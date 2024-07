Xúc xích con cóc: Món ăn tên gọi độc đáo của người Anh có gì ngon?

Nước Anh nổi tiếng với những món ăn có tên gọi kỳ lạ, từ Bubble & Squeak đến Spotted Dick, nhưng Toad in the Hole (xúc xích con cóc) thực sự được coi là món ăn có tên gọi kỳ lạ nhất. Mới nghe cái tên tưởng xúc xích làm từ thịt cóc, nhưng thực tế không phải.

Có nhiều câu chuyện và suy đoán về nguồn gốc cái tên này nhưng liệu đâu mới là sự thật?

Một câu chuyện có niên đại từ thế kỷ 18, người ta cho rằng món “Toad in the Hole” được tạo ra như một cách để kéo dài thời gian ăn thịt trong các hộ gia đình nghèo. Thịt đắt tiền và gia đình đông người, vì vậy số thịt ít ỏi kiếm được cần phải có những nguyên liệu rẻ tiền khác bổ sung kèm.

Bánh pudding Yorkshire đã được phát minh vào đầu thế kỷ đó và các món ăn từ bột nhão là một cách phổ biến để làm no bụng cho cả gia đình với chi phí thấp. Bằng cách kết hợp thịt (bít tết thăn bò, thịt bồ câu và cật đều được đề xuất trước khi sử dụng xúc xích) với bột nhão và nước xốt ngon, người dân có thể nấu một bữa ăn ngon miệng và tiết kiệm. Đây là loại bánh có cách làm tương tự như món Toad in the Hole.

Tài liệu tham khảo đầu tiên về món ăn này theo tên gọi chính thức xuất hiện trong cuốn sách "A Provincial Glossary" được xuất bản vào năm 1787, mặc dù trong sách nó cũng được gọi là "thịt luộc trong vỏ bánh".

Tuy nhiên, đề cập quan trọng nhất có lẽ là trong cuốn "Book of Household Management" mang tính biểu tượng của bà Beeton, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1861. Cuốn sách này cung cấp nhiều công thức nấu ăn với các loại thịt khác nhau có thể dùng để làm món “Toad in the Hole” bao gồm thịt bò, cật và thịt cừu.

Mặc dù món ăn được đề cập trong một số sách dạy nấu ăn khác cùng thời, nhưng tài liệu tham khảo duy nhất về tên gọi của nó lại xuất hiện vào năm 1900, trong một ấn phẩm có tên "Notes & Queries" đề cập đến "một chiếc bánh pudding có lỗ ở giữa chứa thịt".

Tuy nhiên, không có ghi chép nào về món ăn này từng được nướng bằng thịt cóc thay thế thịt thông thường. Người ta tin rằng, việc nhắc đến cóc là ám chỉ đến sự giống nhau về vẻ ngoài của chiếc bánh với hình ảnh con cóc nằm rình mồi trong hang, đầu của chúng nhô lên trên mặt đất. Chắc chắn đây là một cái tên kỳ lạ cho một món ăn, một phần vì cóc được coi là loài vật khó ăn và hoàn toàn không phải thứ gì kích thích sự thèm ăn. Có lẽ việc đề cập đến cóc chỉ là một câu nói đùa vui nào đó vô tình được lưu truyền.

Có một câu chuyện có thể giải thích nguồn gốc của cái tên này, nhưng không có gì chứng minh rằng đây chỉ là một truyền thuyết địa phương. Một số người nói rằng “Toad in the Hole” có nguồn gốc từ thị trấn Alnmouth ở Northumberland, nơi sân golf địa phương là nhà của bọn cóc.

Trong một giải đấu golf, một người chơi golf đã đánh bóng của mình vào lỗ nhưng nó lại nảy ra ngoài, sau đó một con cóc tức giận ngẩng đầu lên, nhìn ra khỏi cái lỗ mà nó đang ngủ.

Đầu bếp tại khách sạn nơi những người chơi golf đang ở đã nghĩ ra một món ăn mô phỏng khoảnh khắc hài hước này, nướng xúc xích trong bột để trông giống như những con cóc thò đầu ra khỏi lỗ golf - và thế là món “Toad in the Hole” ra đời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]