3 công thức làm nem chay vàng giòn, thơm bùi, dễ làm, đảm bảo thành công từ lần đầu tiên

Nem chay là món ăn quen thuộc, có thể dùng cho mâm cỗ chay, ngày rằm, đầu tháng, ăn chay hoặc đơn giản là đổi món cho cả nhà.

Dân Việt chia sẻ 3 công thức làm nem chay vàng giòn, thơm bùi, dễ làm như sau:

Cách làm nem chay nhân miến, nấm

Nguyên liệu làm nem chay

- Bánh đa nem (vỏ ram): 1 gói

- Miến: 50–100g

- Cà rốt: ½ củ

- Hành tây: ½ củ

- Nấm hương, mộc nhĩ: 4–5 tai

- Giá đỗ: 100g

- Hành lá; nếu ăn thuần chay dùng hành boa-rô

- Rau mùi

- Dầu ăn

- Hạt nêm chay từ nấm, hạt tiêu

Có thể thêm: lạc sống giã nhỏ và đậu xanh đồ chín để phần nhân thơm, bùi hơn.

Cách làm nem chay nhân nấm:

- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch rồi thái sợi nhỏ. Cà rốt và hành tây thái mỏng. Hành, rau mùi thái nhỏ.

- Miến ngâm nước ấm cho mềm, cắt ngắn.

- Cho tất cả nguyên liệu vào âu lớn, thêm khoảng 2 thìa cà phê hạt nêm chay và hạt tiêu, trộn đều.

- Trải bánh đa nem, cho lượng nhân vừa đủ rồi cuộn tròn, làm lần lượt đến khi hết nhân.

- Đun dầu nóng, cho nem vào rán ở lửa vừa đến khi vàng giòn hai mặt.

- Gắp nem ra, để ráo dầu và dùng nóng.

Có thể dùng kèm nước chấm chay pha từ muối, đường, chanh và ớt.

Cách làm nem chay nhân đậu phụ, nấm, rau củ

Nguyên liệu làm nem chay nhân đậu phụ:

- Đậu phụ: 3 bìa

- Nấm kim châm: 1 gói

- Nấm rơm: 1 gói

- Nấm hương, mộc nhĩ: một ít

- Hành tây: 1 củ

- Cà rốt: 1 củ

- Ngô ngọt: ½ bắp

- Củ đậu: 1 củ

- Giá đỗ: 150g

- Miến: một ít

- Bánh đa nem

- Hành lá hoặc hành boa-rô

- Rau mùi

- Gia vị, đường, chanh, ớt

- Xì dầu hoặc mắm chay

Cách làm nem chay nhân đậu phụ:

- Nấm kim châm, nấm rơm rửa sạch, thái nhỏ.

- Nấm hương và mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch rồi thái nhỏ.

- Cà rốt, củ đậu thái chỉ rồi cắt nhỏ.

- Ngô bào mỏng hoặc giã sơ.

- Hành, rau mùi rửa sạch, thái nhỏ. Hành tây thái thật mỏng.

- Giá đỗ bóp nhẹ cho mềm và bớt nước.

- Miến ngâm mềm, cắt ngắn.

- Đậu phụ bóp thật nhuyễn.

- Cho toàn bộ nguyên liệu vào âu, nêm gia vị vừa ăn rồi trộn đều.

- Trải bánh đa nem, cho nhân vào và cuốn chặt tay.

- Đun dầu nóng, cho nem vào rán ở lửa vừa đến khi vàng đều, giòn bên ngoài thì gắp ra để ráo dầu.

*Nước chấm

Có thể pha xì dầu hoặc mắm chay + đường + chanh + ớt, thêm chút củ đậu băm nhỏ cho giòn ngon.

Nem ăn kèm rau sống, bún hoặc cơm đều rất hợp.

Cách làm nem chay nhân bắp cải, cà rốt, miến

Nguyên liệu làm nem chay nhân bắp cải:

- Bánh đa nem

- Bắp cải: ½ cái cỡ vừa

- Miến: một ít, ngâm khoảng 7 phút cho mềm

- Hành tây: ½ củ

- Cà rốt: 1 củ

- Hành boa-rô

- Xì dầu: 2 thìa canh

- Muối, tiêu

- Dầu thực vật

*Chất kết dính:

- Có thể dùng trứng gà nếu không ăn chay hoàn toàn.

- Nếu làm thuần chay, có thể bỏ trứng và thay bằng đậu xanh đồ chín, lạc sống giã nhỏ hoặc đậu phụ bóp nhuyễn. Những nguyên liệu này vừa giúp nhân kết dính vừa tăng độ thơm bùi.

Cách làm nem chay nhân bắp cải:

- Cho khoảng 4 thìa canh dầu thực vật vào chảo, đun nóng ở lửa vừa.

- Phi thơm hành boa-rô.

- Cà rốt và bắp cải thái sợi.

- Cho cà rốt, bắp cải vào đảo đều, sau đó thêm miến đã ngâm mềm.

- Nêm xì dầu, muối và tiêu vừa ăn, xào đến khi rau củ mềm.

- Tắt bếp, lấy nhân ra và dùng kéo cắt nhỏ. Trộn đều lại.

- Trải bánh đa nem, cho khoảng 2 thìa nhân vào rồi cuốn chặt tay.

- Rán nem ở lửa vừa đến khi vàng đều, giòn bên ngoài là được.

*Mẹo nhỏ khi làm nem chay

- Nem chay không nhất thiết phải bó buộc theo một công thức. Mọi người hoàn toàn có thể tự mix rau củ, nấm, đậu phụ, miến… theo sở thích để tạo ra phần nhân hợp khẩu vị gia đình.

Quan trọng nhất là nhân không quá ướt, cuốn vừa tay và rán ở nhiệt độ phù hợp để nem giòn lâu, không bị bục.

Chúc các bạn thành công với những đĩa nem chay vàng giòn, thơm ngon cho mâm cơm gia đình!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Đặng thực hiện.