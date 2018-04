Gia đình MC Phan Anh hồng rực trong khu vườn cổ tích

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 13:47 PM (GMT+7)

Gia đình nhỏ của MC Phan Anh đã góp phần tạo nên thành công cho show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Tổ ấm gia đình của MC Phan Anh trong buổi trình diễn thời trang.

Vào Tuần lễ thời trang trẻ em mùa trước, sự xuất hiện của gia đình Phan Anh đã mang đến nhiều bất ngờ và ấn tượng cho khán giả trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha. Ở lần quay trở lại này, cả 5 thành viên gia đình MC Phan Anh xuất hiện rạng rỡ trong trang phục sắc hồng tươi vui dưới trời hoàng hôn tại khu vườn cổ tích vô cùng lãng mạn, tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời cho cả gia đình.

Cùng diện sắc hồng, Phan Anh cùng vợ và 3 con vô cùng rạng rỡ khi dắt tay cùng rảo bước trên sàn diễn thời trang độc đáo lần này. Sánh vai cùng gia đình Phan Anh trong vai trò vedette là mẫu nhí lai đình đám Alexandra Matheson. Đúng với khung cảnh mộng mơ của sàn diễn thời trang lần này, BST mang tên “Chân trời hồng” cùng thông điệp “Pink isn’t just a color, it is an attitude!”. Khi hồng không chỉ đơn thuần là màu sắc, đó là một lí tưởng, một khát vọng sống. Với hơn 30 thiết kế với tông màu hồng và hơi hướng đồng quê chủ đạo, pha trộn một chút phá cách cùng những nhấn nhá bèo nhún và ren dịu dàng, uyển chuyển.

Gia đình MC Phan Anh bước ra sân khấu trong sự hò reo của người xem

Những thiết kế trong BST “Chân Trời Hồng” mang tính ứng dụng cao, phù hợp cho cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, cũng như thử nghiệm một chút hồng tinh nghịch dành cho bé trai để tạo sự phá cách và khác biệt cho BST lần này.

Phan Anh trình diễn tự tin và nhí nhảnh tạo thiện cảm cho người xem.

Vedette là mẫu nhí lai đình đám Alexandra Matheson.

Mẫu nhí trình diễn chuyên nghiệp và đầy cuốn hút.