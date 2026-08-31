Gợi ý lịch trình du lịch Thanh Hóa lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 2/9

Thư thái cùng những bờ biển rực nắng

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để du khách lên kế hoạch khám phá Thanh Hóa. Với ưu thế hội tụ đầy đủ biển xanh, rừng nguyên sinh, núi đá vôi cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng, nơi đây đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn trải nghiệm.

Tiết trời dịu mát thời điểm giao mùa cuối tháng 8, đầu tháng 9 rất thích hợp cho những hành trình kết hợp hòa mình vào thiên nhiên và tìm về cội nguồn.

Quần thể núi Trường Lệ với các danh thắng tiêu biểu như Hòn Trống Mái, đền Độc Cước, đền Cô Tiên luôn là điểm đến hấp dẫn mỗi khi du khách về với biển Sầm Sơn. Ảnh: Ngọc Hưng.

Nhắc đến du lịch biển xứ Thanh, Sầm Sơn luôn là lựa chọn hàng đầu. Sở hữu bãi biển hình trăng khuyết dài khoảng 9km cùng hạ tầng dịch vụ phát triển, nơi đây thích hợp cho cả gia đình lẫn nhóm bạn.

Ngoài tắm biển, du khách có thể vui chơi tại Sun World Sầm Sơn, dạo bước ở Quảng trường biển hoặc tìm về không gian xanh mát trên quần thể núi Trường Lệ với các danh thắng tiêu biểu như Hòn Trống Mái, đền Độc Cước, đền Cô Tiên. Dậy sớm đón bình minh trong tiết trời đầu thu dịu nhẹ cũng là trải nghiệm đầy thơ mộng tại bãi biển này.

Chùa Bụt nằm ở vị trí nơi cửa biển tuyệt đẹp với lối kiến trúc độc đáo. Đặc biệt, chùa Bụt có vị trí sát ngay bãi đá hòn Bò, một trong những bãi đá tự nhiên check-in đẹp nhất ở biển Hải Tiến. Ảnh: Ngọc Hưng.

Với những ai yêu thích không gian thoáng đãng và bình yên hơn, biển Hải Tiến thuộc xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh là điểm đến không thể bỏ qua. Nơi đây có bờ cát dài, nước trong và hệ thống nhà hàng, khách sạn phát triển đồng bộ.

Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon, trải nghiệm du thuyền hoặc tham quan đảo Nẹ, núi Linh Trường, Cồn Trường.

Một trong những trải nghiệm thú vị: thức dậy sớm, ngắm cảnh ngư dân kéo lưới, thu hoạch hải sản sau chuyến biển. Ảnh: Ngọc Hưng.

Nếu muốn tìm sự hoang sơ, Bãi Đông và biển Hải Hòa ở phía Nam tỉnh lại mang đến sức hút riêng. Bãi Đông cuốn hút bởi những ghềnh đá nhấp nhô bãi biển thơ mộng.

Trong khi đó, biển Hải Hòa níu chân du khách bằng sự bình dị, sóng êm cùng khung cảnh ngư dân tất bật kéo lưới thu hoạch hải sản dưới ánh bình minh đỏ quạch.

Hòa mình giữa đại ngàn và thiên nhiên hùng vĩ

Tạm rời xa vùng ven biển, Vườn quốc gia Bến En được ví như "Hạ Long trên núi của xứ Thanh" với cảnh quan sông nước uốn lượn quanh các dãy núi đá vôi.

Vườn quốc gia Bến En được ví như “Hạ Long xứ Thanh”, nổi bật với cảnh quan sông nước, núi rừng và hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: CTV.

Tại đây, du khách có thể chèo thuyền ngoạn cảnh, câu cá, cắm trại, khám phá hang Ngọc với thạch nhũ lung linh hoặc tìm hiểu hệ sinh thái động thực vật phong phú tại bảo tàng Bến En.

Ở vùng cao phía Tây, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thu hút du khách bởi khí hậu mát mẻ và không gian núi rừng nguyên sơ rộng hơn 17.500 ha.

Pù Luông hấp dẫn du khách bởi cảnh quan núi rừng, bản làng và không khí trong lành. Ảnh Ngọc Hưng.

Dù đầu tháng 9 chưa phải mùa lúa chín rộ, Pù Luông vẫn là địa điểm lý tưởng để trekking, khám phá bản Hiêu, suối Hiêu, bản Đôn, hang Dơi và trải nghiệm nét văn hóa bản địa mộc mạc.

Giữa đại ngàn Pù Luông, những người phụ nữ Thái vẫn lặng lẽ bên khung cửi, bền bỉ gìn giữ hồn cốt nghề dệt thổ cẩm đã in dấu suốt ba thế kỷ. Ảnh: Ngọc Hưng.

Bên cạnh đó, Suối cá thần Cẩm Lương cũng là điểm đến độc đáo. Bắt nguồn từ lòng núi đá vôi Bồ Um.

Hàng nghìn con cá tự nhiên sinh sống tại suối cá thần Cẩm Lương, tạo nên điểm đến độc đáo ở miền tây Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Hưng.

Dòng suối nhỏ dài khoảng 150m là nơi sinh sống của hàng nghìn con cá tự nhiên. Vào mùa nước dâng trong ngần từ tháng 4 đến tháng 9, du khách dễ dàng quan sát đàn cá bơi lội dưới làn nước mát, tạo nên trải nghiệm vô cùng kỳ thú.

Lắng đọng cùng chiều sâu di sản và lịch sử

Thanh Hóa còn mang chiều sâu văn hóa đậm đà với những công trình di sản nổi tiếng. Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng rộng 560 ha hội tụ cầu Hàm Rồng, núi Ngọc, làng cổ Đông Sơn và Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, thích hợp cho chuyến tham quan ngắn ngày.

Thành Nhà Hồ nổi bật với hệ thống thành lũy được xây dựng chủ yếu bằng những khối đá lớn. Ảnh: Ngọc Hưng.

Điểm nhấn đặc biệt là Thành Nhà Hồ, Di sản Văn hóa Thế giới. Công trình ấn tượng bởi hệ thống thành lũy ghép bằng những khối đá lớn nặng hơn 2 tấn, hiện vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn.

Không gian cổ kính tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, nơi gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê. Ảnh: Ngọc Hưng.

Song hành là Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê. Dịp lễ 2/9 năm nay, Ban Quản lý di tích đã hoàn tất công tác chỉnh trang khuôn viên, bảo dưỡng hệ thống xe điện, tăng cường hướng dẫn viên và thắt chặt an ninh trật tự, niêm yết giá dịch vụ công khai.

Giữa không gian cổ kính được bao bọc bởi núi rừng và dòng sông Ngọc, du khách có thể dâng hương tri ân các bậc tiền nhân và tận hưởng vẻ đẹp trang nghiêm, thư thái.

Huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa - được xem là 1 trong những huyệt đạo thiêng nhất nước. Ảnh: Ngọc Hưng.

Ngoài ra, các di tích trọng điểm như Đền Bà Triệu hay quần thể Núi Nưa – Đền Nưa – Am Tiên cũng sẵn sàng các phương án phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường để đón khách dâng hương, thưởng ngoạn.

Với sự đa dạng về cảnh quan và chuẩn bị chu đáo về dịch vụ, Thanh Hóa hứa hẹn mang lại kỳ nghỉ Quốc khánh trọn vẹn và ý nghĩa.