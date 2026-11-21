Trên thế giới có một quốc gia đặc biệt đến mức phụ nữ mang thai không thể đến bệnh viện trong lãnh thổ nước mình để sinh con, bởi nơi đây không có bệnh viện phụ sản, khoa sản hay nhà hộ sinh. Đó chính là Vatican - quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới, nằm lọt giữa lòng Thủ đô Rome của Italy.

Điều tưởng chừng khó tin này không xuất phát từ việc Vatican thiếu khả năng chăm sóc y tế hay không quan tâm đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở quy mô lãnh thổ, dân số và đặc thù tổ chức của quốc gia này.

Vatican - quốc gia không có nơi đón trẻ sơ sinh

Vatican City State (Thành quốc Vatican) có diện tích khoảng 0,44 km², nằm hoàn toàn trong thành phố Rome, Italy. Đây là quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới, đồng thời cũng có dân số thường trú rất ít so với các quốc gia khác.

Vatican được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Lateran giữa Tòa thánh và Italy. Quốc gia này là trung tâm của Giáo hội Công giáo La Mã, nơi đặt trụ sở của Giáo hoàng và nhiều cơ quan quan trọng của Tòa thánh.

Là quốc gia nhưng Vatican không có hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện phụ sản như những quốc gia thông thường. (Ảnh: Hotels)

Điểm đặc biệt là Vatican không có hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện phụ sản như những quốc gia thông thường. Phụ nữ mang thai sinh sống, làm việc tại đây nếu đến thời điểm sinh con thường phải sang các cơ sở y tế ở Rome, Italy.

Nói cách khác, một em bé chào đời trong gia đình có cha mẹ đang sinh sống và làm việc tại Vatican thường được sinh ra ở một quốc gia khác, dù chỉ cách nơi ở của cha mẹ một quãng đường rất ngắn.

Cần nói rõ rằng Vatican không hoàn toàn không có cơ sở y tế. Nơi đây có Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, một cơ sở y tế nhi khoa nổi tiếng có địa điểm nằm trong lãnh thổ Vatican. Tuy nhiên, bệnh viện này không phải là bệnh viện phụ sản, không có chức năng tiếp nhận sản phụ đến sinh con.

Vì sao Vatican không có bệnh viện phụ sản?

Muốn hiểu điều này, cần nhìn vào đặc điểm dân cư của Vatican. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Turkish Archives of Pediatrics năm 2020, tại thời điểm nghiên cứu, Vatican có 618 công dân nhưng chỉ 246 người sinh sống bên trong những bức tường bao quanh quốc gia này. Phần còn lại chủ yếu sinh sống ở nước ngoài do đặc thù công việc, đặc biệt là các nhân viên ngoại giao.

Dân số thường trú ở quốc gia này vừa ít vừa có cơ cấu rất đặc biệt. Phần đông những người làm việc tại Vatican là giáo sĩ, tu sĩ, thành viên Đội cận vệ Thụy Sĩ và nhân viên phục vụ các cơ quan của Tòa thánh. Đây không phải một quốc gia có cộng đồng dân cư đông đúc, nhiều gia đình sinh sống qua nhiều thế hệ như những nước khác.

Vì vậy, nhu cầu về một hệ thống bệnh viện đa khoa với đầy đủ các chuyên khoa, trong đó có sản phụ khoa, không lớn như ở những quốc gia có hàng triệu dân. Thay vì xây dựng một bệnh viện phụ sản riêng, Vatican tổ chức chăm sóc y tế theo mô hình phù hợp với quy mô của mình, đồng thời tận dụng hệ thống y tế của Italy ở ngay bên ngoài lãnh thổ.

Đây cũng là điều kiện khá thuận lợi bởi Vatican nằm giữa Rome, một trong những thành phố lớn của Italy, có nhiều bệnh viện và cơ sở y tế hiện đại. Khi cần khám thai, sinh con hoặc điều trị chuyên sâu, người dân có thể tiếp cận các cơ sở y tế tại thành phố này.

Sinh con ở Vatican có được mang quốc tịch Vatican?

Một điều thú vị khác liên quan đến câu chuyện sinh nở tại quốc gia nhỏ bé này là quy định về quốc tịch.

Ở nhiều nước, đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ có thể được tự động mang quốc tịch của quốc gia đó, tùy theo luật pháp từng nước. Tuy nhiên, Vatican không áp dụng nguyên tắc này.

Quốc tịch Vatican chủ yếu gắn với chức vụ, công việc và mối quan hệ với Tòa thánh, chứ không được trao tự động chỉ vì một người chào đời bên trong lãnh thổ quốc gia.

Theo quy định về quốc tịch được ban hành năm 1929, những người có thể được cấp quốc tịch Vatican bao gồm các hồng y cư trú tại Vatican hoặc Rome, người có nơi cư trú cố định tại đây do chức vụ, nhiệm vụ hoặc công việc được giao, cùng một số thành viên gia đình đáp ứng điều kiện quy định.

Điều đó có nghĩa một em bé sinh ra tại Vatican không đương nhiên trở thành công dân nước này. Theo thông tin được AS USA đăng tải năm 2025, trẻ sinh ra tại đây được hưởng quốc tịch Italy theo quy định áp dụng đối với trường hợp này.

Quy định này phản ánh một đặc điểm rất riêng của Vatican: Đây không phải quốc gia được hình thành để quản lý một cộng đồng dân cư theo cách thông thường, mà trước hết là một quốc gia có chủ quyền nhằm bảo đảm sự độc lập của Tòa thánh và hoạt động của Giáo hội Công giáo.