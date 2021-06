12 chiếc váy lộng lẫy nổi tiếng nhất trên phim ảnh

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 14:54 PM (GMT+7)

Cùng điểm qua 12 bộ váy đẹp nổi bật trở thành điểm sáng trong nhiều tác phẩm điện ảnh:

1. Gentlemen Prefer Blondes - Đàn ông thích phụ nữ tóc vàng (1953)

Chiếc váy tuyệt vời này được thiết kế bởi William Travilla, là một trong những trang phục điện ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh Hollywood và đây là trang phục hoàn hảo cho một phụ nữ có body bốc lửa như Marilyn Monroe. Thiết kế váy quây, dài ngang sàn bằng satin màu hồng có đường xẻ táo bạo và chiếc nơ lớn ngay lưng dưới.

Mặc dù chiếc váy đặc biệt này rất đẹp, nhưng đây không phải là bộ mà Marilyn dự định mặc ban đầu khi cô hát ca khúc “Diamonds Are a Girl's Best Friend” phát trong phim. Có một mẫu thiết kế khác đã được lên ý tưởng cho cảnh quay này, nhưng vì chưa được hãng phim chấp thuận nên Travilla phải bắt tay vào làm ngay để may một chiếc váy dự phòng. Đây là một nhà thiết kế tài năng đến nỗi anh ấy đã hoàn thành kiệt tác này chỉ 2 ngày trước khi bắt đầu thu âm bài hát. Sau đó nó đã được bán đấu giá, được đặt ở mức 150.000 đến 250.000 đô la, mặc dù giá thầu cuối cùng của nó được cho là cao hơn nhiều.

2. Titanic (1997)

Chiếc váy tuyệt vời này do nhà thiết kế Deborah Lynn Scott thực hiện, là một thách thức khá lớn về yêu cầu kỹ thuật. Trên thực tế, 24 bản sao đã phải được tạo ra bằng các loại vải khác nhau. Điều này để chiếc váy cuối cùng trông hoàn hảo cả khi ướt và khi khô, và nó phải thật ấn tượng bởi nó là chiếc váy mà cô đào Kate Winslet mặc trong hầu hết các cảnh tàu Titanic chìm.

Cuối cùng, chiếc váy lý tưởng cuối cùng được làm bằng voan với hai màu anh đào và đen và được trang trí bằng kim cương giả. Chiếc váy của Kate Winslet sau này đạt mức đấu giá cuối cùng là hơn 300.000 đô la, và điều này hầu như không gây ngạc nhiên vì nó quá đẹp.

3. The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

Hẳn bạn còn nhớ cảnh xa hoa nơi công chúa Amelia của Genovia được trao vương miện trong phần tiếp theo của Nhật ký công chúa. Bạn khó có thể bỏ lỡ chiếc váy tuyệt đẹp mà nữ diễn viên Anne Hathaway đang mặc. chiếc váy dáng dài, tông màu sáng, có trang trí thêu vàng, và trang trí bằng 2 nơ trên vai. Chiếc áo choàng dài dài vài mét kéo trên sàn làm cho cô ấy trông giống như một nàng công chúa của hoàng gia thực thụ.

4. Mirror, Mirror (2012)

Một nữ diễn viên khác được biết đến khi bước vào đôi giày của một công chúa và tình cờ mặc một số bộ váy tuyệt đẹp và đầy màu sắc làm say lòng khán giả, đó là Lilly Collins. Nữ diễn viên nổi tiếng người Anh này đã đóng vai Bạch Tuyết trong bộ phim Mirror, Mirror .

Chiếc váy cụ thể mà bạn có thể thấy ở trên, trong bộ sưu tập của chúng tôi, được thiết kế bởi Eiko Ishioka. Nó thực sự có một chiếc áo nịt ngực thật và một khung dây bên dưới váy in hoa. Khung dây được thêm vào để tạo độ nâng cho chiếc váy vì họ muốn có một thứ gì đó thật ấn tượng. Nhờ đó, nó có chu vi khoảng 5 feet. Công việc thêu ren, tay áo phồng, váy và vạt áo đã biến chiếc váy trở thành một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi khoảng 25-35 thước Anh (hoặc khoảng 22-32 mét) vải để hoàn thành.

