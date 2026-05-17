Những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2026

Hiệp hội Nhiếp ảnh Thiên nhiên Đức (GDT) công bố kết quả cuộc thi thường niên "Nhiếp ảnh gia Thiên nhiên của năm 2026" (GDT Nature Photographer of the Year 2026) vào đầu tháng 5. Hội đồng giám khảo các tác phẩm xuất sắc trong gần 9.000 bức ảnh gửi về từ 15 quốc gia.

Giải đặc biệt thuộc về tay máy 20 tuổi người Đức Luca Lorenz với tác phẩm "White on white" (ảnh), ghi lại khoảnh khắc một chú thỏ tuyết Alpine ngụy trang hoàn hảo, gần như hòa lẫn vào hốc đá phủ đầy tuyết tại dãy Alps, Thụy Sĩ.

Tác phẩm "Nơi trú ẩn" (Shelter) của nữ nhiếp ảnh gia Preeti John (UAE) đoạt giải Nhì hạng mục Thú. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc voi con nép dưới thân hình che chở của voi mẹ, trong cái nắng thiêu đốt tại Vườn quốc gia Amboseli, Kenya.

Tác phẩm "Mòng biển đầu đen" (Black-headed gull) của nhiếp ảnh gia người Đức Radomir Jakubowski giành giải nhất hạng mục Chim. Bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc một chú mòng biển sải cánh chuẩn bị đáp xuống vùng đầm lầy Camargue, Pháp.

Tác phẩm giải nhất hạng mục Phong cảnh mang tên "Eiswald" (Rừng băng) của nhiếp ảnh gia Eike Christian Wolff, được chụp tại, Deutschland, Đức.

Bức ảnh ghi lại hiện tượng vào mùa đông tại vùng rừng ngập nước của Đức. Khi nước sông tràn vào rừng gặp thời tiết lạnh giá liền đóng băng bề mặt. Mực nước bên dưới rút đi tạo ra những khoảng trống, khiến các mảng băng lớn mất bệ đỡ, sụt xuống và vỡ vụn thành những tấm "kính" khổng lồ bao bọc quanh các gốc cây.

Tác phẩm "Ruộng lúa ở Madagascar" của tác giả Uwe Hasubek đoạt giải nhì hạng mục Phong cảnh. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ánh nắng chiếu sáng những thửa ruộng bậc thang, làm nổi bật các mảng màu đối lập trên địa hình vùng cao nguyên Madagascar.

Tác phẩm "Rồng dung nham" (Lava dragon) của nhiếp ảnh gia Bỉ Jeroen Van Nieuwenhove giành giải nhì hạng mục Studio của tự nhiên. Góc ảnh chụp từ trên cao bắt khoảnh khắc dòng dung nham đang cuộn chảy tại một vùng núi lửa đang hoạt động ở Iceland, vô tình tạo hình như một con rồng lửa đang uốn lượn.

Tác phẩm "Nơi trú ẩn bên hố băng" (Shelter at the ice hole) của nhiếp ảnh gia Đức Roy Müller đoạt giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo. Bức ảnh ghi lại cảnh chim hoang dã tìm nguồn sống bên một hố băng giữa mùa đông.

"Rich in structure" của nhiếp ảnh gia Đức Dieter Damschen giành giải nhất hạng mục Đa dạng sinh học. Bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc một đàn sếu sải cánh bay lượn trong màn sương sớm tại Vườn quốc gia Thung lũng Hạ Oder, khu bảo tồn thiên nhiên xuyên biên giới chung giữa Đức và Ba Lan.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Amit Eshel, Israel, nhận giải nhì hạng mục Đa dạng sinh học. Bức ảnh chớp được khoảnh khắc nghẹt thở tại vùng Bắc Cực, Canada, khi một con sói Bắc Cực dính đầy máu sau cuộc đi săn đang đối đầu với đàn bò xạ hương đang dàn trận, đứng sát vào nhau thành thế phòng thủ đặc trưng để bảo vệ lãnh thổ.