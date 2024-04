Nhờ bắt loài hôi hám này trên cây, có người kiếm cả triệu đồng/ngày

Bọ xít là một họ côn trùng thuộc bộ cánh nửa. Trong họ này, nhiều loài được coi là có hại đối với nông nghiệp khi phá hoại cây trồng. Loài vật này có một mùi hôi đến đáng sợ, chúng có thể gây bỏng rát cho con người.

Trước đây, bọ xít thường bị bắt bỏ đi để không làm ảnh hưởng đến cây trồng nhưng mấy năm trở lại đây, loài côn trùng này bỗng được chế biến thành món ăn khiến nhiều người ưa chuộng.

“Chắc phải 3-4 năm trở lại đây, khu vực tôi sinh sống, có nhiều người đi bắt bọ xít về bán. Còn trước đây, các gia đình chỉ bắt về để rang ăn, thay đổi món ăn cho gia đình thôi”, chị Bắc Ngân (Thanh Hóa) chia sẻ.

Bọ xít được người dân thu về rồi đem bán cho các thương lái, có người ngày thu 4-5 cân.

Hơn 2 năm nay, nhà chị Ngân cũng là điểm thu mua bọ xít sống cho người dân quanh vùng. Tùy từng năm, giá bọ xít có thể dao động, nhưng lúc nào cũng ở mức cao. Với những con bọ xít trưởng thành, chị Bắc Ngân thu mua khoảng 250.000 đồng/kg, còn bọ xít non thì được thu mua giá đến 400.000 đồng/kg.

Không ít người dân quanh vùng đi bắt bọ xít về bán cho chị. Có người một ngày bắt được 4-5kg bọ xít, giá thu mua 250.000 đồng/kg, họ có thể kiếm được cả triệu đồng/ngày. Còn thông thường, mọi người thường bắt được 2-3kg/ngày.

“Tôi thấy những người đi bắt bọ xít đều thiết kế riêng một chiếc vợt dài, họ rung hoa là bọ xít rơi vào trong vợt này. Họ sẽ bỏ vào trong một túi lưới và đem tới bán cho tôi”, chị chia sẻ.

Giá bán bọ xít trên thị trường dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/kg.

Sau khi mua về, chị sẽ nhặt sạch và bán lại. Có những người muốn mua loại đã cắt cánh thì chị sẽ hỗ trợ, giá bán dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/kg. Còn muốn chế biến, chị thường ngâm nước muối, luộc qua đổ nước đi, sau đó mới rang và cho gia vị.

“Món ăn này rất thơm ngon, không còn mùi hôi của bọ xít nữa. Tôi được ăn từ nhỏ, mấy năm gần đây thấy nhu cầu thị trường tôi mới thu mua về bán. Khách đặt mua nhiều lắm, tính riêng năm ngoái tôi cũng bán được gần 1 tạ bọ xít”, chị nói.

Còn năm nay, do một số vấn đề, chị thu mua ít hơn và tính đến nay, chị mới bán được khoảng 20 kg.

Bọ xít non sẽ bán với giá cao hơn, dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/kg.

Theo chị, bọ xít già và bọ xít trứng ăn không ngon bằng bọ xít non. Thời điểm này, bọ xít non bắt đầu có, giá bán bọ xít non có lúc lên đến 400.000 – 500.000 đồng/kg. Với bọ xít non, người thưởng thức sẽ thấy ngậy, ngon và béo hơn nhiều.

Một người thu mua bọ xít ở Bắc Giang cũng cho biết hiện tại anh đang thu mua bọ xít tươi giá 180.000 đồng/kg. Mọi người bắt bọ xít bán luôn hoặc có thể đưa vào tủ cấp đông rồi bán cho anh. Những con bọ xít chết hay sử dụng thuốc để bắt thì anh sẽ không thu mua. Anh có kinh nghiệm thu mua nên có thể phân biệt được.

Trên thị trường, người tiêu dùng cũng thấy rất nhiều người bán bọ xít với mức giá dao động từ 250.000 – 300.000 đồng/kg.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]