5. Người đẹp và quái vật (2017)

Trong phiên bản live-action mới nhất của câu chuyện Người đẹp và quái vật, chúng ta thấy nàng công chúa nổi tiếng do Emma Watson thủ vai mặc một phiên bản khác, chúng ta phải nói rằng quyết định của nhà sản xuất thật là khó hiểu. Bộ váy mà cô ấy xuất hiện ít lòe loẹt hơn và mang lại một cái nhìn hiện đại và tươi mới hơn rất nhiều, rất hợp với Watson, không ai có thể phàn nàn.

Nó sẽ mãi mãi được ghi nhớ như một chiếc váy trắng lãng mạn được trang trí bằng những bông hoa, cả trên vạt áo và chân váy, và cũng có một số bông hoa giả trên vải cùng tông được thêm vào ở đây và ở đó, một cách thanh lịch. Phần tay áo cầu kỳ của chiếc váy, gần như trong suốt, cũng được bao phủ bởi những bông hoa. Mỗi chi tiết đều bổ sung một cái gì đó và hoàn toàn hài hòa với nhân vật.

6. Cuốn theo chiều gió (1939)

Vivien Leigh đã mặc một số chiếc áo choàng khác nhau trong suốt bộ phim. Tất cả đều được thực hiện bởi nhà thiết kế trang phục người California Walter Plunkett, người từng là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế khác, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Christian Dior.

Lần đầu tiên bạn nhìn thấy chiếc váy này trong một cảnh trong đó nhân vật chính định áp đảo và gây ấn tượng mạnh với một người đàn ông giàu có, nhưng cô ấy không có gì để mặc cho dịp này. Vì vậy, cô ấy nảy ra một ý tưởng khá kỳ lạ: làm một chiếc váy từ những tấm rèm nhung màu xanh lá cây treo trên cửa sổ của ngôi nhà của cô ấy. Plunkett là một thợ may tuyệt vời, thận trọng và hướng đến chi tiết. Bằng chứng cho điều đó là anh ấy đã cố gắng làm cho thiết kế này trông như thể nó được may bởi một người nghiệp dư. Mặc dù đẹp nhưng chiếc váy không hoàn hảo. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy và thậm chí cảm thấy nó được thực hiện một cách vội vàng như thế nào. Chiếc váy này được để dưới ánh nắng mặt trời một thời gian để làm cho nó trông giống như những tấm rèm đã sờn.

7. Snow White and the Huntsman (2012)

Trang phục trong bộ phim này rất lộng lẫy, nhưng thiết kế đặc biệt này thực sự thu hút sự chú ý của chúng tôi. Nó thậm chí còn hơn thế bởi chính Charlize Theron đã mặc nó khi cô đóng vai phù thủy độc ác trong Snow White and the Huntsman .

Bộ quần áo tuyệt đẹp này là tác phẩm của Colleen Atwood, người sau đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tất cả trang phục của phù thủy đều khó may nhất. Đó là bởi vì họ phải phản ánh cô ấy xấu xa như thế nào, nhưng đồng thời, họ cũng có nghĩa là phản ánh sự biến đổi mà cô ấy trải qua trong suốt cốt truyện. Vải từ khắp nơi trên thế giới và những đồ trang trí đặc biệt nhất, như vỏ bọ cánh cứng, đã được sử dụng để làm chúng.

8. Bắt một tên trộm (1955)

Chiếc váy này xứng đáng với một nữ thần Hy Lạp, được tạo ra bởi nhà thiết kế Edith Head. Nó được làm bằng voan với các sắc thái khác nhau của màu xanh lam và dưới hình dạng và những nếp vải mỏng manh, nó ẩn một chiếc áo nịt ngực với dây đai mỏng. Theo một cách nào đó, sự đơn giản của nó đến bất ngờ, một điều tuyệt vời đối với một người đẹp cổ điển như Grace Kelly. Nữ diễn viên cũng chọn không đeo bất kỳ phụ kiện nào. Cô nàng hạn chế phối thêm một chiếc khăn nổi đơn giản và một chiếc túi xách màu xanh, mang đến nét tự nhiên và giản dị.

