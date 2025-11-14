Độc lạ Ma-rốc: Món ăn giòn tan mang tên "xì gà"

Nếu bạn yêu thích những món ăn giòn rụm, đậm đà hương vị Địa Trung Hải và mang đậm dấu ấn Ma-rốc thì sigarim (hay còn là “xì gà nhân cá”) sẽ khiến bạn mê mẩn ngay từ miếng đầu tiên.

Đây là món khai vị nổi tiếng của người Do Thái gốc Ma-rốc, thường xuất hiện trong các bữa tiệc gia đình, lễ hội hoặc những dịp đặc biệt.

Tên gọi “sigarim” bắt nguồn từ hình dạng cuốn tròn dài của món ăn, trông giống hệt điếu xì gà. Tuy nhiên, bên trong món xì gà là nhân cá thơm lừng hòa quyện cùng nhiều loại gia vị đặc trưng.

Lớp vỏ bên ngoài là lá bột mỏng giòn như bánh tráng, được chiên vàng óng hoặc nướng lên cho giòn tan. Khi cắn nhẹ, lớp vỏ vỡ ra, để lộ phần nhân mềm, thơm nồng hương rau mùi, tỏi, chanh muối và sốt ớt harissa.

Mỗi gia đình lại có cách biến tấu sigarim khác nhau nhưng phổ biến nhất là nhân cá rô phi (tilapia) băm nhỏ, trộn với rau mùi tây, rau ngò, tỏi và một chút ớt tươi.

Gia vị Ma-rốc không bao giờ thiếu harissa – loại tương ớt đỏ đặc trưng có vị cay nhẹ, thơm sâu, cùng chanh muối ngâm, mang lại vị mặn mà, chua dịu và phảng phất hương chanh ủ lâu ngày. Chính sự kết hợp này khiến món ăn vừa lạ, vừa quen, vừa tươi mát, lại vừa đậm đà đến khó tả.

Một điểm thú vị là món xì gà không hề nhiều dầu mỡ nếu biết cách chế biến. Nhiều người thích chiên trong dầu nóng để tạo độ giòn rụm truyền thống nhưng cũng có thể nướng trong lò ở nhiệt độ cao với chút xịt dầu, vừa tốt cho sức khỏe vừa giữ được trọn vị thơm béo của cá.

Khi nướng, hương rau mùi, tỏi và harissa quyện lại, lan tỏa khắp gian bếp, khiến ai cũng phải tò mò muốn nếm thử.

Sigarim thường được dùng kèm sốt cà chua cay được làm từ cà chua tươi, ớt xanh, tỏi và dầu ô liu xay thô. Sốt này không chỉ giúp cân bằng vị béo của nhân cá, mà còn tạo cảm giác tươi mát, kích thích vị giác.

Ngày nay, sigarim đã vượt ra khỏi biên giới Ma-rốc và Israel, xuất hiện trong nhiều nhà hàng Địa Trung Hải trên thế giới. Ở Israel, người ta có thể dễ dàng bắt gặp món này trong các chợ ẩm thực, nơi những cuốn xì gà vàng giòn xếp thành hàng dài, tỏa hương quyến rũ.

Một số đầu bếp còn biến tấu món "xì gà nhân cá" thành nhân thịt bò, thịt gà hoặc rau củ cho người ăn chay, khiến món ăn này trở nên linh hoạt và phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau.

Điều khiến sigarim trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vị ngon, mà còn ở trải nghiệm khi ăn. Từ tiếng giòn rụm khi cắn, đến hương vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, tất cả hòa quyện khiến ai cũng phải xuýt xoa khi thưởng thức.