhất thế giới năm 2026

Danh sách những điểm du lịch gây thất vọng nhất thế giới năm 2026 dựa trên phân tích hơn 99.500 đánh giá của du khách đối với 200 điểm đến phổ biến nhất tại 50 quốc gia. Năm nay, công viên giải trí Alton Towers tại Staffordshire, Vương quốc Anh bị xếp đầu danh sách này, với tỷ lệ đánh giá tiêu cực của địa điểm này lên tới 38,2% - con số cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 5,2% của nghiên cứu. Du khách thường xuyên phàn nàn về tình trạng đông đúc, dịch vụ chăm sóc khách hàng kém, thông tin vé gây hiểu lầm và giá cả dịch vụ quá đắt đỏ so với chất lượng.

Công viên giải trí Alton Towers tại Staffordshire, Vương quốc Anh. Ảnh: Christophe Badoux/wikimedia

Nhiều điểm du lịch tại Bắc Mỹ bị chê kém hấp dẫn

Theo dữ liệu nghiên cứu, Bắc Mỹ là khu vực có tới 6 điểm đến góp mặt trong top 10 điểm du lịch gây thất vọng nhất thế giới. Cụ thể, thủy cung Georgia Aquarium tại thành phố Atlanta (Mỹ) xếp thứ 2 thế giới về mức độ gây thất vọng, với 19,6% đánh giá chứa nội dung tiêu cực. Theo các dữ liệu, có tới 10% lượng khách phàn nàn về tình trạng quá tải, đông đúc gây cản trở lối đi và 6,2% khẳng định trải nghiệm ngắm nhìn sinh vật biển tại đây hoàn toàn không đáng với số tiền bỏ ra.

Thủy cung Georgia Aquarium tại thành phố Atlanta (Mỹ). Ảnh: Zac Wolf/wikimedia

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là sòng bạc Horseshoe tại bang Louisiana (Mỹ) với 18,6% đánh giá tiêu cực. Gần 16,6% du khách đã để lại những lời chê trách sử dụng các từ khóa như "nhàm chán", "xuống cấp"... và cho rằng sòng bạc này không đạt tiêu chuẩn của một điểm giải trí hiện đại, cần phải được tu sửa ngay lập tức.

Một địa điểm khác tại Bắc Mỹ là thủy cung Ripley’s Aquarium tại Toronto (Canada) đứng thứ 5 với 16% đánh giá tệ, cũng do tình trạng quá tải người tham quan, với 9,6% lời phàn nàn về sự đông đúc ngột ngạt và 5% cho rằng vé xem thủy cung không đáng tiền. Ngoài ra, Universal Islands of Adventure tại Orlando (Mỹ) cũng nhận 15,6% đánh giá tiêu cực. Công viên giải trí này cũng bị xếp trong top điểm đến không đáng tiền, khi có 6,4% du khách than phiền về các chi phí đắt đỏ.

Nơi nào nhiều điểm đến bị đánh giá tệ nhất?

Tháp Space Needle tại Seattle, Mỹ. Ảnh: Daniel/wikimedia

Theo bảng xếp hạng trên bình diện quốc gia, Vương quốc Anh và Canada có nhiều địa điểm gây ra trải nghiệm du lịch tệ nhất, với cùng tỷ lệ 7,9% đánh giá tiêu cực; xếp sau đó là nước Mỹ với 7,5%. Nhiều quốc gia châu Âu nằm trong top 10 nước có các điểm đến gây thất vọng, như Hungary, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Đức...

Ở cấp độ thành phố, Seattle của Mỹ là nơi có nhiều điểm đến gây thất vọng nhất với tỷ lệ 8,9%, trong đó điểm trừ rất lớn thuộc về tháp Space Needle - xếp đồng hạng 8 trong danh sách thất vọng nhất thế giới. Tháp Space Needle tại Seattle nhận 8,4% bài đánh giá tiêu cực, cho rằng giá vé vào tòa tháp là quá cao, khiến nhiều người khuyên du khách nên tìm đến công viên gần đó để ngắm nhìn ngọn tháp này hoàn toàn miễn phí.

Một số thành phố du lịch nổi tiếng cũng nằm trong nhóm cảnh báo về mức độ gây hụt hẫng cho du khách, bao gồm Budapest (Hungary), London (Anh) và Bangkok (Thái Lan). Trong đó, khu tắm nước nóng Széchenyi ở Budapest (Hungary) khiến 16,6% du khách phải thất vọng. Điều bị chê trách nhiều nhất tại đây là sự đông đúc và khó tiếp cận, chiếm 7,2% tổng số đánh giá, khiến nhiều người cho rằng du khách tới đây cần phải vô cùng kiên nhẫn.

Danh sách 10 điểm đến gây thất vọng nhất năm 2026 theo Radical Storage:

1. Alton Towers - Staffordshire, Vương quốc Anh.

2. Georgia Aquarium - Atlanta, Mỹ.

3. Horseshoe Casino - Louisiana, Mỹ.

4. Széchenyi Baths and Pool - Budapest, Hungary.

5. Ripley's Aquarium of Canada - Toronto, Canada.

6. Universal Islands of Adventure - Orlando, Mỹ.

7. Siam Park - Tenerife, Tây Ban Nha.

8. Space Needle - Seattle, Mỹ.

9. Graceland - Memphis, Mỹ.

10. Fushimi Inari-taisha Shrine - Kyoto, Nhật Bản.