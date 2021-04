Mẻmaidcore: Phong cách nàng tiên cá đang gây bão trong làng thời trang

Mermaidcore, một từ được ghép từ “Mermaid” (nàng tiên cá) và “normcore” (tiêu chuẩn), là xu hướng mới nhất mà chúng ta đã thấy các nhà thiết kế đang hướng đến. Trong những thời điểm không chắc chắn do dịch covid 19 gây ra, niềm khao khát của giới thời trang đối với một thế giới khác là điều không thể phủ nhận. Nếu không có nhiều điều rõ ràng về tương lai, bạn sẽ dễ dàng biến mất vào vùng nước sâu, nơi có hệ động thực vật sống động, nhưng cũng có sự yên tĩnh và sức mạnh. Ngoài ra còn có sự quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên và tính bền vững, điều này giúp thúc đẩy xu hướng lấy cảm hứng từ thủy sinh này. Chưa kể, quần áo thoải mái đã trở thành xu hướng mặc định trong thời kỳ dịch bệnh, phù hợp với thành phần chuẩn mực của phong cách này.

Bộ sưu tập Xuân/Hè 2021 có tất cả các thành phần cần có phong cách “Mermaidcore”. Chiến dịch mùa xuân năm 2021 của Versace nổi bật, với Kendall Jenner, Precious Lee và Hailey Bieber làm người mẫu cho bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Atlantis bên cạnh một biển sứa. Hay có Iris Van Herpen, người đã hợp tác với Parley for the Oceans để tạo ra chiếc váy "xúc tu" từ nhựa tái chế. Sử dụng máy in 3D, chất thải đại dương đã được nâng cấp thành các tác phẩm thời trang cao cấp.

Xu hướng hàng hải của họa tiết sọc navy preppy và vòng tay thủy thủ được thay thế bằng một phong cách thời trang lấy cảm hứng từ thủy sản lạ mắt hơn. Đối với phụ kiện, hoa tai ngọc trai và vòng cổ bằng vỏ sò là điểm nổi bật khi kết hợp với những chiếc váy mùa hè bồng bềnh. Đặc biệt ba sản phẩm mà người mua sắm đặc biệt lựa chọn trong mùa này: hoa tai vỏ hình tam giác, hoa tai vỏ sò và vòng cổ vỏ sò.

Ngành công nghiệp thời trang không phải là nơi duy nhất mà bạn sẽ bắt gặp hình ảnh nàng tiên cá. Những bộ phim và chương trình truyền hình thơ mộng từ những năm 2000 vẫn giữ nguyên xu hướng này, chẳng hạn như Aquamarine hay H2O: Just Add Water. Về vẻ đẹp, trang điểm màu xanh lam trông phản chiếu sóng biển. Ngay cả trong nhà của chúng ta, vỏ sò và các tác phẩm điêu khắc nàng tiên cá cũng tạo thêm cảm giác trang nhã.

