4 điểm check in không tốn tiền khi du lịch Hạ Long dịp 2/9

Không chỉ có những chuyến du ngoạn trên vịnh hay các khu vui chơi đông đúc, khu vực trung tâm thành phố Quảng Ninh cũng có nhiều không gian công cộng đẹp, phục vụ du khách dạo chơi, ngắm cảnh và chụp ảnh mà không hề tốn chi phí.

Quảng trường - Cung Cá Heo - Bảo tàng Quảng Ninh

Khu vực Quảng trường 30/10, Cung Cá Heo và Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những tổ hợp check-in nổi bật nhất thành phố. Nằm gần nhau trên trục đường Trần Quốc Nghiễn, ba công trình mang những nét kiến trúc khác biệt, tạo nên nhiều phông nền đa dạng cho du khách.

Quảng trường 30/10, Cung Cá Heo và Bảo tàng Quảng Ninh nằm gần nhau, tạo thành tổ hợp check-in với nhiều công trình kiến trúc nổi bật bên bờ biển.

Nếu Cung Cá Heo gây ấn tượng với những đường cong mái vòm trắng hướng ra biển, Bảo tàng Quảng Ninh lại nổi bật bởi lớp kính đen khổng lồ, thường được ví như "viên ngọc đen" bên bờ vịnh. Không gian quảng trường rộng lớn ở giữa cũng giúp du khách dễ dàng tìm được những góc chụp thoáng, hiện đại.

Đường bao biển

Cung đường bao biển chạy qua khu đô thị Vinhomes là một trong những nơi được nhiều người lựa chọn để ngắm cảnh và chụp ảnh khi đến Hạ Long. Một bên là biển rộng, một bên là những dãy nhà và không gian đô thị hiện đại, tạo nên khung cảnh thoáng đãng, đặc biệt đẹp vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn.

Du khách có thể thong thả đi bộ dọc tuyến đường, tìm những đoạn có góc nhìn rộng ra vịnh để chụp ảnh. Nếu may mắn, du khách còn có thể bắt gặp những con tàu hiện đại neo đậu hoặc di chuyển trên mặt vịnh.

Đường bao biển khu đô thị Vinhomes mang đến góc chụp được ví như 'trời Tây' với background phía xa là những con tàu hiện đại neo đậu ở cảng.

Khu ven biển Tuần Châu

Khu ven biển Tuần Châu là gợi ý cho những du khách muốn tìm một góc Hạ Long yên bình, ít đông đúc hơn khu vực trung tâm. Con đường chạy sát biển với tầm nhìn rộng ra mặt nước và những dãy núi phía xa tạo cảm giác thoáng đãng, thích hợp để đi dạo và chụp ảnh.

Một vài góc chụp tại khu vực này còn được nhiều bạn trẻ gọi vui là "Busan Hạ Long" bởi khung cảnh gợi liên tưởng đến những cung đường ven biển ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

So với khu trung tâm như Hòn Gai, Bãi Cháy, khu Tuần Châu có phần ít đông đúc hơn.

Bãi tắm Cột 8

Bãi tắm Cột 8 là một trong những điểm ven biển được nhiều người dân địa phương tìm đến để tắm biển, đi dạo và ngắm cảnh. Không quá cầu kỳ hay mang dáng dấp của một điểm du lịch đông đúc, nơi đây ghi điểm bởi không gian gần gũi và tầm nhìn rộng ra biển.

Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, bãi tắm trở nên nhộn nhịp với người dân tập thể dục, tắm biển và thư giãn. Du khách có thể tranh thủ chụp những bức hình với biển xanh, bãi cát và đường chân trời phía xa. Đây cũng là một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn khám phá nhịp sống đời thường của người dân Hạ Long thay vì chỉ ghé các điểm tham quan nổi tiếng.

Bãi tắm Cột 8 ấn tượng với dải cát rộng, sạch và thoáng đãng, là điểm vui chơi quen thuộc của người dân địa phương.