Tủ quần áo có 6 item này thì bạn chẳng còn bị chê chân ngắn

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 10:16 AM (GMT+7)

Các quý cô hãy biến mình trở thành cô gái “dù không cao cũng khiến mọi người phải ngước nhìn” qua 6 item sau đây.

Vốn dĩ ai cũng có khuyết điểm riêng, song khéo mặc trang phục để trở nên xinh đẹp, cân đối mới là điều đáng khen ngợi. Thay vì tự ti, các quý cô hãy biến mình trở thành cô gái “dù không cao cũng khiến mọi người phải ngước nhìn” qua 6 item sau đây.

Quần ống suông kẻ sọc

Quần kẻ sọc không còn xa lạ với phái đẹp bởi đây là item thời trang và không bao giờ sợ lỗi mốt. Ngoài ra, chúng còn giúp các quý cô kéo dài đôi chân hiệu quả bởi những đường kẻ sọc vô cùng tinh tế. Do đó, những quý cô “ba mét bẻ đôi” nên sở hữu cho mình dăm ba chiếc, song lưu ý đường kẻ sọc thanh mảnh nên được ưu tiên lựa chọn hơn cả so với đường kẻ to và kẻ ngang.

2. Jumpsuit chất liệu mềm mại

Jumpsuit sẽ giúp phái đẹp tôn dáng bởi khi mặc chúng cơ thể sẽ trở nên mảnh mai và thanh thoát hơn. Nhưng quý cô chân ngắn nên lựa chọn kiểu jumpsuit chất liệu mềm mại thay vì kiểu jumpsuit quân đội, jeans nếu không muốn đã thấp còn thấp hơn. Ngoài ra, màu trơn, hoạt tiết, hoa văn tối giản mới là sự lựa chọn thông minh nhất, còn kiểu đa màu sắc hay họa tiết to bản bạn nên tuyệt đối tránh xa. Với item này, jumpsuit dáng ngắn hay dáng dài đều mang hiệu quả “hack dáng” cho phái đẹp.

Váy liền cổ chữ V

Váy liền vốn đã rất quen thuộc với phái đẹp, song cơ thể lại dễ bị chúng “nuốt chửng” nếu lựa chọn sai lầm. Điển hình như kiểu váy liền quá dài sẽ dễ khiến cho bạn trở nên kém duyên, thay vào đó váy liền dáng ngắn trên đầu gối hoặc dài ngang gối mới nên được quý cô lựa chọn hơn cả. Bên cạnh đó, kiểu áo chữ V đặc biệt sẽ giúp chiếc cổ của bạn cao ráo hơn, tổng thể cũng trở nên hài hòa và thanh thoát hơn.

Quần jeans cạp cao

Quần jeans là món đồ cơ bản trong tủ quần áo của các quý cô bởi chúng thời trang và cực dễ phối đồ. Nhưng lựa chọn quần jeans thế nào để tôn dáng mới là điều đáng nói. Nếu là cô nàng chân ngắn bạn hãy tuyệt đối tránh xa kiểu ống quá rộng, vì nếu không khéo mix match sẽ dễ trở nên luộm thuộm, ngắn ngủn. Vì vậy, quần dáng skinny hoặc dáng suông mới là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn. Đặc biệt đối với quần dáng suông, bạn có thể lựa chọn quần lửng hay dài đều đẹp, nhưng nếu là chiều dài chấm mắt cá và đi sandal cao gót sẽ kéo dài cho đôi chân một cách tuyệt đối.

Áo croptop

Áo croptop là kiểu áo ngắn ngang hoặc trên rốn, có thể là dáng ôm hoặc thoải mái. Nó vốn là item ruột của những cô nàng trẻ trung và cá tính. Nếu bạn có chiều cao khiêm tốn sẽ cực kì phù hợp để “hack dáng”, bởi chúng giúp tôn vòng eo thon và tạo hiệu ứng cho đôi chân dài hơn. Tất nhiên, áo croptop dáng suông hay dáng ôm đều đẹp, nhưng khi kết hợp với quần hoặc chân váy cạp cao sẽ mang đến hiệu quả tối ưu.

Chân váy ngắn hoặc quần short

Có thể nói, chân váy ngắn và quần short là item “cứ mặc là đẹp” cho các quý cô. Hãy chọn kiểu váy ngắn ngang đùi, vừa size, còn dáng dài lưng lửng gần đầu gối sẽ là điều cấm kị bởi chúng khiến đôi chân đã ngắn trông càng ngắn hơn. Với item này, bạn kết hợp được với hầu hết kiểu áo mùa hè như áo phông, sơ mi, ba lỗ, croptop, áo trễ vai, khăn buộc thành áo... đều mang đến sự trẻ trung, năng động và tôn dáng.

