Lịch sử bền bỉ và dai dẳng đến tận ngày nay của thời trang ảo giác

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 09:34 AM (GMT+7)

Không có gì ngạc nhiên khi thời trang từ lâu đã được coi là tấm gương phản chiếu đời sống thực tế của con người.

Thời trang không chỉ là thứ để mặc lên người mà nó còn phản ánh sức khỏe tâm thần, thói quen chi tiêu, chính trị và đạo đức và hoặc thậm chí còn là phương tiện để trốn thoát thực tại. Psychedelic (phong cách ảo giác) được xem là một trong những kiểu phong cách bắt nguồn từ chất cấm và dù giờ hiện tại, việc sử dụng chất gây nghiện là bất hợp pháp, thì phong cách này vẫn được chuộng,

Ngành công nghiệp này thường được chia nhỏ thành các thời kì nhỏ cho niềm vui hoài cổ của con người. Những năm 20 mang đến những bộ váy flapper và tóc ngắn trong khi những năm 90 dẫn đến sự xuất hiện của những siêu mẫu quyến rũ trong thế giới xa hoa và thừa thãi tiền bạc. Đến bây giờ chúng ta cũng không thể quên những năm hippie của thập niên 60 và 70 hay thiết kế vai độn quá khổ và mái tóc uốn của những năm 80...

“Kỷ nguyên cấm” dẫn đến những kiểu dáng không có hình dạng và đường viền ngắn hơn cho phép di chuyển để tiệc tùng suốt đêm. Thập niên 80 và 90, thường được coi là những năm mà tình trang sử dụng chất cấm xảy ra tràn lan tại nhiều nước phương Tây và chứng kiến sự đi lên của các chất liệu dành cho thời trang thể thao như velour, spandex và lycra tạo thành quần áo phù hợp với jazzercise. Vì thế trang phục cũng thể hiện tính chất này.

Những năm hình thành nhất của mối quan hệ giữa phong cách và chất kích thích là những năm 60 và 70. Dưới cái bóng thời hậu chiến, thế hệ trẻ mê mải với cần sa và quần áo hoạ tiết hoa như ảo vọng của sự u mê.

LSD, hay lysergic acid diethylamide, là một chất gây ảo giác thần kinh được phát minh bởi nhà khoa học người Thụy Sĩ Albert Hoffman. Vào ngày 19 tháng 4 năm 1943, Hoffman đã khám phá ra LSD, dĩ ​​nhiên là vì mục đích khoa học. Khám phá của ông về tác dụng của LSD đã củng cố loại thuốc này như một loại thuốc có hiệu lực phi thường, có khả năng gây ra sự thay đổi ý thức đáng kể với liều lượng cực thấp.

Những năm sau đó, loại thuốc này đã bị che khuất trong các nghiên cứu khoa học, với việc LSD được các chuyên gia y tế sử dụng để cố gắng điều trị các bệnh như rối loạn căng thẳng sau chấn thương hoặc trầm cảm. Vào những năm 1960, nhà tâm lý học Timothy Leary của Đại học Harvard đã khuyến khích giới trẻ nước Mỹ “turn on, tune in and drop out”, nói nhiều về ma túy và sức mạnh nâng cao ý thức của nó, khiến sinh viên chuyển sang sử dụng LSD để phản đối môi trường chính trị hiện nay.

Còn được gọi là "axit", loại thuốc gây ảo giác đã ảnh hưởng đến một số nghệ thuật quan trọng nhất vào thời đó. The Beatles 'Revolver và Sgt. Các album của Pepper's Lonely Hearts Club Band được tạo hình bằng thử nghiệm của các thành viên với LSD, trong khi các tab giấy đầy màu sắc của chất này nằm rải rác trên lưỡi của gần như tất cả mọi người tại lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Woodstock đầu tiên vào năm 1969. LSD không chỉ chạm vào âm nhạc, mà còn thời trang, chi phối tất cả vào thời bấy giờ, được xem là thời kỳ trụy lạc của xứ sở cờ hoa.

Thời trang từ giữa đến cuối những năm 60 và 70 có thể được định nghĩa là mượt mà và ồn ào, từ những hoạ tiết hữu cơ, tươi sáng đến những kiểu dáng vô tư. Trái ngược với thời trang của những thập kỷ trước, đáng chú ý nhất là phong cách mod, psychedelic và funk chủ yếu dựa trên hàng may mặc từ các nền văn hóa khác. Không có gì lạ khi tìm thấy những chiếc áo poncho của Peru và những chiếc kaftan sang trọng của Ấn Độ trong "Mùa hè của tình yêu" năm 1969.

Các nhà tạo mốt châu Âu như Pierre Cardin, Emilio Pucci và André Courrèges đã thử nghiệm với váy mini siêu ngắn, color blocking và váy shift, làm tăng thêm hình thức nữ giới vốn đã được giải phóng. Trên khắp nước Mỹ, những thanh niên phản văn hóa thường mặc những chiếc áo kaftan bohemian, những chiếc áo được trang trí bằng hoa, và những chiếc khăn trùm đầu và khăn quấn táo bạo tại các lễ hội âm nhạc. Trong trang phục hàng ngày, cả nam và nữ đều mặc quần rộng cho phép hoạt động dễ dàng hơn và áo tie-dye cá tính.

Trong khi mỗi nhà thiết kế đều có sự khác nhau về cấu trúc của họ, các hoạ tiết và hoa văn linh hoạt thường tô điểm cho các bộ sưu tập từ tác phẩm của họ, dù là thời xưa hay hiện đại. Thử nghiệm cho dù là với cổ chữ V khoét sâu hay họa tiết vạn hoa, sự ảnh hưởng của những chất cấm (chất gây nghiện) từ thời đó vẫn tiếp tục làm thay đổi trang phục mà chúng ta thấy ngày nay.

Trong thời trang Gen Z, nhóm người tiêu dùng đang lên lớn nhất của thời trang cũng đã nhảy vào phong cách psychedelic (phong cách ảo giác). Ứng dụng mua sắm giảm giá quần áo tiết kiệm, Depop đã cho phép giới trẻ ngày nay thử nghiệm với những kiểu dáng của thập niên 60 và 70. Xu hướng cottagecore năm ngoái cũng là một lời ca ngợi cho các loại vải của thập kỷ đó, với tay áo có mũ và áo cánh phồng tạo nên sự trở lại gợi nhớ đến Woodstock '69. Trong các vấn đề hoạ tiết, quần áo có nguồn gốc bền vững từ các nhà thiết kế như Paloma Wool đã tập trung vào màu sắc, kết hợp cam cháy và xanh lá chanh để tạo những vẻ độc đáo, ma mị trên một tấm vải đẹp.

Nguồn: http://danviet.vn/lich-su-ben-bi-va-dai-dang-den-tan-ngay-nay-cua-thoi-trang-ao-giac-50202122493...Nguồn: http://danviet.vn/lich-su-ben-bi-va-dai-dang-den-tan-ngay-nay-cua-thoi-trang-ao-giac-50202122493530140.htm