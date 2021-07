Megan Fox và bạn trai mới Machine Gun Kelly: Cặp đôi thời trang của Hollywood

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 10:08 AM (GMT+7)

Mối quan hệ của Megan Fox với Machine Gun Kelly là ví dụ điển hình về ‘cặp đôi hoàn hảo’, ít nhất là khi nói đến phong cách.

Mối quan hệ của Megan Fox với Machine Gun Kelly là ví dụ điển hình về cặp đôi hoàn hảo, ít nhất là khi nói đến phong cách. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào mùa xuân năm 2020 khi họ gặp nhau trên phim trường Midnight in the Switchgrass, và Megan Fox cũng đóng vai chính trong video âm nhạc của Machine Gun Kelly cho Bloody Valentine. Kể từ khi họ bên nhau, cặp đôi luôn được nhìn thấy với đủ các kiểu dáng thời trang cho thảm đỏ, ảnh chụp nhanh trên Instagram và ảnh của các tay săn ảnh.

Đã qua rồi cái thời kéo bạn trai đến trung tâm mua sắm để mua cho anh ấy một chiếc quần jean vừa vặn bởi vì Megan và MGK đã tuyên bố rằng khi nói đến thời trang, họ sẽ mặc "2 mà như 1", và kết nối với style của nhau bằng những sắc màu phù hợp.

Phong cách của Megan Fox, trước đây chủ yếu bao gồm váy ngắn mini và quần jean rách, gần đây đã được thay đổi toàn diện bởi nhà tạo mẫu Maeve Reilly, người có các khách hàng khác bao gồm Hailey Bieber, chị em nhà D’Amelio, The Chainsmokers và Jada Pinkett Smith. Reilly nổi tiếng với việc thổi hồn vào phong cách đường phố cho các khách hàng của mình và thời gian của cô với Megan Fox cũng không khác gì. Fox đã gây chú ý với cuộc cải tổ toàn diện về phong cách của mình, khi ra đường với trang phục sạch sẽ, cắt may cổ điển và những món đồ hiệu như váy mini Mugler và túi xách Bottega Veneta. Nữ diễn viên vẫn chưa đánh mất phong cách sắc sảo của mình, mặc dù gần đây cô ấy có vẻ thích những đường kẻ sắc nét và đồ da hơn so với những chiếc áo dài.

Machine Gun Kelly tiếp tục là một người liều lĩnh phù hợp với phong cách cá nhân của mình, được hỗ trợ bởi nhà tạo mẫu Adam Ballheim, người đã nói với Women's Wear Daily rằng "anh ấy là một chàng trai thực sự tuyệt vời và bản thân anh ấy có phong cách đặc biệt, anh ấy dũng cảm và anh ấy mặc mọi thứ mà không ngần ngại". Chính sự dũng cảm của MGK đã cho phép anh ấy sử dụng đồ trang sức ngọc trai xếp chồng lên nhau, bộ quần áo được thiết kế độc đáo và một chiếc lưỡi được nhuộm màu để phù hợp với kiểu dáng Balmain của anh cho Lễ trao giải Billboard Music năm 2021. Diện mạo tại BMA mà Reilly chọn cho Megan là một cú đột phá với chiếc váy màu đen nhỏ, mang thiết kế Mugler đặc trưng với những dải vải đen bám vào hông rất đỗi sexy.

Mùa giải thưởng hiện tại cũng đã mang đến cho chúng ta Megan Fox trong bộ jumpsuit Barbie Mach & Mach màu hồng và MGK trong bộ đồ màu trắng với các chi tiết màu hồng phù hợp (vớ sọc hồng và một con bướm hồng trên ve áo) tại iHeartRadio Music Awards, cùng với rất nhiều paparazzi chụp ảnh bộ đôi đồng bộ ăn ý khi đi dạo trên phố hoặc ra khỏi các tòa nhà.

Trang phục của cặp đôi này được phối rất ấn tượng. MGK và Megan không phải lúc nào cũng phù hợp với bạn, nhưng lựa chọn thời trang cá nhân của họ bóng bẩy, cổ điển và nâng tầm họ thông qua sự phá cách sáng tạo, nổi loạn.

Nguồn: http://danviet.vn/megan-fox-va-ban-trai-moi-machine-gun-kelly-cap-doi-thoi-trang-cua-hollywood-5...Nguồn: http://danviet.vn/megan-fox-va-ban-trai-moi-machine-gun-kelly-cap-doi-thoi-trang-cua-hollywood-502021571092554.htm