Cặp khách Tây 'chỉ đường' cho người đến du lịch Việt Nam

Năm 2023 Liam Gordon (30 tuổi, đến từ Anh) và Sarah (25 tuổi, đến từ Canada) dự định đến Hà Nội sống một năm. Tuy nhiên, lòng hiếu khách của người dân đã giữ chân họ đến tận bây giờ, đồng thời biến cả hai thành những "hướng dẫn viên trực tuyến" thông qua kênh thông tin tự xây dựng Two Peas Abroad.

Kênh được lập sau khi Liam và Sarah đến Việt Nam khoảng 6 tháng. Ban đầu, họ chỉ đăng bài ngẫu hứng trên Instagram để chia sẻ với người thân. Tuy nhiên, khi thấy nhiều người lạ nhắn tin hỏi về lịch trình và độ an toàn, họ nhận ra các nội dung du lịch trên mạng xã hội lúc đó tràn ngập quảng cáo, thiếu kiểm chứng. Hai người đặt mục tiêu trở thành "người bản địa", giúp khách chuẩn bị du lịch Việt Nam có những trải nghiệm tốt nhất.

"Đặt chân đến Việt Nam, mọi người sẽ nhận ra mọi băn khoăn trước đó là thiếu cơ sở'', Liam nói và cho biết Việt Nam là nơi an toàn, mến khách và đa dạng trải nghiệm cho mọi sở thích du lịch.

Liam dùng bữa tại một quán bánh xèo địa phương. Ảnh: NVCC

Sự nổi tiếng của kênh gắn liền với "quy tắc 40:1" do chính họ đúc rút để tìm quán ăn ngon ở bất kỳ tỉnh thành nào. "Nếu một quán ăn đông nghịt người địa phương, tỷ lệ khoảng 40 người Việt mới có 1 khách Tây, đó hẳn là nơi tuyệt vời. Người địa phương sẽ không quay lại nếu đồ ăn tệ", Liam nói.

Cả hai thường xuyên đi bộ len lỏi vào các con hẻm sâu để kiểm chứng quy tắc này. Họ tìm ra một tiệm bún bò Huế gia truyền luôn chật kín khách ở Đà Nẵng, hay một quán ăn "ruột" ở Cầu Giấy (Hà Nội) - nơi chủ quán quen mặt tới mức luôn hỏi "mai muốn ăn gì để chuẩn bị".

Theo họ, ẩm thực Việt Nam nổi bật nhờ tươi ngon, cân bằng giữa các hương vị và đa dạng vùng miền. Du khách áp dụng quy tắc 40:1 và gần như không bao giờ lo chọn sai quán.

Sức hút từ những video trải nghiệm thực tế khiến lượng tin nhắn đổ về quá tải. Trung bình mỗi tuần, kênh nhận khoảng 8.600 yêu cầu nhờ tư vấn. Để giải quyết, Liam tận dụng kỹ năng của một cựu lập trình viên, tự tạo ra một công cụ phân loại tin nhắn nhằm nắm bắt nhanh xu hướng thắc mắc của du khách.

Anh cũng phát triển thêm tính năng Find Video Info (Tìm thông tin video). Người xem chỉ cần dán đường dẫn video của họ vào trang web, hệ thống sẽ tự động hiển thị lịch trình chi tiết, vị trí bản đồ và các đường link hỗ trợ. Không dừng lại ở đó, Liam và Sarah còn tự tay lên lịch trình miễn phí từ A đến Z cho nhiều du khách.

"Chúng tôi không nói về Việt Nam theo cách lung linh hay chạy theo thuật toán để video lên xu hướng". Sarah nói, cho biết muốn giúp đỡ các du khách thật lòng để họ có thể yêu Việt Nam như cô.

Liam và Sarah trong chuyến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: NVCC

Cơ duyên đưa Liam và Sarah tới Việt Nam đến từ chuyến đi kéo dài ba tuần năm 2017 của Liam. Sau nhiều năm làm lập trình viên tại Anh, Liam ấn tượng trước cuộc sống ở Việt Nam, từ mùi thơm của thảo mộc tươi, đồ nướng trên các con phố Hà Nội đến nguồn năng lượng thân thiện ở khắp nơi. Cảnh quan vùng núi phía Bắc cũng khiến anh choáng ngợp và ước ở lại đây.

Tuy nhiên, họ chưa thể tới Việt Nam ngay. Liam có sự nghiệp riêng ở quê nhà và đến năm 2020 mới gặp Sarah. Những ngày tháng phong tỏa trong dịch Covid đã khiến hai người gắn bó và quyết định tới Việt Nam năm 2023, dự định ở lại Hà Nội một năm sau đó về Anh hoặc Canada.

Cuộc sống ở Việt Nam ban đầu phức tạp hơn họ nghĩ do rào cản ngôn ngữ, khó khăn khi thuê nhà, làm thủ tục ngân hàng. Nhịp sống khác biệt, giao thông đông đúc cũng khiến họ sốc văn hóa. Dù vậy, sự ấm áp của người Việt khiến họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Sarah cho biết bước ngoặt đến từ một ngày chiếc xe máy của họ chết máy giữa trời mưa ngập ở Hà Nội. Khi hai người ngoại quốc đang căng thẳng vì bất đồng ngôn ngữ và trễ giờ, một người đàn ông Việt Nam đã đội mưa ra giúp đẩy xe vào tiệm, dùng điện thoại dịch thuật để giải thích giúp họ.

"Tình làng nghĩa xóm ở đây đã khiến mọi kế hoạch đảo lộn", Sarah nói.

Cuộc sống thường nhật tại một khu dân cư bản địa ở Cầu Giấy, những bữa ăn đường phố mỗi ngày cùng sự ấm áp của người dân xung quanh đã khiến cả hai nhận ra mình không còn muốn quay lại guồng quay cũ. Chỉ sau vài tháng, Liam và Sarah quyết định ở lại lâu dài và chia sẻ những trải nghiệm thực tế để giúp du khách quốc tế khám phá một Việt Nam đích thực.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cả hai chưa khi nào hối tiếc về quyết định chọn Việt Nam làm ngôi nhà thứ hai. Với những khách nước ngoài còn đang phân vân, Liam và Sarah khẳng định Việt Nam sẽ mang đến sự đa dạng trải nghiệm "đáng kinh ngạc", gói gọn trong một hành trình. Từ những vùng núi phía Bắc hùng vĩ, làng quê thanh bình, đường bờ biển tuyệt đẹp cho đến cao nguyên mát mẻ, tất cả được ôm trọn trong sự ấm áp và lòng hiếu khách từ người dân địa phương.

"Một khi bạn kết nối được với người dân nơi đây, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người đem lòng yêu và liên tục quay trở lại đất nước này", Sarah nói.

Mỗi ngày họ nhận nhiều thêm những tin nhắn phản hồi của du khách sau khi kết thúc chuyến đi gửi về hộp thư cá nhân. "Nhờ những mẹo nhỏ của bạn, chuyến du lịch Việt Nam của chúng tôi trở nên không thể nào quên. Cảm ơn vì đã luôn tử tế giải đáp mọi thắc mắc của tôi", một du khách viết.

"Những dòng cảm ơn là phần thưởng tuyệt nhất với chúng tôi", Liam nói.