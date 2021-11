6 loại thực phẩm càng ăn tóc càng dễ rụng

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rụng tóc. Một trong số đó chính là do những thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hằng ngày.

Thực tế rụng tóc không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền, căng thẳng hay lão hóa mà còn do thói quen ăn uống. Theo tờ Daily Express của Anh, nếu thấy tóc ngày càng mỏng đi bạn nên xem lại thói quen ăn uống. Các chất dinh dưỡng từ thực phẩm sẽ đi vào da đầu, nang tóc và tóc qua máu, ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rụng tóc có liên quan mật thiết đến nội tiết tố testosterone. Dưới tác động của 5α reductase (một enzyme xúc tác cho phản ứng khử), testosterone sẽ chuyển hóa thành dihydrotestosterone (DHT) được mệnh danh là "chất diệt nang tóc". Ở cả nam và nữ, nó đều ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đến nồng độ testosterone trong cơ thể và gây rụng tóc, bạn nên lưu ý:

Đường

Đường có thể khiến máu lưu thông kém, cản trở máu đến da đầu, ảnh hưởng đến việc cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc. Ăn quá nhiều đường cũng có thể khiến testosterone tăng đột biến, dẫn đến rụng tóc.

Thực phẩm giàu tinh bột

Việc nạp lượng lớn tinh bột vào cơ thể cũng khiến lượng đường trong máu tăng mạnh, gây căng thẳng và dẫn tới rụng tóc.

Đồ chiên rán

Theo Boldsky, những món ăn nhiều dầu mỡ chứa các axit béo bão hòa có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến rụng tóc. Một chế độ ăn quá nhiều dầu mỡ còn cản trở chức năng trao đổi chất và khiến lớp mỡ dưới da dày lên, da tiết nhiều dầu hơn. Khi các nang tóc bị bao phủ bởi lớp dầu, nó sẽ cản trở sự phát triển của tóc.

Thực phẩm đóng gói

Chất bảo quản, hương liệu trong thực phẩm đóng gói là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm rụng tóc. Đặc biệt là các loại thực phẩm có màu cánh kiến hay đỏ thẫm chứa nhiều phẩm màu, có thể gây rụng tóc nghiêm trọng.

Sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa như sữa nguyên kem hoặc pho mát đầy đủ chất béo nếu ăn nhiều thì chất béo trong đó cũng có thể làm tăng testosterone. Bên cạnh đó những người mắc các bệnh về da như ngứa, bong tróc da, gàu, chàm,… nếu ăn quá nhiều các sản phẩm từ sữa có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và làm rụng tóc nhiều.

Rượu

Một nghiên cứu được công bố bởi Viện Quốc gia về Lạm dụng và Nghiện rượu (NIAAA) cho biết uống quá nhiều rượu sẽ khiến khả năng hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng của cơ thể bị cản trở. Khi cơ thể thiếu các chất dinh dưỡng như protein, kẽm hoặc đồng có thể gây ra rụng tóc.

Để cải thiện tình trạng rụng tóc, có được một mái tóc đen dày, bóng khỏe, bạn có thể tăng cường bổ sung một số thực phẩm sau đây:

- Các loại cá béo: Các loại cá như cá hồi, cá mòi và cá thu chứa nhiều chất béo omega-3 lành mạnh. Cơ thể con người không thể tạo ra những chất béo lành mạnh này nên phải nạp từ thực phẩm hoặc chất bổ sung. Chúng sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh tật, ngoài ra còn giúp cho mái tóc của bạn thêm bóng mượt và dày dặn.

- Sữa chua Hy Lạp: Sữa chua Hy Lạp có một thành phần giúp lưu thông máu đến da đầu và thúc đẩy sự phát triển của sợi tóc. Sữa chua còn có thể hỗ trợ chống lại tình trạng mỏng và rụng tóc do có chứa vitamin B5- thành phần cực kỳ quan trọng thúc đẩy mọc tóc.

- Cải bó xôi: Giống như rất nhiều loại rau lá xanh đậm, rau bina (hay còn gọi là cải bó xôi) có chứa nhiều chất dinh dưỡng mà hiếm có loại thực phẩm nào sánh bằng. Nó có rất nhiều vitamin A, cùng với sắt, beta carotene, folate và vitamin C. Những chất này giúp giữ ẩm cho tóc, giúp tóc không bị gãy.

- Ổi: Loại trái cây này chứa nhiều vitamin C, nó giúp bảo vệ mái tóc của bạn không bị gãy. Một cốc ổi chứa 377 miligam vitamin C, nhiều gấp 4 lần so với lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày của mỗi người.

- Protein từ thịt gia cầm: Không ăn đủ protein (đạm), tóc sẽ không có đủ chất dinh dưỡng để phát triển. Mỗi ngày, những sợi tóc cũ rụng đi, những sợi tóc mới không mọc lên sẽ làm tóc bạn mỏng và xơ xác. Hãy chọn thịt gà hoặc các loại thịt gia cầm vì các loại thịt này có ít chất béo bão hòa hơn các loại thịt đỏ như thịt bò và thịt lợn

- Khoai lang: Đây là loại thực phẩm chứa nhiều chất chống ôxy hóa có lợi cho sức khỏe như beta carotene. Cơ thể sẽ chuyển hóa beta carotene thành vitamin A, giúp mái tóc hết khô và xỉn màu. Vitamin A còn giúp các tuyến trong da đầu của bạn sinh ra chất nhờn giúp tóc không bị khô.

- Trứng: Trứng giàu protein (đạm) và sắt, ngoài ra còn được biết là loại thực phẩm rất giàu biotin, nhất là ở phần lòng đỏ trứng, giúp tóc phát triển. Cơ thể không có đủ biotin có thể dẫn đến rụng tóc. Biotin còn có tác dụng làm móng tay không bị giòn, gãy.

