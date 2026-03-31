Ngôi làng “không chất kết dính” độc nhất vô nhị bên chân đồi Cổ Thạch

Du lịch Đắk Lắk: Ngôi làng bước ra từ huyền thoại đá

Nữ du khách check in tại đồi Cổ Thạch. (Ảnh: FBNV)

Phú Hạnh thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ nay thuộc xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây đón du khách bằng một ấn tượng thị giác mạnh mẽ: Đá ở khắp mọi nơi. Người dân địa phương gọi đây là "làng đá" bởi một lẽ tự nhiên – đá là hơi thở, là tường rào, là lối đi và là linh hồn của làng.

Con đường được được làm từ đá, xếp chồng lên nhau trông thật độc đáo. (Ảnh: FB đồi Cổ Thạch)

Điều khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc chính là kỹ thuật xếp đá của cha ông. Những phiến đá được góp nhặt từ đồi cao, qua bàn tay khéo léo của người dân, được đặt tựa vào nhau bằng trọng lực và sự cân bằng gần như tuyệt đối. Không một giọt xi măng, không chất kết dính, vậy mà những bức tường thành, những ngôi nhà đá hay những chiếc giếng cổ vẫn đứng vững hơn trăm năm, mặc cho bão táp miền Trung.

Giếng được bà con nơi đây làm từ đá. Nước giếng ở đây trong veo, mát, ngọt. (Ảnh: Lữ Hồ)

Bước đi giữa những con ngõ nhỏ, du khách sẽ cảm nhận được sự mát lạnh tỏa ra từ đá và vẻ đẹp mộc mạc của những hàng duối cổ thụ đan xen, tạo nên một không gian cổ kính, tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Nơi đây đá, cây và biển không chỉ đứng cạnh nhau… mà hòa vào nhau thành một bức tranh vừa hoang sơ, vừa đầy chất “điện ảnh”. Những tảng đá phủ màu thời gian, cây xanh len lỏi giữa nắng gió, phía xa là biển xanh trải dài vô tận – tất cả tạo nên một không gian trầm lặng nhưng cực cuốn. Chỉ đứng ở đây thôi cũng thấy lòng chậm lại một nhịp… rất chill, rất khác.

Đồi Cổ Thạch: Nơi đất trời và di sản giao thoa

Ngôi nhà đá cổ tại đồi Cổ Thạch, Phú Hạnh được kết dính bằng những viên đá mà không cần chất kết dính là xi măng, cát, vữa. (Ảnh: FBNV)

Nằm ngay trong thôn Phú Hạnh là đồi Cổ Thạch – một cao nguyên đá rộng khoảng 42ha. Khác với những ngọn đồi dốc đứng, Cổ Thạch sở hữu địa hình bằng phẳng lạ thường, tạo nên một hành lang quan sát lý tưởng hướng ra đại dương.

Đến đây du khách có thể khám phá nhiều điều thú vị, như lối vào huyền bí. Con đường dẫn lên đồi được bao bọc bởi hai hàng tường đá xếp chồng, chạy dọc dưới những tán duối xanh rì. Cảm giác như bạn đang ngược dòng thời gian trở về những thành lũy cổ xưa.

Hay mỏm Cá Mập – “tọa độ” đắt giá nhất trên đồi: với ba mặt ôm trọn biển xanh, đứng từ đây có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh Hòn Yến thơ mộng, vịnh Xuân Đài lộng gió và bãi biển Cổ Thạch hoang sơ dưới chân đồi.

Điểm đến của những tâm hồn tự do: Nhờ địa hình bằng phẳng, đồi Cổ Thạch là nơi lý tưởng để cắm trại, đón những tia nắng bình minh đầu tiên trên biển Tuy An, hay đơn giản là ngồi lại bên mỏm đá, lắng nghe tiếng sóng rì rào.

Kinh nghiệm cho chuyến khám phá

Con đường đá độc đáo tại đồi Cổ Thạch. (Ảnh: FBNV)

Thời điểm lý tưởng: Từ 5h30–8h để đón bình minh tại Mỏm Cá Mập, hoặc từ 16h–18h khi ánh nắng chiều xiên qua những khe đá, tạo nên những mảng màu đầy tính nghệ thuật.

Trang phục: Nên ưu tiên giày có độ bám tốt vì bề mặt đá dù bằng phẳng nhưng vẫn có nhiều khe rãnh tự nhiên.

Ý thức du lịch: Vì đây là ngôi làng di sản và còn rất hoang sơ, bạn hãy nhớ "không để lại gì ngoài những dấu chân" để giữ gìn vẻ đẹp nguyên bản cho làng đá.

Những ngôi nhà được làm từ đá và không cần chất kết dính như xi măng, cát. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Phú Hạnh và đồi Cổ Thạch là điểm đến du lịch Đắk Lắk, nơi không dành cho những ai thích sự ồn ào, náo nhiệt. Nơi này dành cho những bước chân muốn tìm về giá trị cội nguồn, để thấy rằng giữa thế giới đầy bê tông cốt thép, vẫn có một ngôi làng dựa vào sự thấu hiểu của đá và người mà trường tồn qua trăm năm.