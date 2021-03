Những cuộc chuyển nhượng lan đột biến hàng trăm tỷ gây sốc dư luận

Ngọc Sơn Cước, Người đẹp Bình Dương, Bướm Đại Ngàn, Lan Bảo Duy là những cái tên mỹ miều gây sốc trong giới chơi lan bởi những cuộc chuyển nhượng tiền tỷ.

Người đẹp Bình Dương giá 10 tỷ đồng

"Ngày hội hoa lan Thái Bình" được tổ chức trong 2 ngày mùng 1 và 2/6/2019 đã quy tụ gần 500 người chơi lan nổi tiếng toàn quốc. Khoảng 18h chiều ngày 1/6, tại khách sạn Dầu khí, thành phố Thái Bình, một cuộc chuyển nhương giò lan được đánh giá là siêu hiếm, mang tên Người đẹp Bình Dương với giá 10 tỷ đồng khiến giới chan lan xôn xao.

Theo báo Dân Trí, ông Tạ Đình Hùng và 2 người bạn trong Hội hoa lan Thái Bình đã mua giò lan này. Được biết, giò lan “Người đẹp Bình Dương" có 5 cách hoa trắng muốt dày dặn, mũi trắng (trụ nhụy và bao phấn đều có một màu trắng tinh khiết). Lưỡi hoa tương đối tròn đều nhìn như có một lớp nhung tuyết bao phủ. Tổng thể cánh và lưỡi hoa tạo ra một khuôn bông đầy đặn, cân đối, hài hòa.

Giò lan đột biến Người đẹp Bình Dương.

Điểm nhấn của những ông lan này là đôi mắt đậm, sắc nét hiện lên trên mảng màu trắng thuần khiết trên toàn bông hoa.

Được biết, khóm lan phi điệp đột biến này rất hiếm xuất hiện. Qua quá trình dò tìm, giới chơi lan đã phát hiện giống lan này xuất hiện ở hai nhà vườn ở khu vực phía Nam.

Sau nhiều lần thuyết phục bất thành, chủ nhân mới phải cam kết sẽ nhân giống rộng và chia sẻ với người yêu lan trên toàn quốc thì mới có thể mua được giò lan Người đẹp Bình Dương.

Cực phẩm Bướm Đại Ngàn hàng trăm tỷ

Nguồn tin trên Dân Việt, sau nhiều lần gây sốc giới chơi lan khi rao bán 1 kei lan (mầm lan) đầu tiên mọc ra từ Bướm Đại Ngàn với giá 15 tỷ đồng vào tháng 7/2020 hay một Kei lan khác với mức giá "chốt" là 11,7 tỷ đồng, anh Chính Trương tiếp tục gây sốc khi đăng bán giò lan Bướm Đại Ngàn mẹ với mức giá 100 tỷ đồng.

Theo như thông báo đăng tải trên facebook của người đàn ông này, cây mẹ Bướm Đại Ngàn có số đo 14 cm, đang ra 1 mầm nối, 2 kei, ngọn vẫn phát triển mạnh. Anh Chính Trương dùng rất nhiều mỹ từ để ca ngợi cực phẩm của mình: “Huyền thoại Bướm Đại Ngàn - một cực phẩm của đất trời, của mẹ thiên nhiên ban tặng. Nếu ví thế giới hoa lan như 1 vương quốc kỳ hoa thì Bướm Đại Ngàn như một cỗ ngai vàng quyền quý dành cho bậc chí tôn, minh chủ”.

Phi điệp Bướm Đại Ngàn được rao bán với giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo báo Tổ Quốc, anh Trương Quốc Chính, chủ nhân cây Bướm Đại Ngàn) từng chuyển nhượng một kie (mầm non mọc ra từ mắt ngủ trên thân cây lan) lên tới 15 tỷ đồng. Trước khi về tay chủ nhân mới, anh mua Bướm Đại Ngàn từ một người sưu tầm lan ở thành phố Sơn La hồi tháng 6/2017.

