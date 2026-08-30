Nghỉ lễ 2/9: Những điểm du lịch gần Hà Nội có thể đi và về trong ngày

Ba Vì – tránh nóng, hòa mình vào thiên nhiên

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Ba Vì là một trong những điểm đến quen thuộc với du khách thủ đô mỗi dịp nghỉ lễ. Vườn quốc gia Ba Vì có hệ thống rừng tự nhiên, đường đèo và nhiều điểm tham quan, phù hợp với cả nhóm bạn trẻ lẫn gia đình.

Du khách có thể dành một ngày khám phá khu vực rừng thông, Nhà thờ cổ Ba Vì, Đền Thượng hoặc kết hợp vui chơi, nghỉ ngơi tại các khu du lịch trong vùng.

Một số điểm như Đồi Thông Ba Vì hay Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà, Ao Vua,... cũng phù hợp với lịch trình dã ngoại trong ngày.

Ba Vì là một trong những điểm đến quen thuộc với du khách thủ đô mỗi dịp nghỉ lễ. Ảnh: KDL Ao Vua.

Tam Đảo – lên núi tìm không khí mát

Điểm đến này cách Hà Nội khoảng 80 km và nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng cùng những công trình, điểm check-in nằm tương đối gần nhau.

Trong một ngày, du khách có thể tham quan Nhà thờ Tam Đảo, Cổng Trời Tam Đảo, Cầu Mây Tam Đảo và dành thời gian thưởng thức cà phê, đặc sản địa phương.

Tuy nhiên, dịp lễ lượng khách đến Tam Đảo có thể tăng cao, vì vậy du khách nên xuất phát sớm để chủ động thời gian và hạn chế ùn tắc trên đường lên thị trấn.

Làng cổ Đường Lâm – chuyến đi dành cho người thích văn hóa

Du khách có thể tìm về không gian làng quê Bắc Bộ tại Đường Lâm, Sơn Tây. Những ngôi nhà cổ, cổng làng, đường làng và các công trình tín ngưỡng tạo nên một hành trình phù hợp với những người muốn có chuyến đi nhẹ nhàng, không quá nhiều hoạt động thể chất.

Đường Lâm cũng có thể kết hợp với một số điểm tham quan ở Sơn Tây và Ba Vì, giúp du khách xây dựng lịch trình một ngày mà không phải dành nhiều thời gian cho việc di chuyển giữa các địa điểm.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô là điểm đến phù hợp cho chuyến đi trong ngày dịp 2/9, đặc biệt với gia đình và nhóm bạn muốn kết hợp vui chơi, tham quan và tìm hiểu văn hóa.

Khu vực này tái hiện không gian kiến trúc, đời sống và phong tục của nhiều cộng đồng dân tộc Việt Nam, với các công trình đặc trưng như nhà rông, nhà dài, nhà sàn và chợ vùng cao. Du khách có thể dành một ngày khám phá các khu chức năng, chụp ảnh, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức một số hoạt động, sản phẩm đặc trưng.

Do nằm ở khu vực Đồng Mô, Sơn Tây, điểm đến này cũng có thể kết hợp với Đường Lâm hoặc Ba Vì để xây dựng lịch trình tham quan trong ngày.

Du khách chụp ảnh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Mai.

Hàm Lợn – dành cho nhóm bạn thích trekking, dã ngoại

Với khoảng cách khoảng 40 km từ trung tâm Hà Nội, núi Hàm Lợn ở Sóc Sơn phù hợp với một chuyến đi ngắn, đặc biệt đối với nhóm bạn trẻ. Khu vực này có rừng thông, hồ nước và các cung đường trekking. Du khách có thể lựa chọn leo núi, cắm trại hoặc đơn giản tổ chức một buổi dã ngoại bên hồ rồi trở về Hà Nội trong ngày.

So với những điểm nghỉ dưỡng đông khách, Hàm Lợn phù hợp hơn với người muốn vận động và trải nghiệm thiên nhiên.

Đại Lải – nghỉ dưỡng bên hồ

Hồ Đại Lải là lựa chọn phù hợp với gia đình hoặc nhóm bạn muốn có một ngày nghỉ ngơi thay vì lịch trình tham quan dày đặc.

Tại đây, không gian hồ rộng, nhiều khu nghỉ dưỡng và dịch vụ vui chơi giúp du khách có thể kết hợp thư giãn, ăn uống và các hoạt động ngoài trời trước khi trở về Hà Nội.

Ninh Bình – xa hơn nhưng vẫn có thể đi trong ngày

Với khoảng cách khoảng 90-100 km từ Hà Nội, Ninh Bình là lựa chọn dành cho những người chấp nhận di chuyển nhiều hơn để đổi lại một ngày có nhiều trải nghiệm. Từ Hà Nội đến Ninh Bình có thể mất khoảng 2 giờ bằng ô tô và địa phương này phù hợp với những người yêu thiên nhiên, lịch sử.

Du khách nên chọn một cụm điểm thay vì cố gắng tham quan quá nhiều nơi. Tràng An, Tam Cốc hoặc Hang Múa có thể được ưu tiên tùy sở thích.

Không gian homestay ở Ninh BInh bình yên giữa núi rừng. Ảnh: Di Vỹ.

Những địa điểm du lịch trong nội thành Hà Nội

Nếu không muốn di chuyển xa trong dịp 2/9, du khách có thể khám phá khu vực Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm là điểm xuất phát thuận tiện để tham quan đền Ngọc Sơn, dạo quanh hồ, ghé Nhà thờ Lớn, phố Hàng Mã, chợ Đồng Xuân và thưởng thức các món ăn đặc trưng của Hà Nội. Dịp Quốc khánh, khu vực trung tâm thường diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo không khí sôi động nhưng cũng có thể khiến lượng người tập trung đông.

Với những người yêu thích lịch sử, văn hóa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là những lựa chọn phù hợp. Du khách có thể dành một buổi tham quan các di tích, tìm hiểu lịch sử Thăng Long - Hà Nội hoặc trải nghiệm không gian văn hóa của nhiều dân tộc Việt Nam.