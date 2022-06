Gucci HA HA HA: BST độc đáo ca ngợi tình bạn Alessandro Michele và Harry Styles

Gucci luôn được biết đến với những sự hợp tác thú vị, và liên minh với ca sĩ kiêm nhạc sĩ kiêm diễn viên người Anh Harry Styles cũng không phải là ngoại lệ.

Một sự kết hợp trong mơ, Gucci HA HA HA gói gọn không gian sáng tạo của một cuộc hành trình sáng tạo của hai con người và sự kết hợp của mối quan hệ thân thương giữa Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele và Styles. Gucci "HA HA HA" không chỉ là một họa tiết được in trên nhãn, nó xác định sự trao đổi của các biểu hiện sáng tạo và tinh thần chia sẻ của hai cá nhân khác nhau.

"HA HA HA" là hoán vị của tên viết tắt "Harry" và "Alessandro" và sự bắt chước giọng nói của biểu tượng cảm xúc "khuôn mặt đang cười", một đặc điểm của biểu thức "hahaha" mà bộ đôi này thường dùng trong tin nhắn của họ. Tổng hợp mối quan hệ của họ cho thấy hai người bạn đã chia sẻ các chuyến đi và kinh nghiệm thể hiện sự bộc lộ chân thành và sự tận tâm đối với nhau.

“Harry có một gu thời trang đáng kinh ngạc. Quan sát khả năng kết hợp quần áo của anh ấy theo cách khác thường so với tiêu chuẩn yêu cầu về sở thích và cảm quan thông thường và sự đồng nhất về ngoại hình, tôi hiểu rằng kiểu dáng của ngoại hình là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt và quyền hạn, cũng như phản ứng của anh ấy đối với những thiết kế mà tôi đã tạo ra cho anh ấy, mà anh ấy luôn làm của riêng mình, những phản ứng này khiến tôi luôn có cảm giác tự do vội vã”, Giám đốc sáng tạo của Gucci nói.

Tình bạn nghĩa hiệp được hình thành từ tập hợp những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện, những điểm tương đồng và khác biệt. Bộ sưu tập vui tươi và phóng khoáng là màn dạo đầu để mang đến những tầm nhìn mới về cái đẹp để thách thức các chuẩn mực giới tính, thể hiện một lối đi đầy cảm xúc về sự sang trọng nam tính với quần áo.

Sự kết nối đầy trí tưởng tượng của bộ đôi này tập hợp vào một bộ sưu tập với một số yếu tố thể hiện năng lực của hai nghệ sĩ, đưa các sáng tạo của bộ sưu tập lại với nhau trong Nhà mốt Gucci tiếp tục đẩy ranh giới của việc thiết kế quần áo cho nam giới.

Là sự kết hợp giữa phong cách và thẩm mỹ của Michele, các yếu tố may đo kiểu Anh đã được hình dung lại với những điểm nhấn lãng mạn thông qua việc sử dụng các bản in kitsch kỳ dị. Dòng sản phẩm này bao gồm các bộ quần áo sartorial, áo khoác denim đã qua xử lý, bộ quần áo nhung có màu sắc không đều, bộ đồ ngủ in hình nhiều bất ngờ và áo sơ mi bowling, áo khoác có mũ trùm đầu và dây buộc ếch, và áo khoác xếp ly có dây điều chỉnh bằng da.

