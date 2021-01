Ô tô sang tiền tỷ tại Việt Nam giảm giá mạnh, thị trường nhộn nhịp dịp cuối năm

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 21:27 PM (GMT+7)

Doanh nghiệp giảm giá cho nhiều sản phẩm cùng với việc xe sang sản xuất lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ giúp khách hàng tiết kiệm hàng trăm triệu

Giữa các dòng sang, Mercedes Benz Việt Nam dẫn đầu doanh số. Ảnh minh họa

Trong năm 2020, do đại dịch COVID-19, doanh số bán xe sang giảm nhẹ so với 2019 tuy nhiên, nếu so với những mặt hàng khác dòng xe sang không phải hứng chịu ảnh hưởng quá nặng nề. Giới nhà giàu vẫn mạnh tay chi tiền khiến thị trường xe sang tại Việt Nam dịp cuối năm hết sức nhộn nhịp.

Mercedes Benz Việt Nam dẫn đầu doanh số

Khoảng 10.000 xe sang được bán ra trong năm 2020, chiếm khoảng 3% thị phần phân khúc xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Con số này tuy có giảm nhưng không đáng kể so với 2019.

Mercedes Benz Việt Nam vẫn dẫn đầu với doanh số bán gần 7.000 xe sang các loại. Tiếp theo là Lexus với 1.444 xe, giảm nhẹ so với năm 2019 (1.511 xe). BMW đứng thứ 3 với 877 xe và chiếm vị trí thứ 4 là Volvo Việt Nam với 617 xe.

Dù chỉ mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam cách đây ít năm, vẫn còn khá xa lạ với nhiều người nhưng Volvo Việt Nam lại là hãng xe sang hiếm hoi không chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khi doanh số bán hàng tăng so với 572 xe của 2019.

Trong cả năm, gần 30 mẫu xe và phiên bản mới liên tục ra mắt, với giá bán từ 1,4 tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng, phục vụ những khách hàng giàu có. Giữa các dòng siêu sang, mẫu xe có giá từ 1,5- 3,2 tỷ đồng vẫn có doanh số bán tốt nhất. Đó là dòng C-Class, E-Class và GLC của Mercedes; ES 250, NX 300 và RX 300 của Lexus; 320i, X3 của BMW; XC 60 của Volvo; A4, A6 của Audi, Tiguan của Volkswagen,...

Doanh nghiệp giảm giá cho nhiều sản phẩm cùng với việc xe sang sản xuất lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đã giúp khách hàng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng còn doanh số các hãng không bị sụt giảm mạnh. Vì thế, thị trường xe sang Việt Nam năm 2020 vẫn hết sức nhộn nhịp.

Vào nửa cuối năm, khi nền kinh tế dần ổn định và hồi phục, giới nhà giàu mạnh tay chi tiền sắm xe sang khiến không ít mẫu xe bị thiếu hàng, phải chờ tới tháng giữa quý I/2021, thậm chí là đầu quý II/2021 mới có xe để giao.

Thị trường xe sang kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2021

Sức mua hàng xa xỉ tại Việt Nam đã bắt đầu phục hồi từ cuối năm 2020 và kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng trong năm 2021. Các doanh nghiệp kỳ vọng, thị trường xe sang có thể tăng từ 8-10% so với 2020 nhờ kinh tế đang trên đà phát triển.

Ngay đầu năm 2021, thị trường xe sang đã bắt đầu sôi động.

Trong tháng 1/2021, giá bán các mẫu xe Volvo không có nhiều biến động. Mẫu xe có giá bán đắt nhất là XC90 bản Excellence với giá bán ở khoảng 6,49 tỷ đồng. Hiện tại, Volvo XC90 đang bán ra ở nước ta với 2 phiên bản, bao gồm: XC90 Inscription giá 3,990 tỷ và XC90 Excellence giá 6,49 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là thông tin thị trường Việt chính thức đón nhận mẫu sedan hạng sang Volvo S60 2021.

Lexus Việt Nam cũng cho ra mắt mẫu IS mới, với 3 phiên bản: IS 300h, IS 300 Luxury và IS 300 Standard. Mẫu sedan này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Mercedes C-class, BMW series 3, Audi A4,...

Lexus IS 2021 bản 300 Standard giá 2,13 tỷ đồng, bản 300 Luxury giá 2,49 tỷ đồng và IS 300h giá 2,82 tỷ đồng.

Mercedes Benz Việt Nam, BMW, Audi cho biết sắp tới sẽ cho ra mắt các mẫu xe mới và các phiên bản được nâng cấp, thuộc nhiều phần khúc, với công nghệ hiện đại để cạnh tranh.

Ngoài ra, theo các doanh nghiệp, năm 2021 sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý trên cả nước và nâng cao chất lượng dịch vụ, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới nhà giàu.

