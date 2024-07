Những chậu hoa mười giờ giá lên đến cả triệu đồng có gì đặc biệt?

Nhắc đến hoa mười giờ, hầu như ai cũng biết đây là một loại cây trồng khá phổ biến ở nước ta. Loài hoa này có tên là hoa “mười giờ” vì thường chỉ nở vào thời điểm 10 giờ sáng. Hoa mười giờ khá dễ trồng, phát triển được dưới nhiều điều kiện thời tiết, chịu được nắng nóng và khí hậu thất thường.

Được biết, loại cây này có xuất xứ từ các nước Nam Mỹ (Argentina, Brazil, Uruguay), hiện đã và đang được trồng rộng rãi trên toàn thế giới.

Thân cây hoa mười giờ nhỏ thấp, mọng nước, có nhiều nhánh nhỏ với lá hình dải hơi dẹt. Rễ cây hoa mười giờ có khả năng phát triển mạnh, có thể lan ra tới hơn 20cm. Bông hoa mười giờ có nhiều màu sắc phong phú, kích thước từ 2-5cm, cánh hoa mềm mượt xếp chồng lên nhau tinh tế.

Những chậu hoa mười giờ bonsai có giá bán lên đến cả triệu đồng.

Ở nước ta, loại cây hoa này được trồng để trang trí ban công, chậu cảnh hay ven đường rất nhiều. Việc xin – cho cũng rất dễ dàng, không cần phải mua bán gì. Nhưng trên thị trường, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì cây hoa mười giờ được đưa lên chậu và bán với giá dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/chậu.

Khi nói về những chậu hoa có giá cao như vậy, chị Mỹ Nguyễn (trú tại TP.HCM) cho biết đây là giống hoa mười giờ được nhập từ Trung Quốc về. Khác với các giống hoa mười giờ ở nước mình thường trồng, giống này có thân khá to, tạo được bonsai rất nghệ thuật.

Đây là giống cây hoa mười giờ nhập từ Trung Quốc.

Theo chị, giống hoa mười giờ này chỉ cần chăm sóc 2-3 năm là gốc to, đẹp. Cây có thể sống đến 6-7 năm. Cây có gốc to nhất chị từng thấy là to hơn nửa nắm tay người lớn.

Những chậu hoa trước khi bán ra thị trường chị phải tạo dáng để làm thành chậu hoa bonsai mang tính nghệ thuật cao. Chia sẻ tiếp về quá trình tạo hình cho cây mười giờ, chị Mỹ cho rằng bản thân gặp không ít khó khăn. Chị phải tự tìm hiểu quy trình và cách chăm sóc, tạo dáng bonsai cho cây hoa mười giờ.

Chị Mỹ Nguyễn cho biết để làm những chậu cây bonsai này cũng khá kỳ công.

Có những cây bonsai gốc to bằng ngón tay cái của người lớn.

Còn có những chậu chị sử dụng cây hoa mười giờ thân nhỏ để ghép lại thành một chậu cây bonsai.

“Cây khi được chăm sóc từ 4-6 tháng sẽ có rất nhiều tán. Khi tán được như ý, tôi sẽ cắt tỉa và tạo dáng cho cây. Lúc này, cây đủ tuổi ra hoa rất đẹp. Cây thì được tạo dáng bằng kẽm. Sau khoảng 1 năm, cây sẽ thành hình dáng bonsai theo ý muốn tôi tạo”, chị chia sẻ.

Sau nhiều năm trồng và chăm sóc loại cây này, chị nhận định cây hoa mười giờ nhập từ Trung Quốc có cách chăm sóc không khác gì hoa mười giờ thường của mình, chúng cũng cần nhiều nắng và nở hoa quanh năm. Cây không cần bón phân mà chỉ cần tưới nước cũng có thể phát triển rất tốt.

Hiện tại, chị đều đặt những chậu hoa mười giờ bonsai trên sân thượng. Theo đó, có thời điểm, sân thượng của chị chứa cả nghìn chậu. Còn bây giờ, chị có khoảng hơn 200 chậu trên sân thượng. Nhờ có khu vườn này, chị có thu nhập đều mỗi tháng, có tháng thu được cả chục triệu đồng.

Ngoài việc sử dụng giống hoa mười giờ gốc to, chị Mỹ còn sử dụng nhiều cây mười giờ thân nhỏ, thân dài hơn gang tay trở lên để tạo thành một chậu cây bonsai. Khi ra hoa, chậu cây sẽ có nhiều màu sắc rực rỡ.

