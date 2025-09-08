Những quả đặc sản phổ biến ở miền Tây, ra Bắc thành 'hàng hiếm'

Quả hồng nhung màu đỏ rực

Quả hồng nhung thoạt nhìn giống trái đào, vỏ đỏ rực, phủ lông tơ trắng, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Loại quả này hiếm khi xuất hiện ở miền Trung và miền Bắc. Những quả to, vỏ đều màu có giá 100.000-150.000 đồng/kg.

Đây là đặc sản của xã Phú Tân và Phú Tâm huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Thuận Hòa và xã Phú Tâm, TP Cần Thơ. Quả hồng nhung không chỉ hút khách vì thịt mềm dẻo, thơm ngon, mà còn bởi cây được trồng hoàn toàn tự nhiên, ít sâu bệnh, không cần xử lý phân thuốc nên trái rất sạch.

Thịt của quả hồng nhung không giòn như đào mà mềm dẻo, chín cây sẽ ngọt đậm và thơm như thị. Tuy nhiên, loại quả này dễ dập, khó vận chuyển xa.

Trái hồng nhung khi chà sạch lông lộ ra phần vỏ đỏ thẫm đẹp mắt

Quả quách vỏ như mốc

Quả quách có vẻ ngoài xù xì, vỏ trắng xám như mốc, ruột đặc quánh màu nâu đen, tỏa mùi hương “gây tranh cãi”. Người chê nồng, khó ngửi, người lại mê say.

Cây quách mọc nhiều ở An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, nhất là những nơi có đông đồng bào Khmer. Cây thân to, cao 7-8m, tán rộng, lá nhỏ và nhánh có gai, thường được trồng để lấy bóng mát cho sân nhà.

Loại trái này gần như không thấy ai bán ở miền Bắc. Ruột quách có vị chua nhẹ, nhai chầm chậm sẽ thấy ngọt thơm, beo béo, hạt giòn sần sật.

Quách dầm sữa, đá là món giải khát ngày hè thơm ngon. Ảnh: Suốt Anh

Người miền Tây thường đập vỡ vỏ quách, sau đó dùng thìa nạo lấy phần ruột để chế biến thành nhiều món như quách dầm đá, rượu quách.

Họ còn nạo ruột quách ra làm nhân cuốn chung với các loại rau và chấm đẫm mắm cá sặc, cá chốt… trộn đường, tỏi, ớt. Vị nồng của mắm hòa cùng vị chua ngọt của từng miếng ruột quách đặc sệt.

Trái quách gắn bó với tuổi thơ nhiều người dân miền Tây. Ảnh: Suốt Anh

Quả cà na vị chua chát

Trước đây, cà na là loại cây mọc hoang dọc bờ mương, kênh rạch, trẻ con thích ăn thì thoải mái trèo hái, không ai đem bán. Nhưng ngày nay, cà na lại là đặc sản miền Tây được ưa thích, bày bán khắp nơi từ hàng rong tới khu du lịch ở An Giang, Cần Thơ,...

Quả cà na xa lạ với nhiều du khách phía Bắc. Ảnh: MangoVid

Trái cà na có hình bầu dục, vỏ láng mịn, dài cỡ 3-4cm, khi già chuyển màu xanh đậm, vị chua và chát, khi chín có màu vàng nhạt, vị chua, mùi thơm nhẹ.

Cà na tươi được khéo léo chế biến thành cà na ngâm, cà na ngào đường... Cà na trộn muối ớt chua chua, ngọt ngọt, có hương vị đặc trưng riêng, khác với xoài, cóc.

Ở miền Bắc thường khó tìm thấy cà na tươi. Tuy nhiên hiện nay, cà na được chế biến thành nhiều món để bán ra thị trường phía Bắc như mứt cà na, cà na ngào đường, cà na xí muội...

Quả 'nửa roi, nửa điều'

Roi hoa đỏ trước đây cũng được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Loại quả này còn được gọi là mận điều, mận điều đỏ, mận hoa đỏ, điều mận,...

Cây sinh trưởng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới, thường nở hoa vào đầu hè và cho quả trong 3 tháng sau đó.

Lớp vỏ của quả mịn màng như sáp trơn, bên trong ruột nạc trắng, đặc hơn roi. Cũng có người nói quả này có phần giống trái điều (còn gọi là đào lộn hột, loại lấy hạt điều). Trái khi đỏ tươi thì chua nhiều, ít nước, cứng.

Khi trái đỏ thẫm sẽ mềm dần, nhiều nước, vị ngọt, thơm nhẹ. Hương vị này được nhiều người đánh giá là ngon, đậm đà hơn roi thường.

Hiện roi hoa đỏ cũng đã xuất hiện ở Hà Nội nhưng không phổ biến, chủ yếu là roi hoa đỏ giống mới, có giá từ 70.000-120.000 đồng/kg.

Roi hoa đỏ khi chín có hương vị thơm ngon, được nhiều người yêu thích. Ảnh: Thai Thanh Nhân