Phong cách váy cocktail đẹp nhất cho năm 2022

Chủ Nhật, ngày 03/07/2022 12:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nếu bạn muốn nổi bật giữa đám đông, hãy chọn cho mình một chiếc váy siêu nữ tính với tông màu sáng, rất phù hợp trong bất kỳ sự kiện cưới nào.

Váy cocktail đám cưới

Tôi thấy thú vị khi hầu hết phụ nữ nghĩ rằng một chiếc váy đen nhỏ phải là lựa chọn số một cho trang phục váy cocktail. Nếu bạn muốn nổi bật giữa đám đông, hãy chọn cho mình một chiếc váy siêu nữ tính với tông màu sáng, rất phù hợp trong bất kỳ sự kiện cưới nào. Các chất liệu tốt nhất là vải mềm, ren hoặc voan, được làm để tăng thêm vẻ quyến rũ và khiến bạn cảm thấy như một vị khách danh dự tại bất kỳ sự kiện nào, từ các cuộc họp kinh doanh trang trọng đến đám cưới ban ngày. Để hoàn thiện vẻ ngoài, hãy thêm một đôi giày bệt và các phụ kiện phù hợp để có một phong cách cực chất ngoài đám đông chung.

Váy cocktail cho người quá khổ

Việc chọn quần áo cỡ lớn phù hợp cho chiếc váy cocktail quá khổ của bạn khó hơn vì nó đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về góc độ, màu sắc và ánh sáng. Trong khi màu đen luôn hợp thời trang, các sắc thái như xanh nước biển, đỏ tía và xanh lục bảo lại phù hợp với thân hình cong. Hãy chọn những chiếc váy cocktail bằng chất liệu vải mềm mại, thướt tha và có những chi tiết độc đáo để đảm bảo chiếc váy dạ tiệc của bạn không quá giản dị hay xuề xòa. Hoàn thiện vẻ ngoài với đôi xăng đan cao gót và một chiếc túi nhỏ đeo vai. Thay vì trang sức nặng, hãy cân nhắc đeo một chiếc băng đô lụa nhiều màu sắc để tạo điểm nhấn thú vị.

Váy dự tiệc cocktail đẹp nhất

Váy dự tiệc cockatil nổi bật so với quy tắc ăn mặc tổng thể là có lý do chính đáng và đây là lý do tại sao. Một bữa tiệc có nghĩa là một môi trường thoải mái, nơi bạn có thể chơi theo phong cách của mình và thể hiện nét độc đáo của mình. Thay vì nhung, len và len cashmere, những chiếc váy cocktail đẹp nhất được làm từ lụa và sa tanh trang trí bằng sequins và lông vũ. Cân nhắc các màu nhạt hơn như xanh dương nhạt, xanh lá cây rực rỡ, than sáng bóng đậm và thậm chí các biến thể của màu vàng khi chọn màu phù hợp. Điều tương tự cũng áp dụng cho giày và phụ kiện; màu sắc phải tươi, trẻ và bổ sung cho nhau.

Váy cocktail trang trọng nhất

Không nghi ngờ gì nữa, chiếc váy cocktail phù hợp nhất cho một sự kiện trang trọng vẫn là “chiếc váy đen nhỏ” (LBD). Nếu được làm từ chất liệu cao cấp, chiếc váy LBD an toàn, sành điệu và là sự lựa chọn tuyệt vời cho các sự kiện và dịp trang trọng. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rất thoải mái với sự kiện và muốn nổi bật giữa đám đông, bạn có thể mặc một chiếc váy cocktail trang trọng với kiểu cách điệu, chẳng hạn như cắt một bên. Hoặc, nếu bạn thực sự táo bạo, hãy phá vỡ quy tắc về trang phục cocktail và mặc một chiếc váy ngắn kết hợp khéo léo với các phụ kiện kiểu dáng đẹp để có vẻ ngoài độc đáo.

Váy cocktail cho người có thân hình nhỏ nhắn

Việc tìm kiếm những chiếc váy cocktail tuyệt đẹp cho những người có kiểu cơ thể, kích cỡ và hình dáng khác nhau luôn là một vấn đề lớn nhưng không còn nữa. Mặc dù vấn đề thẩm mỹ tổng thể là rất quan trọng, vì hầu hết những chiếc váy cocktail nhỏ nhắn đều dễ thương một cách tự nhiên, nên hãy chú ý đến loại chất liệu và tỷ lệ cơ thể.

Váy cocktail họa tiết hoa

Trang phục cocktail hoa nhẹ hơn những gì bạn có thể đã mặc đến một sự kiện mùa đông; nhẹ hơn về chất liệu vải, màu sắc và cảm giác tổng thể. Rất thích hợp cho các bữa tiệc ngoài trời, váy cocktail hoa có thể đáp ứng các yêu cầu về trang phục mà vẫn giữ cho bạn phong cách và hợp thời trang. Những chiếc đầm dạ tiệc hoa tượng trưng cho sự khởi đầu mới, những nụ hoa đầu tiên lại nhú lên sau một mùa đông dài lạnh giá, tạo cảm giác tươi mới và trẻ lại. Chỉ cần đảm bảo rằng những chiếc váy cocktail hoa của bạn được làm từ chất liệu vải nhẹ với lớp xếp nếp bồng bềnh để có vẻ ngoài đáng yêu; như những phong cách boho. Để hoàn thiện bộ trang phục, hãy phối chúng với giày cao gót đế gỗ kiểu khối và các phụ kiện sang trọng tương tự.

Váy cocktail độc đáo nhất

Ddanh mục váy cocktail độc đáo nổi bật so với phần còn lại bằng cách được thiết kế để chừa nhiều chỗ cho sự vui nhộn. Được thiết kế như những bộ quần áo bắt mắt, hầu hết những chiếc váy cocktail độc đáo đều có họa tiết, đường cắt và chất liệu táo bạo. Hoàn thiện vẻ ngoài với hoa tai vui tươi và đôi giày phù hợp màu sắc, thoải mái để tạo ra vẻ ngoài táo bạo và sang trọng, hoàn hảo cho các sự kiện kỳ ​​nghỉ sang trọng và các bữa tiệc trên bãi biển.

