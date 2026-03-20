Theo đánh giá của Time Out, Hội An gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thị giác đặc trưng, mang đến một không gian trải nghiệm sống động. Những gam màu vàng ấm của phố cổ, những con đường nhỏ phủ đầy dấu vết thời gian và không gian đèn lồng rực rỡ khi đêm xuống tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc.

Hội An lọt Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026

Hội An giữ được sự kết nối tự nhiên giữa di sản và đời sống hiện tại. Ẩm thực tại đây không chỉ là những món ăn nổi tiếng, mà còn là câu chuyện về văn hóa và ký ức được lưu giữ trong từng căn bếp. Những không gian làng nghề và sinh hoạt truyền thống mang đến cho du khách cơ hội tham gia trực tiếp, từ đó hiểu rõ hơn về cách những giá trị văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ. Chính sự hiện diện của đời sống thật đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp Hội An trở thành một điểm đến mang tính trải nghiệm thay vì chỉ dừng lại ở tham quan.

Một góc phố cổ Hội An

Việc lọt vào danh sách của tạp chí Time Out không chỉ là sự ghi nhận về sức hấp dẫn của Hội An, mà còn tạo ra hiệu ứng truyền thông tích cực trên thế giới. Sự xuất hiện của Hội An trong danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 góp phần gia tăng mức độ nhận diện, đồng thời củng cố hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.