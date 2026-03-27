6 thực phẩm nhà nào cũng có, ăn sống bổ dưỡng hơn cả khi nấu chín

Tỏi

Tỏi chứa Allicin, một hợp chất có khả năng kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch cực mạnh. Tuy nhiên, Allicin chỉ được hình thành khi tỏi bị băm nhỏ hoặc giã nát ở trạng thái sống. Việc đun nấu tỏi quá lâu trên lửa lớn sẽ làm mất đi hoàn toàn hoạt chất quý giá này. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên băm nhỏ tỏi, để ngoài không khí khoảng 10 phút rồi ăn sống hoặc trộn vào nước chấm.

Hành tây

Hành tây sống giàu chất chống oxy hóa flavonoid và các hợp chất lưu huỳnh có tác dụng ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và giảm huyết áp. Khi bị nấu chín, các hợp chất có lợi cho tim mạch này bị suy giảm đáng kể. Ăn hành tây sống trong các món salad hoặc kèm với bánh mì không chỉ giúp bạn giữ được độ giòn ngọt mà còn hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol trong máu tốt hơn so với hành tây đã xào chín.

Ớt chuông

Ớt chuông (đặc biệt là ớt chuông đỏ) chứa hàm lượng Vitamin C cao gấp nhiều lần so với cam. Tuy nhiên, Vitamin C là loại vitamin cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ và dễ bị phân hủy khi đun nấu. Việc ăn ớt chuông sống trong các món gỏi, salad sẽ giúp bạn giữ lại 100% lượng Vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng và sản sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ.

Quả bơ

Bơ thường được ăn sống trong các món sinh tố hay salad, và đó là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Trong bơ chứa nhiều chất béo chưa bão hòa đơn cực tốt cho trí não và tim mạch. Việc nướng bơ hoặc chiên bơ có thể làm thay đổi cấu trúc của các axit béo này và làm mất đi hương vị béo ngậy tự nhiên. Ăn bơ sống giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất các Vitamin tan trong chất béo như Vitamin A, E và K.

Cải xoăn

Ăn sống cải xoăn là cách tốt nhất để bảo toàn trọn vẹn Vitamin C và enzyme Myrosinase – hợp chất quý giá giúp kích hoạt khả năng chống ung thư vốn rất dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ. Bên cạnh đó, việc không qua đun nấu giúp giữ nguyên các chất chống oxy hóa mạnh như Quercetin và Kaempferol, hỗ trợ kháng viêm và bảo vệ tim mạch tối ưu. Chỉ cần "massage" lá với chút dầu oliu và chanh, bạn sẽ có một món ăn vừa mềm ngon, vừa hấp thụ được 100% giá trị dinh dưỡng từ "nữ hoàng" của các loại rau.

Dưa chuột

