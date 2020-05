Ăn mướp nếu thấy dấu hiệu này phải bỏ ngay kẻo mất mạng

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Bình thường thì mướp rất lành và tốt cho sức khỏe nhưng khi đã có vị đắng thì lại trở thành chất kịch độc, có thể khiến người ăn bị mất mạng.

Mướp là loại quả dùng để nấu ăn như rau, mang lại vị ngọt tự nhiên được nhiều người ưa thích và là món ăn thường thấy trong mùa hè.

Không chỉ là thực phẩm thông thường, mướp còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Toàn bộ các thành phần của mướp đều có thể tác dụng tốt cho sức khỏe.

Mướp có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Theo đông y, quả mướp mang công dụng điều hòa kinh nguyệt, giúp bình can tức phong, thanh nhiệt, làm thông kinh lạc, giúp cho thông đại tiểu tiện, Giúp hành huyết mạch, đẹp da.

Mướp mang tính mát cho nên dùng mướp là cách thức rất tốt dùng để giải nhiệt, loại trừ độc tố, giúp nhuận tràng, giúp cho người bị mắc táo thoát ra khỏi tình trạng đấy.

Mướp có lắm chất canxi, món canh mướp có thể cung cấp lượng chất canxi từ tự nhiên cho thể chất. Ngoài ra quả mướp giúp không xáo trộn lượng đường trong máu trong cơ thể, giảm lượng chất cholesterol cũng như kiểm soát lượng calo.

Mướp có chứa 1 lượng nhiều các loại vitamin như vitamin B, vitamin C, do đó, mướp còn có công dụng cực kỳ tốt trong chăm sóc sắc đẹp. Vitamin B ngăn chặn lão hóa làn da, và chất vitamin C giúp cho bảo vệ làn da, làm da trắng, loại bỏ vết nám trên da, làn da trở nên mềm và mịn. Hơn nữa chất vitamin C còn giúp cho ngăn chặn huyết khối cũng như chống việc thiếu các loại vitamin C

Mướp còn có tác dụng giảm cân hiệu quả. Trong mướp có hàm lượng lớn chất xơ, những vitamin B, canxi, chất xenlulo, lại có chứa lắm nước, nên giúp cho chậm lại hình thành melani, giúp cân nặng cơ thể được kiểm soát, tăng sự trao đổi chất trong cơ thể.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp mướp lại thành chất độc suýt làm cả một gia đình thiệt mạng. Cách đây 2 năm, có một gia đình đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, tiêu chảy nghiêm trọng.

Bác sĩ trong quá trình cấp cứu nói rằng, người mẹ và đứa con gái đã nôn mửa và tiêu chảy rất nhiều lần, còn kèm theo vết máu rõ ràng. May mắn là sau 6h cấp cứu, 3 người cuối cùng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm…

Cả gia đình suýt mất mạng vì nồi canh mướp hầm gà. Ảnh minh họa

Theo bệnh nhân cho hay, bà nội trợ của gia đình đã mua một quả mướp về hầm súp gà. Khi ăn, mọi người thấy mướp hơi đắng nhưng tiếc của không nỡ bỏ mà cố uống hết nồi súp.

Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy trong chất thải của cả ba người trong gia đình đều có chứa glycosides, một loại độc tố sinh học tính kiềm, có nguồn gốc từ trái mướp bị đắng. Đó cũng là nguyên nhân gây ra ngộ độc suýt cướp đi tính mạng của họ.

Bác sĩ cho biết, trái mướp bị đắng chứa chất có độc tính như arsenic. Chất độc này rất khó tan ngay cả khi ở nhiệt độ cao.

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nếu ăn mướp thấy có vị đắng thì cần bỏ đi ngay lập tức, đừng tiếc để khỏi bị trúng độc.

Ngoài ra, do quả mướp có tính chất mát, thanh nhiệt nên những người hay bị đau bụng, tỳ vị kém, liệt dương hay là đi đại tiện phân nát, lỏng, đều không nên ăn mướp thường xuyên để bệnh không trở nặng hơn.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/an-muop-neu-thay-dau-hieu-nay-phai-bo-...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/an-muop-neu-thay-dau-hieu-nay-phai-bo-ngay-keo-mat-mang-a324959.html