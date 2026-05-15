Bỏ túi ngay bí quyết nấu ăn bằng lò vi sóng, nhanh, tiện mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng

Nấu cháo bột bắp

Đây là món cháo polenta truyền thống của nước Ý có hương vị đậm đà và lạ miệng. Bạn trộn 3/4 chén bột bắp thô, 3 chén nước và 1/2 muỗng muối vào trong một bát lớn. Đậy bát lại và cho vào lò vi sóng ở mức cao trong 3 phút.

Trộn đều, tiếp tục đậy lại và quay trong lò ở mức cao cho đến khi bột đặc lại, bạn sẽ mất khoảng 2 đến 3 phút nữa. Bạn có thể thêm vào 1 muỗng bơ không muối vào bát cháo để tăng thêm hương vị cho món ăn này.

Hâm nóng bánh mì

Đặt bánh trên một cái khăn ẩm và cho vào lò vi sóng, bạn sẽ để lò ở mức cao trong 40 giây đến 1 phút để bánh đủ nóng và sử dụng.

Hâm nóng bánh mì bằng lò vi sóng tiện lợi, nhanh, dễ dùng.

Để chọn bánh mì tốt cho sức khỏe, bạn nên chọn loại bánh mì ngũ cốc hoặc có thành phần 100% từ thiên nhiên.

Hâm nóng các loại siro

Rót siro vào ly và cho vào lò vi sóng, bạn nên sử dụng ở mức cao trong 15 giây. Bạn có thể kiểm tra và thử độ nóng của siro sao cho phù hợp với sở thích của mình.

Làm mềm bơ

Bạn có thể cắt một miếng bơ, bỏ vào chén và đặt vào lò vi sóng, sử dụng lò ở mức năng lượng thấp (khoảng mức 3) trong 20 giây. Trong khoảng thời gian đó bạn có thể kiểm tra để xem bơ đã mềm hơn hay chưa.

Làm mềm kem phô mai

Bạn bỏ phomai vào lò vi sóng và đặt chế độ khoảng 15 đến 20 giây để giúp mềm các loại kem phomai (cream cheese).

Cho phomai vào lò vi sóng để làm mềm.

Nấu cơm

Bạn cho một chén gạo, 2 chén nước, và 1/2 muỗng muối vào bát và cho vào lò vi sóng mà không cần đậy lại. Sử dụng lò vi sóng ở mức cao cho đến khi gạo mềm và hấp thu hết nước. Bạn có thể chỉ cần 15 đến 18 phút để cơm chín.

Nấu thịt heo xông khói

Bạn kẹp 6 lát thịt heo xông khói vào giữa 2 miếng giấy ăn và đặt vào lò vi sóng. Bật lò vi sóng ở mức cao cho đến khi thịt chín, bạn có thể mất khoảng 4 đến 5 phút cho quá trình nấu thịt heo xông khói.

Nấu cá hồi

Cá hồi có nhiều lợi ích sức khỏe như tốt cho xương, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng cường trí nhớ…

Để đảm bảo dinh dưỡng, bạn thái lát phi lê cá hồi đã bỏ da đặt trong một cái dĩa nông rồi bạn thêm muối, tiêu, 2 muỗng giấm rượu hay giấm gạo vào, bạn nên thêm nước sao cho đầy một nửa số cá. Sau đó, bạn đậy đĩa lại và sử dụng lò vi sóng ở mức cao cho đến khi cá hồi chuyển màu mờ đục, bạn sẽ mất khoảng 3 đến 4 phút để khiến cá chín.

Cá hồi có nhiều lợi ích sức khỏe như tốt cho xương, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng cường trí nhớ…

Nếu cá chưa đủ chín, bạn có thể lặp lại quá trình trên thêm 45 giây nữa. Sau khi cá đã chín, bạn có thể bỏ đi nước thừa và thưởng thức.

Nướng mẩu vụn bánh mì

Bạn sẽ trải đều ½ chén chứa mẩu vụn bánh mì lên dĩa và đặt vào lò vi sóng. Sử dụng lò ở mức cao trong 1 phút, bạn nên đảo đều cho đến khi bánh mì chuyển màu vàng và có thể cần 2 đến 3 phút để các mẩu vụn này giòn đều.

Nướng khoai tây

Bạn thoa một lớp dầu ôliu lên khoai tây và đặt vào lò vi sóng 12 – 14 phút mà không cần đậy đĩa lại. Sử dụng lò ở mức cao cho đến khi khoai mềm và dễ đâm thủng là được.

Nướng các loại hạt

Tương tự như khi nướng các thực phẩm ở trên, bạn nên đảo đều cho đến khi các loại hạt chuyển màu vàng, bạn có thể cần từ 4 đến 5 phút để đạt mức yêu cầu.

Cho hạt vào lò vi sóng để nướng nhưng vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

Làm bắp rang bơ

Cho 1/2 chén bắp khô (bắp chuyên dùng để làm bắp rang bơ) cùng một muỗng dầu ô liu hay bơ, đường vào bát. Đậy bát lại và cho vào lò vi sóng ở mức cao cho đến khi các hạt bắp đều nổ bung, có thể cần từ 3 đến 5 phút là có một mẻ bắp rang bơ thơm lừng.