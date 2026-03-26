Món ăn làm từ gạo nếp ngâm với quả dành dành chinh phục thực khách

Trong bữa tiệc mừng sinh nhật ấm cúng của một người bạn tại Hà Nội, các khách mời được chiêu đãi hàng loạt món ăn hấp dẫn, từ những món cầu kỳ như lẩu Tứ Xuyên cay nồng, lẩu đuôi bò đậm đà cho đến các món ăn truyền thống quen thuộc.

Thế nhưng, giữa “rừng” sơn hào hải vị ấy, một món ăn dân dã lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, đó là món xôi chiên pate. Tuy không quá cầu kỳ về nguyên liệu hay hình thức trang trí, nhưng chính sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và cách chế biến tinh tế đã giúp món ăn này chinh phục hoàn toàn thực khách.

Xôi chiên pate bên ngoài giòn rụm, bên trong dẻo mềm

Món xôi chiên pate được chế biến từ gạo nếp cái hoa - loại nếp nổi tiếng với độ dẻo và hương thơm đặc trưng. Đặc biệt, điểm nhấn nằm ở công đoạn ngâm gạo cùng quả dành dành, giúp hạt xôi có màu vàng óng tự nhiên và bắt mắt. Sau khi đồ chín, xôi được ép khuôn, kẹp nhân pate ở giữa rồi đem chiên vàng giòn.

Xôi chiên pate thơm ngậy, giòn ngon khiến nhiều thực khách hết lời khen ngợi và không ngừng gắp thêm. Ảnh: Nhật Hà

Khi thưởng thức, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, vàng ruộm, trong khi phần bên trong lại mềm dẻo, hòa quyện cùng vị béo ngậy của pate. Thêm vào đó là chút mằn mặn của ruốc và hương thơm của hành phi, tất cả tạo nên một tổng thể hương vị hài hòa, cuốn hút. Vì vậy, không ít thực khách trong bữa tiệc đã phải gắp thêm nhiều lần, dù trước đó đã thưởng thức qua nhiều món đặc sản khác.

Anh Trần Đức (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã ăn nhiều loại xôi khác nhau ở Hà Nội, mỗi loại đều có hương vị riêng. Tuy nhiên, xôi chiên pate thực sự khiến tôi ấn tượng. Lớp ngoài giòn, bên trong mềm, pate thơm béo khiến tôi không thể dừng lại”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Nhung, một khách mời khác có mặt tại bữa tiệc, nhận xét: “Ban đầu tôi không để ý đến món này vì nghĩ chỉ là xôi bình thường. Nhưng khi ăn thử một miếng, tôi hoàn toàn bất ngờ”.

Trong bữa tiệc, ngoài món lẩu Tứ Xuyên cầu kỳ từ gia vị tới cách chế biến cùng nhiều đặc sản khác, thế nhưng, món xôi chiên pate giòn rụm lại gây ấn tượng với các thực khách. Ảnh: Nhật Hà

Còn anh Hoàng Văn hào hứng chia sẻ: “Giữa những món lẩu cầu kỳ, tôi lại thích nhất đĩa xôi chiên pate. Món ăn vừa quen vừa lạ, không bị ngấy. Những miếng xôi giòn rụm, kết hợp với vị thơm ngậy của pate tan trong miệng khiến tôi chỉ biết xuýt xoa vì quá ngon”.

Cách chế biến xôi chiên pate 'ngon đúng điệu'

Chia sẻ với PV Dân Việt về bí quyết tạo nên món xôi chiên pate thơm ngon, anh Nguyễn Mạnh (hiện làm việc tại một nhà hàng trên phố Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội) cho biết, khâu lựa chọn nguyên liệu và quy trình chế biến đóng vai trò quyết định.

Trước tiên, gạo nếp cái hoa cần được ngâm cùng quả dành dành và nước ấm trong khoảng 12 tiếng. Đây là bước quan trọng, bởi nó giúp hạt nếp ngấm màu tự nhiên và dậy mùi thơm đặc trưng. Sau khi ngâm, gạo được rửa lại bằng nước ấm rồi cho vào xửng hấp ở nhiệt độ khoảng 100°C trong 45 phút.

Khi xôi chín dẻo, người chế biến cần đánh tơi hạt để tránh bị vón cục. Tiếp đó, xôi được cho vào khuôn và nén chặt. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo, bởi cần dùng thìa nhựa ấn đều tay với lực vừa phải để các hạt xôi kết dính thành một khối chắc nhưng vẫn giữ được độ mềm.

Sau đó, một lớp pate được đặt vào chính giữa khuôn, đồng thời căn chỉnh sao cho khi cắt, miếng xôi nào cũng có nhân. Tiếp theo, phủ thêm một lớp xôi lên trên và tiếp tục nén đều để tạo thành khối kín.

Đến công đoạn chiên, dầu cần được đun nóng ở nhiệt độ từ 160-180°C. Khi dầu đạt độ già, thả khối xôi vào chiên trên lửa lớn. Lúc này, người đầu bếp phải quan sát kỹ, khi bề mặt xôi chuyển sang màu vàng giòn thì vớt ra ngay để đảm bảo lớp ngoài giòn rụm nhưng bên trong vẫn mềm dẻo.

Xôi chiên pate sẽ ngon hơn khi ăn kèm hành phi và thịt ruốc. Ảnh: Nhật Hà

Sau khi để ráo dầu, xôi được cắt thành từng miếng vừa ăn, thường là 6 phần tùy theo kích thước. Đặc biệt, món xôi chiên pate sẽ ngon hơn khi ăn kèm hành phi và thịt ruốc, bởi chúng giúp tăng thêm độ đậm đà và hương thơm.

Theo đầu bếp Nguyễn Mạnh, điểm mấu chốt của món ăn nằm ở sự cân bằng: “Xôi phải đủ dẻo nhưng không nhão, lớp ngoài phải giòn mà không bị cứng, còn pate phải thơm và béo vừa phải. Khi đạt được những yếu tố đó, món ăn sẽ có hương vị chuẩn nhất”.

Giá bán là 125.000 đồng/đĩa. Ảnh: NVCC