Top 5 bản in mùa hè cho quý cô ưa ngọt ngào

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 16:12 PM (GMT+7)

Bản in kẻ caro bé “ti hin” vốn đã cực cute, những chiếc váy dây đeo chéo phía sau lưng lại càng ngọt ngào hơn cả.

Nếu như mùa đông thường gắn liền với những bản in sang chảnh, thì mùa hè lại là thời điểm tuyệt vời cho các quý cô ưa sự ngọt ngào. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, từ bikini, váy, quần short đến cả băng đô cũng được in họa tiết mùa hè vô cùng dễ thương. Tất nhiên những họa tiết này sẽ được tập trung vào các xu hướng hot hit như tay áo phồng và dây váy mỏng manh của thập niên 90. Sau đây là top 5 bản in mùa hè 2020 dành cho bạn – quý cô ngọt ngào.

Kẻ caro bé “ti hin”

Bản in kẻ caro bé “ti hin” vốn đã cực cute, những chiếc váy dây đeo chéo phía sau lưng lại càng ngọt ngào hơn cả. Sẽ không có bất kì điều gì năng động, trẻ trung hơn khi mặc quần short họa tiết này với áo tank top (áo ba lỗ) màu trắng và giày Converse. Ngoài ra, nếu bạn là một fan ruột của bản in này hãy sưu tầm cho mình cả băng đô, khăn quàng cổ hay thậm chí cả bikini trong tủ đồ.

Họa tiết trái cây

Bạn đã sở hữu cho mình những bản in họa tiết trái cây chưa? Nếu chưa thì mùa hè này nhất định bạn đừng bỏ qua, bởi chúng trông vô cùng xinh xắn, còn kiểu dáng thì thời thượng, quyến rũ vô cùng. Điển hình như tay bồng, cổ vuông cho đến bikini cũng sẽ dành cho bạn một sự lựa chọn. Ngoài ra, ngăn kéo đồ lót của bạn cũng sẽ trở nên sống động hơn khi xuất hiện những trái cây ngọt lành.

Họa tiết “nhuộm”

Để làm sinh động hơn cho tủ đồ, các quý cô đừng bao giờ bỏ qua họa tiết “nhuộm” trong mùa hè năm nay, đặc biệt là những chiếc váy hai dây mảnh mai đầy gợi cảm của thập niên 90. Bạn có thể mặc chúng ở bất cứ nơi đâu, dạo phố hay đi biển đều phù hợp.

Chấm bi đen trắng

Họa tiết đen trắng đã quá quen thuộc với các quý cô, song chúng lại chẳng bao giờ bị “thất sủng”. Bởi hai gam màu đen – trắng sẽ cho bạn nhiều ý tưởng thời trang như phong cách cổ điển với tay áo xù, hay gợi cảm với áo croptop, bikini, đường viền cổ vuông khoe xương quai xanh, hoặc là chi tiết peplum đầy nữ tính. Bạn cũng có thể dễ dàng kết hợp với giày thể thao, dép, hoặc giày cao gót.

Họa tiết miền nhiệt đới

Với họa tiết miền nhiệt đới sẽ dễ dẫn dắt người ta liên tưởng về một chuyến đi đến Hawaii đầy thơ mộng. Chúng sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn một tinh thần tích cực khi bắt gặp họa tiết vui vẻ này. Chúng có mặt ở bất cứ thứ gì bạn muốn, từ chiếc áo theo phong cách milkmaid đến bikini, thậm chí là đôi dép xỏ ngón.

