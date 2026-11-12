Tràng An được ghi danh Di sản địa chất tiêu biểu thế giới

Ngày 6/11, tại Monchique (Bồ Đào Nha), Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) công bố Danh sách 100 địa điểm Di sản địa chất lần thứ ba (The Third 100 IUGS Geological Heritage Sites). Trong danh sách này, địa danh “Karst nhiệt đới Tràng An” (Trang An Tropical Karst), tỉnh Ninh Bình, Việt Nam được vinh danh tại mã số 283, trang 95 của danh mục công bố. Theo đánh giá của IUGS, Tràng An là một trong những hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về hệ thống karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực, sau đó nổi lên trên đất liền. Đây là khu vực có giá trị khoa học đặc biệt, phản ánh rõ nét quá trình hình thành, tiến hóa địa hình karst cũng như những biến động địa chất và môi trường trong lịch sử tự nhiên.

Giá trị nổi bật của Tràng An được thể hiện qua hệ thống núi đá vôi dạng tháp, dạng nón, các thung lũng kín và mạng lưới hang động đặc trưng. Đặc biệt, khu vực còn lưu giữ nhiều dấu tích của các đợt biển tiến trong quá khứ, như ngấn ăn mòn trên vách đá, nền mài mòn và các tầng tích tụ vỏ sinh vật biển.

Những bằng chứng địa chất này có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu quá trình tiến hóa địa hình, lịch sử biến động mực nước biển và những thay đổi của môi trường tự nhiên qua các thời kỳ. Qua đó, Tràng An không chỉ có giá trị nổi bật về cảnh quan mà còn được xem là một phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá đối với các nhà khoa học địa chất trên thế giới.

Việc được IUGS ghi danh tiếp tục bổ sung sự công nhận của cộng đồng khoa học quốc tế đối với những giá trị địa chất đặc sắc của Quần thể danh thắng Tràng An. Trước đó, năm 2014, Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam.

Việc ghi nhận lần này không chỉ góp phần củng cố vị thế của Tràng An trong hệ thống di sản địa chất toàn cầu mà còn mở thêm dư địa để Ninh Bình khai thác hiệu quả hơn các giá trị khoa học, giáo dục và du lịch của di sản.

Theo định hướng của ngành du lịch Ninh Bình, đây là cơ hội quan trọng để địa phương nâng cao thương hiệu điểm đến, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản và phát triển các sản phẩm du lịch địa chất. Những trải nghiệm khám phá cảnh quan karst, tìm hiểu lịch sử hình thành địa chất và biến đổi môi trường tự nhiên được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Tràng An.

Việc Tràng An tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận là minh chứng cho những giá trị nổi bật của vùng đất di sản Ninh Bình, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản theo hướng bền vững, xứng tầm với vị thế quốc tế.