"Siêu mẫu vàng" Linda Evangelista trở lại huy hoàng trên sàn catwalk của Fendi

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 14:13 PM (GMT+7)

Tháng trước, Fendi tung ra chiến dịch mới nhất của mình với sự tham gia của người mẫu huyền thoại Linda Evangelista đeo một chiếc túi Baguette màu bạc.

Không chỉ thực hiện chiến dịch kỷ niệm 25 năm chiếc túi Baguette mang tính biểu tượng của Fendi mà còn thông báo rằng Nhà mốt sẽ hướng đến Tuần lễ thời trang New York cho một buổi trình diễn kỷ niệm nhằm tôn vinh chiếc túi đình đám của hãng, Fendi Baguette.

“Tôi không muốn làm một bộ sưu tập truyền thống cho ngày kỷ niệm. Đúng hơn đó là kỷ niệm của một thời, thời điểm mà Baguette trở nên nổi tiếng. Tôi liên hệ khoảng thời gian đó với cảm giác tự do và vui vẻ - cả hai phẩm chất mà Baguette sở hữu”, Giám đốc Sáng tạo Kim Jones cho biết.

Túi Baguette, được tạo ra vào năm 1997 bởi Silvia Venturini Fendi, nhanh chóng trở thành It bag sau khi nó được phổ biến rộng rãi bởi những người nổi tiếng. “Đó là một ngày đặc biệt khi tôi thiết kế chiếc túi này; các ngôi sao thẳng hàng. Tử vi cho biết đó là ngày của Fendi ", Venturini Fendi nói. Vào thời điểm đó, chương trình mới của HBO Sex and the City đang đạt được sức hút nhanh chóng, và Fendi Baguette cũng vậy vì nó thường được phát hiện trong tủ quần áo của nhân vật chính của chương trình, Carrie Bradshaw. Và với việc các nhà thiết kế theo đuổi sự hoài cổ của thời trang Y2K, chiếc túi đã tái lập danh tiếng của nó.

Đối với bộ sưu tập, Jones và Venturini Fendi cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà thiết kế Marc Jacobs, Tiffany & Co., và Porter để giúp đưa buổi trình diễn trở nên sống động. Buổi trình diễn thời trang mở màn bằng cách kéo một tấm màn xuống, thể hiện sự mới mẻ đáng kể từ một tác phẩm được lưu trữ phổ biến trong giới những người nổi tiếng vào đầu những năm 2000. Lila Grace Moss, con gái của người mẫu biểu tượng, Kate Moss, mở màn buổi trình diễn với chiếc túi Baguette màu bạc. Siêu mẫu Bella Hadid đi trên sàn diễn trong bộ jumpsuit màu xanh hiệu Tiffany kết hợp với túi Baguette nhỏ, trong khi Anok Yai diện áo khoác cổ điển cùng màu. Neon, tím, trắng, xám, đen và xanh lam là bảng màu vẽ nên chương trình. Từ những chiếc vòng cổ nhỏ, ba lô đến những chiếc túi mini, Jones và Jacobs đã nhấn mạnh chiếc túi Baguette lịch sử của mình theo nhiều cách và phong cách khác nhau. Những chiếc mũ lấy cảm hứng từ mũ bóng chày có hình Baguettes nhỏ ở mặt trước và áo khoác bomber có túi hình Baguette phía trước.

“Tôi có một từ: Fendiroma. Và nó là một từ! Đó là một vùng đất khác, Fendiroma này ... Và tôi có hai từ: The Baguette. Đó là một chiếc túi - và tôi không bao giờ phải né tránh một chiếc túi mang tính biểu tượng, "Jacobs nói.

Kim Kardashian tham dự với kiểu dáng lấp lánh toàn thân. Những người tham dự đáng chú ý khác bao gồm Amber Valletta, Anna Cleveland, Christy Turlington, Evan Mock, Grace Jones, Jordan Alexander, Kailand Morris, Karlie Kloss, Kate Moss, LaLa Anthony, Lee Min Ho, Lily Allen, Maude Apatow, Naomi Watts, Natalia Dyer, Nicholas Galitzine, Rachel Brosnahan, Shalom Harlow và Winnie Harlow.

Cuối cùng, ngôi sao của chương trình, Sarah Jessica Parker - ngôi sao của dòng phim Sex and the city đã xuất hiện. Ai có thể quên được khi Carrie nói với tên cướp: "Đó là một chiếc bánh mì", sau khi anh ta gọi Baguette là "cái túi" trong khi giữ cô trước mũi súng. Với phân cảnh đó người ta gọi cô là một nàng thơ phong cách Baguette mang tính biểu tượng nhất.

Vào cuối chương trình khi Jacobs, Jones, Delfina Delettrez và Venturini Fendi đi lên để chào đón những người tham dự, họ ngay lập tức quay lại chào đón huyền thoại Linda Evangelista trong bộ váy màu xanh Tiffany lộng lẫy và cầm chiếc túi Baguette từ chiến dịch. Khi chương trình kết thúc, các ngôi sao đã cúi đầu chào đón khi ánh đèn mờ dần.

