Đầu và râu mực siêu rẻ "gây sốt", chị em rủ nhau mua chung cả chục kg ăn dần

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 16:30 PM (GMT+7)

Với giá bán chỉ từ 35.000 đồng/kg, râu mực, đầu mực và dìa mực tươi đang gây sốt trên các trang chợ mạng và diễn đàn. Nhiều bà nội trợ rủ nhau gom mua chung cả chục cân mỗi lần để chế biến các món ăn cho gia đình.

Trước việc giá thịt lợn liên tục neo ở mức cao “ngất ngưởng” kể từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều gia đình đã tiết kiệm chi tiêu bằng việc “cắt giảm” những món ăn có liên quan đến thịt lợn khỏi bữa cơm gia đình. Thay vào đó, nhiều bà nội trợ chuyển sang sử dụng thịt gà, thịt vịt, thịt bò cũng như các loại hải sản như cá, tôm, mực,.... để bổ đảm bảo dinh dưỡng cho các thành viên gia đình.

Đầu, râu và dìa mực giá rẻ đang gây sốt trên các diễn đàn và chợ mạng

Đáp ứng nhu cầu của người dân về các mặt hàng hải sản như cá, tôm, mực, gần đây trên các diễn đàn, chợ mạng,... những loại râu mực, đầu mực và dìa mực tươi giá rẻ đang được rao bán nhộn nhịp và tạo nên cơn sốt với người tiêu dùng. Theo đó, các mặt hàng này được người bán rao giá với giá chỉ từ 35.000đ trở lên cho mỗi kg.

Chị Đặng Thu Phương, đầu mối buôn bán hải sản tại Hạ Long - Quảng Ninh, chủ bài đăng bán râu mực, đầu mực và dìa mực giá “siêu rẻ” cho biết râu mực được người dân vùng biển coi là phần ngon nhất của con mực. Nó là chân của mực dùng để đi lại trên biển và săn bắt mồi nên nó có chứa nhiều nhóm cơ, chất dinh dưỡng và ăn giòn ngon nhất. Hiện râu và đầu mực có giá 55.000đ/kg, trong khi dìa mực có giá 35.000đ/kg. Hàng luôn có sẵn với số lượng hàng tấn ở trong kho.

Chị Thu Phương khẳng định mỗi ngày xuất đi các tỉnh vài chục thùng hàng

Về nguồn gốc loại râu mực, đầu mực và dìa mực giá rẻ đang bán, chị Phương chia sẻ do phần thân trên của con mực đã được chế biến làm sushi xuất đi Nhật Bản. Phần râu, đầu và rìa mực được chế biến và bán trong nước hàng ngày nên chất lượng rất tươi và ngon. Chị khẳng định hàng mình đang bán không có mạ băng và đủ cân.

Tuy nhiên, đầu mối bán hải sản này cũng cho biết để mua được với mức giá “siêu rẻ” thì yêu cầu với các bà nội trợ phải mua từ 30kg trở lên. Với những đơn hàng đi tỉnh từ 10 đến 20kg, khách sẽ phải trả thêm 5.000đ/kg so với giá bán buôn.

Chị Phương thừa nhận do có giá rẻ, nên thời gian qua ngoài các gia đình tại Hạ Long, Quảng Ninh thì cũng có rất nhiều chị em văn phòng và các bà nội trợ ở các tỉnh thành khác như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ,.... thậm chí cả Sài Gòn đã rủ nhau gom mua mỗi người vài kg để chế biến các món ăn cho gia đình. Hiện nay cũng có nhiều mối sỉ nhập hàng về bán lẻ cho người tiêu dùng nên mỗi ngày chị gửi đi các tỉnh vài chục đến cả trăm thùng hàng. Tính ra mỗi ngày cửa hàng có thể bán được cả tạ đầu, râu và dìa mực tươi.

Đây là món ăn yêu thích với nhiều người mê hải sản

Cũng bán đầu và râu mực trên các chợ mạng và diễn đàn, anh Nguyễn Hoàng Minh (tại Bến Tre) cho biết đây đang là mặt hàng hot với nhiều gia đình và các bà nội chợ hiện nay nên hàng có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.

Anh Minh chia sẻ mình chỉ bán hàng đầu và râu mực loại to tầm 6-9 cái/kg. Do đó, giá bán hiện tại là 240.000đ/kg, cao hơn rất nhiều so với loại đầu, râu mực loại nhỏ đang được nhiều đầu mối đang bán rao bán. Anh Minh cho biết, do là hàng loại to nên ngay cả khi chế biến thì vẫn giữ được kích thước gần như như hàng tươi sống ban đầu. Hiện mỗi ngày cửa hàng anh bán được từ 30 đến 70kg đầu và râu mực. Ngoài món hấp thì đầu, râu và dìa mực có thể chế biến được nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng như nướng xa tế, xào dứa, xào cần tỏi,... ăn rất đưa cơm.

