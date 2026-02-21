Tết của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 Trần Bùi Bảo Khánh

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 Trần Bùi Bảo Khánh hiện là học sinh lớp 12 Sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Chia sẻ với VietNamNet, Bảo Khánh cho hay, sau khi trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, cuộc sống của em có nhiều thay đổi.

“Sau cuộc thi, em được nhiều người biết đến hơn, khi đi ngoài đường có người còn nhận ra, hỏi thăm, thậm chí xin chụp ảnh cùng. Điều làm em bất ngờ hơn cả là một số em nhỏ lớp 1, lớp 2 cũng nhận ra mình và nói đã xem Đường lên đỉnh Olympia. Em rất vui vì thấy các em nhỏ cũng đã quan tâm đến những chương trình tri thức như Olympia”, Bảo Khánh nói.

Việc được nhiều người quan tâm, theo Bảo Khánh, cũng đi kèm những bất tiện nhất định. “Song, nhìn chung, em rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho mình. Nổi tiếng cũng có chút áp lực, nhưng sau quá trình thi Olympia, em nghĩ mình đã phần nào quen với áp lực và xem đó là trải nghiệm giúp em học cách thích nghi và trưởng thành hơn”, nam sinh chia sẻ.

Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, hiện là học sinh lớp 12 Sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Nam sinh cho hay, so với thời điểm trước khi trở thành Quán quân Olympia, thay đổi lớn nhất ở em là cách suy nghĩ và góc nhìn của bản thân. Bảo Khánh bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn trong cách tiếp cận vấn đề, hiểu rằng danh hiệu chỉ là một cột mốc chứ không phải đích đến. Em cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong lời nói, hành động và chú ý giữ hình ảnh của mình trước cộng đồng.

“Với em, điều được lớn nhất sau khi trở thành Quán quân Olympia không chỉ là danh hiệu mà là hành trình trải nghiệm. Em đã có một chặng đường thật sự đáng nhớ, đầy nỗ lực và có nhiều kỷ niệm. Và quan trọng hơn, em nhận ra rằng sau ‘đỉnh núi Olympia’ vẫn còn rất nhiều ‘đỉnh núi’ khác cao hơn. Đúng như câu nói em từng chia sẻ: ‘Lên đỉnh để nhìn xa hơn’ - Olympia giúp em mở rộng tầm nhìn, hiểu rằng học tập và phát triển bản thân là một hành trình dài, không có điểm dừng”, Bảo Khánh nói.

Sau đăng quang, Bảo Khánh được nhiều người biết đến. Em luôn trân trọng tình cảm của mọi người dù đôi khi chưa quen với việc mình trở nên "nổi tiếng" hơn.

Trở về sau đăng quang Olympia, Bảo Khánh vẫn từng ngày nỗ lực để duy trì kết quả tốt ở bậc THPT. Điểm trung bình chung tích lũy của em mỗi học kỳ thường dao động trong khoảng 9,5-9,8 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 9,7. “Với em, môn Văn ở cấp THCS và cấp THPT khá khó để đạt trên 9,5 nên thường kéo điểm trung bình chung xuống một chút. Song, nhìn chung em khá hài lòng với kết quả học tập và luôn dặn mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn”, nam sinh nói.

Điểm trung bình chung tích lũy mỗi kỳ học của Bảo Khánh trong học kỳ 1 lớp 12 là 9,7.

Thời điểm này, cũng như các bạn trẻ khác, Quán quân Olympia năm thứ 25 đang hưởng những phút giây của ngày Tết truyền thống bên gia đình, người thân.

Với Bảo Khánh, ấn tượng về Tết trong em là những khoảnh khắc rất giản dị: Được cùng ông bà gói bánh; được ăn xôi gấc, thịt gà trong đêm giao thừa cùng bố mẹ và các em sau khi đi xem pháo hoa. Những ngày sau giao thừa, em cũng về quê thăm ông bà, thăm cô bác. “Đây là những điều rất bình thường nhưng vô cùng ấm áp và thiêng liêng với em”, Bảo Khánh chia sẻ.

Tết năm nay, ngoài sum họp bên gia đình, Khánh dự định đi du lịch một vài nơi gần Hà Nội để thay đổi không khí, thư giãn sau một năm có khá nhiều áp lực.

Bảo Khánh cùng bố mẹ và 2 em gái.

Nói về dự định sau khi tốt nghiệp THPT, Bảo Khánh cho hay, đến thời điểm hiện tại, em dần định hình rõ hơn về con đường của mình, nhưng vẫn muốn giữ một tâm thế "mở" - tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và lựa chọn dựa trên sự phù hợp lâu dài, không vội vàng. “Với em, điều quan trọng không chỉ là ‘đi đâu’ mà là ‘mình trở thành ai’ trong hành trình đó”, Khánh nói.

Trần Bùi Bảo Khánh cùng tập thể lớp 12 Sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Mục tiêu lớn nhất của em năm 2026 là tiếp tục học tập thật tốt, phát triển toàn diện, giữ được tinh thần cầu tiến, khiêm tốn và không ngừng nỗ lực.

“Em mong mình có thể đi từng bước vững vàng, không chạy theo hào quang mà tập trung xây dựng giá trị thật. Nhân dịp năm mới, em xin chúc các bạn trẻ một năm đầy niềm vui, nhiều tiếng cười, sức khỏe dồi dào và thật nhiều thành công. Chúc mọi người luôn giữ được niềm tin, đam mê học hỏi và dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình”, Bảo Khánh nói.