Những nàng thơ không thể không nhắc đến của Yves Saint Laurent

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Có những nàng thơ gắn liền với tên tuổi của Yves Saint Laurent và không thể không nhắc tên. Vậy họ là ai?

Victoire Doutreleau

Victoire Doutreleau là người mẫu Pháp cho Christian Dior trong những năm đầu thập niên 50 và tham gia vào giai đoạn đầu của Yves Saint Laurent bằng cách không chỉ trở thành trợ lý cho nhà mốt mà còn là một trong những người bạn thân thiết nhất của nhà thiết kế. Hai người có một mối liên hệ sâu sắc mà Doutreleau phủ nhận là bắt nguồn từ chuyện tình cảm trong một cuộc phỏng vấn với WWD. Vì cả hai có mối quan hệ khăng khít với nhau, nên có thể nói Doutreleau là nàng thơ đầu tiên và đích thực của Laurent cho những gì ông muốn một người phụ nữ thể hiện trong các thiết kế của mình.

Paloma Picasso

Paloma Picasso không chỉ là con gái của nghệ sĩ nổi tiếng Pablo Picasso. Cô từng là một nữ doanh nhân, nhà thiết kế trang sức cho Tiffany & Co. và nhà thiết kế thời trang. Cô cũng là một trong những cái tên quan trọng trong nhóm bạn thân và những nàng thơ của Saint Laurent. Trong suốt những năm 1970 khi thời trang đang bước vào một lĩnh vực mới, Picasso đứng đầu và là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập "Scandal" gây thất vọng và ít được đón nhận của Laurent vào năm 1971. Picasso đã cung cấp cho Laurent cái nhìn sâu sắc về cách làm cho những món đồ mua ở chợ trời trông hấp dẫn và sang trọng.

Betty Catroux

Catroux từng làm người mẫu cho Chanel nhưng nhanh chóng nhận ra thương hiệu này không thể hiện được gu thẩm mỹ của cô. Cô yêu thích vóc dáng, phong cách và cấu trúc khuôn mặt của Laurent, tất cả đều góp phần khiến cả hai trở nên không thể tách rời. Cặp đôi được coi là anh em sinh đôi đã đi du lịch và dự tiệc cùng nhau. Catroux là chất xúc tác giúp Laurent đi sâu vào việc tạo ra những mặt hàng chủ lực trong tủ quần áo không phân biệt giới tính như tuxedo, trouser suit và jump suit.

Catherine Deneuve

Deneuve và Laurent gặp nhau vào năm 1966 khi quay phim Belle de Jour, và nữ diễn viên sau đó trở thành “bùa may mắn” của nhà thiết kế. Deneuve cũng trở thành "mẹ đỡ đầu" của các bộ sưu tập ready to wear của Laurent dưới thời Rive Gauche do sức hút và sự sang trọng của cô. Mặc dù Deneuve và Laurent được coi là bạn thân, nhưng họ cũng được coi là ví dụ ban đầu về mối quan hệ hợp tác thành công giữa một nữ diễn viên và nhà thiết kế.

Loulou De La Falaise

Falaise gặp Saint Laurent lần đầu tiên vào năm 1968 và truyền cảm hứng để ông chấp nhận rủi ro nhiều hơn với thời trang của mình. Phong cách phóng túng và tầm nhìn đầy tinh thần tự do của cô được cho là đã truyền cảm hứng rất nhiều cho những ngày làm việc của nhà thiết kế ở Marrakech. Falaise là người Anh nhưng đã di chuyển khắp nơi trên thế giới khi còn nhỏ sống với gia đình bố mẹ nuôi và bị đuổi khỏi các trường học ở Thụy Sĩ và New York. Cô ấy là những gì chúng ta sẽ gọi là một người phóng túng thực sự. Falaise không phải là một fan hâm mộ của chủ nghĩa tối giản và tuyên bố "Tôi không thích màu đen, bạn mặc màu đen khi bạn khốn khổ".

Mounia

Không có nhiều người mẫu da màu trên sàn diễn trong những năm 60 và 70. Trên thực tế, Laurent đã trở thành một trong số rất ít nhà thiết kế thách thức hiện trạng và lựa chọn người mẫu da đen trong một buổi trình diễn thời trang cao cấp. Mounia, một người gốc Martinique, trở thành nàng thơ của ông vào năm 1978. Nhớ lại những người mẫu phá rào trong ngành công nghiệp ngày nay thường bắt đầu với Naomi Campbell và Tyra Banks, nhưng chính Mounia mới thực sự tạo tiền đề cho những người mẫu da đen được đưa vào thời trang.

Marine Schiano

Schiano bắt đầu làm việc tại cửa hàng nam giới của Yves Saint Laurent vào năm 1971 và sau đó trở thành phó chủ tịch điều hành của thương hiệu. Cô được biết đến với vai trò đằng sau sự ra mắt của nước hoa Saint Laurent’s Opium tại New York. Những người biết cô ấy đều nói rằng cô ấy toát lên sự quyết liệt và táo bạo, điều đó đã giúp cô ấy trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành thời trang, giữ các vị trí trong quan hệ công chúng cho Calvin Klein và trở thành giám đốc phong cách sáng tạo tại Vanity Fair. Schiano là bản thiết kế cho một người phụ nữ Saint Laurent đích thực.