Bướm Đại Ngàn từng bị ong cắn vào một bên cánh trước khi bắt đầu nở hoa. Nhìn cánh hoa vẹo vọ, tưởng rằng bông hoa xấu. Thực chất, anh Chính lại đánh giá đó là sự độc đáo, đẹp và dị nên đã quyết định mua với mức giá không tưởng.

Thời điểm đó, những chậu lan dài tới vài mét cũng chỉ có giá vài trăm triệu đồng, rất hiếm có những chậu tiền tỷ. Trong khi đó, cây lan được chủ nhân ở Sơn La phát giá 1,5 tỷ đồng mà chỉ dài 20cm.

Tuy nhiên, trước khi trở thành cây lan đột biến giá khủng, anh Chính cho biết cây mẹ từng bị bệnh như khô vằn ở lúa khi được đưa về trồng. Chưa kể, quá trình nhân giống, có lúc bị thối thân, hỏng dần thân nên còn rất ít giống.

Năm 2017, đây là 1 trong những cây lan được định giá cao. Nhưng hiện giờ, kie của hoa lan tiền tỷ đã khá phổ biến.

Lan Bảo Duy giá 18.888.888.888 đồng

Ngày 12/3/2021, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng.

Giới chơi lan cho rằng, sở dĩ Bảo Duy 5 cánh trắng đắt vì nó vốn là lan đột biến, được xếp hạng trong top đầu những bông hoa đẹp và đắt giá nhất dòng lan đột biến hiện nay.

Cuộc chuyển nhượng lan Bảo Duy giá 19 tỷ đồng ở Hà Nam sau đó được xác định là không đúng sự thật.

Anh Hoàng A.T., một người trong nhóm những người chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng chia sẻ, cây lan này thực chất đã được bán trước Tết nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đến ngày 12/3/2021, người mua mới ra nhận cây. Thời điểm bây giờ, giá trị cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng còn cao hơn nhiều so với giá trị giao dịch lúc đó.

Anh T. cũng cho biết thêm, người mua cây lan này ở Lâm Đồng, hình thức giao dịch hoàn toàn là bằng tiền mặt chứ không phải vật đổi vật.

Cuộc chuyển nhượng Ngọc Sơn Cước 250 tỷ đồng

Việc kiểm chứng vụ chuyển nhượng cây lan var Ngọc Sơn Cước được giao dịch với giá 250 tỷ ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh vẫn đang dành được sự quan tâm của dư luận. Vượt lên Người Đẹp Bình Dương, Bướm Đại Ngàn và Bảo Duy, Ngọc Sơn Cước được rao bán với giá khủng là 250 tỷ đồng.

Được biết, anh Nguyễn Văn Minh (42 tuổi), ở Lạch Tray, Hải Phòng đã thực hiện nhận chuyển giao 3 cuộc giao dịch lớn với vườn lan var đất mỏ này với tổng giao dịch là 288.500.000.000 đồng. Trong đó, 1 cây Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng, 1 lá non Pleiku với giá 20,5 tỷ đồng và 2 lá non Cờ đỏ với giá 18 tỷ đồng.

Ngọc Sơn Cước là cuộc chuyển nhượng cao nhất, gây sốc giới chơi lan với mức giá 250 tỷ đồng.

Được biết, cây lan var Ngọc Sơn Cước anh Minh vừa mua gồm 2 nhánh gốc, 4 mầm, dài 1,1m và có tất cả 48 lá.

Theo tiết lộ của anh Minh, giao dịch mua lan khủng này là từ vườn lan var đất mỏ do anh Bùi Hữu Giang, SN 1989 làm chủ nhà vườn.

Đến nay, những cuộc giao dịch lan lên đến vài trăm tỷ vẫn khiến dư luận hết sức quan tâm. Chưa biết tính xác thực của các cuộc giao dịch cũng như giá trị thực của loài lan đột biến nhưng nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là những cuộc làm màu, thổi giá, thậm chí là… rửa tiền. Bởi trên thực tế, có những cuộc chuyển nhượng đã được chính quyền xác định là giả, như phi vụ giao dịch lan đột biến Bảo Duy 19 tỷ đồng ở Hà Nam.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-cuoc-chuyen-nhuong-lan-dot-bien-hang-tram-ty-gay-soc-du-luan-a508948.html