Ăn lẩu dùng loại đũa nào an toàn cho sức khỏe, đũa nào dễ hại thận?

Lẩu là một trong những món ăn được ưa chuộng hàng đầu tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Món ăn này không chỉ ngon, dễ ăn mà còn là dịp để mọi người ngồi lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện trong không khí ấm cúng.

Tuy nhiên, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu hay nước dùng, những chi tiết tưởng chừng nhỏ như dụng cụ ăn uống, đặc biệt là đôi đũa, lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Theo chuyên gia hóa học người Hong Kong K. Kwong, việc sử dụng lâu dài loại đũa không phù hợp trong môi trường nhiệt độ cao như nước lẩu không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mãn tính mà còn có thể làm tăng rủi ro mắc ung thư bàng quang.

Chia sẻ trên Facebook về ưu, nhược điểm của 5 loại đũa phổ biến mà nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày, chuyên gia K. Kwong cảnh báo có loại thậm chí không phù hợp để gắp đồ nóng, vì vậy khi ăn lẩu càng cần lưu ý.

5 loại đũa thường dùng và những điểm cần biết

Đũa gỗ

Ưu điểm là rẻ, chịu nhiệt tốt, không bị ảnh hưởng bởi axit hay kiềm nên có thể dùng khi ăn lẩu. Tuy nhiên, loại này dễ hút ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, trong đó có độc tố aflatoxin - một chất có khả năng gây ung thư.

Đũa tre

Có đặc tính giống đũa gỗ nhưng đũa tre dùng một lần có thể còn dư chất bảo quản như sulfur dioxide hay sodium sulfite. Nếu tích tụ lâu dài có thể gây dị ứng, thậm chí kích thích hen suyễn. Vì vậy, cần phơi thật khô sau khi rửa và nên thay mới mỗi 3-4 tháng.

Đũa nhựa melamine

Đặc điểm của loại đũa này là nhẹ, đẹp, nhìn giống sứ nhưng lại kém chịu nhiệt (không quá 40°C). Khi tiếp xúc với thức ăn nóng, nó có thể giải phóng formaldehyde và melamine - những chất gây hại cho thận, lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Không nên dùng đũa melamine để ăn lẩu hoặc gắp đồ nóng, nếu bề mặt trầy xước cần bỏ ngay.

Đũa hợp kim

Dù tên gọi là "hợp kim", thực chất đây là vật liệu tổng hợp từ nhựa kỹ thuật và sợi thủy tinh. Loại này chịu nhiệt tốt (khoảng 220°C), bền và ổn định nên được nhiều nhà hàng sử dụng. Tuy nhiên, theo chuyên gia K. Kwong, ở nhiệt độ rất cao vẫn có khả năng giải phóng phẩm màu, nên không hoàn toàn vô hại.

Đũa inox

Bền, chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt, được xem là lựa chọn phù hợp nhất khi ăn lẩu. Nhược điểm là dẫn nhiệt nhanh, dễ gây nóng tay hoặc bỏng môi. Chuyên gia khuyên nên chọn loại inox 316 thay vì 304 để an toàn hơn, kể cả khi ăn lẩu cay hoặc có tính axit cao. Một số loại đũa titanium cũng tốt nhưng giá khá cao.

5 lưu ý khi rửa đũa

Đũa là vật dụng dùng hằng ngày nên việc vệ sinh cần đúng cách để tránh vi khuẩn tích tụ.

Rửa từng chiếc: Không chà cả nắm, nên rửa riêng từng chiếc để làm sạch kỹ.

Dùng miếng rửa mềm: Tránh cọ bằng búi sắt hoặc miếng nhám dễ làm xước bề mặt.

Làm sạch theo rãnh: Với đũa có khía, cần chà theo đường vân để loại bỏ cặn thức ăn.

Để khô hoàn toàn: Sau khi rửa phải để nơi thoáng gió cho khô hẳn rồi mới cất.

Thay và khử trùng định kỳ: Khi thấy đũa có vết xước, mốc hoặc sờn, nên bỏ ngay; đồng thời nên khử trùng mỗi tuần và thay mới định kỳ.