Thứ quả rẻ tiền ngoài chợ, biến tấu thành món ăn vặt khiến cả nhà mê tít

Những miếng thạch cà chua này thật sự rất ngon, chua chua ngọt ngọt, không hề ngấy, lại thơm mùi dừa, ăn vào thanh mát và kích thích vị giác.

Nguyên liệu:

- Bột ngô: 40g

- Cơm dừa khô: 30g

- Đường: 20g

- Cà chua: 2 quả

Cách làm

Cà chua rạch hình chữ thập, cho vào bát rồi đổ nước sôi ngập, ngâm 30 giây. Sau đó bóc vỏ, cắt hạt lựu để riêng.

Cho cà chua đã cắt hạt lựu vào máy xay, xay nhuyễn thành nước cà chua rồi đổ ra.

Lấy một nồi nhỏ, cho nước cà chua cùng đường vào, đun nhỏ lửa cho tan rồi đun sôi. Bột ngô hòa cùng 100g nước, sau đó đổ vào nồi.

Khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp đặc sánh lại. Đổ phần cà chua sánh vào khuôn/khay, để nguội rồi cho vào tủ lạnh 1–2 tiếng.

Lấy ra, cắt thành các miếng vuông nhỏ đều nhau, lăn qua dừa nạo cho bám đều bên ngoài.

Hoàn thành.