Một màu sắc đặc biệt và tươi sáng như màu của chiếc váy này không còn là phong tục để mặc buổi tối trong ngày, huống chi là đối với một phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Tuy nhiên, tác phẩm này được thiết kế một cách có ý thức với mục đích làm nổi bật vẻ đẹp của nữ diễn viên mọi lúc và tạo cho nhân vật của cô một vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, về sau tính cách này sẽ biến mất khi cốt truyện mở ra.

9. Biên niên sử Narnia (2005)

Một phù thủy khác khoác lên mình bộ váy đẹp như mơ là Jadis, Phù thủy Trắng do Tilda Swinton thủ vai trong The Chronicles of Narnia saga. Tất cả những thiết kế cô ấy mặc đều có thể truyền tải hoàn hảo sự lạnh lùng của nhân vật này, nhưng lại có sự pha trộn độc đáo giữa sức mạnh và sự thần bí. Đó là tác phẩm của nhà thiết kế trang phục phim Isis Mussenden, và việc làm ra chiếc váy này là một công việc lớn vì nó được cấu tạo từ 3 lớp vải khác nhau.

Tất cả các loại vải khác nhau được sử dụng để làm ra tác phẩm đáng kinh ngạc này đã được nhuộm để kết quả cuối cùng sẽ bắt chước màu sắc kỳ lạ của băng. Lớp đầu tiên của chiếc váy được làm bằng nhung. Điều này có nghĩa là để cung cấp cho toàn bộ phần cấu trúc hơn và một số độ cứng. Lớp thứ hai được làm bằng hỗn hợp len và lụa, chủ yếu để tạo thêm họa tiết. Cuối cùng, lớp cuối cùng là một lớp ren bồng bềnh, chúng ta có thể thấy ở phần vạt áo. Lớp cuối cùng này là những gì mang lại cảm giác sang trọng và uy nghiêm.

10. Aladdin (2019)

Nhà thiết kế Michael Wilkinson đã đi qua Trung Đông, Châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan để tìm kiếm nguồn cảm hứng và chất liệu đích thực để tạo ra những bộ trang phục cho bộ phim chuyển thể từ người thật đóng Aladdin của Disney. Trong khi hầu hết phụ nữ Agrabah mặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Ả Rập, trang phục của Công chúa Jasmine thực sự lấy cảm hứng từ phong cách baroque ở Nam Á. Đây là để tưởng nhớ mẹ cô, người đến từ một vương quốc láng giềng tên là Shehrabad.

Vì vậy, chiếc váy xinh đẹp của cô được làm bằng lụa, có in hình hoa cúc, và được trang trí bằng hạt và thêu. Ở đây có sự kết hợp nguyên bản giữa hoa vân anh và san hô. Đây đều là những màu sắc tươi sáng và tràn đầy năng lượng và chúng rõ ràng là cách hoàn hảo mà nhà thiết kế tìm ra để thể hiện khát vọng phiêu lưu và niềm đam mê cuộc sống của nàng công chúa.

11. Ziegfeld (1941)

Chiếc váy này được tạo ra bởi Adrian Adolph Greenburg, được gọi đơn giản là Adrian. Ông là nhà thiết kế trang phục chính thức cho Metro-Goldwyn-Mayer từ năm 1928 đến năm 1941. Ông cũng chịu trách nhiệm tạo ra những tác phẩm tuyệt vời mà bạn có thể thấy trong The Wizard of Oz, bao gồm cả đôi giày đỏ khó quên của Dorothy.

Chiếc váy kỳ ảo tuyệt đẹp này, được mặc bởi Hedy Lamarr, chắc chắn cũng có đẳng cấp và phong cách không kém gì đôi giày đỏ xinh đẹp. Đối với người mới bắt đầu, trang trí mơ mộng được làm bằng các ngôi sao sẽ đưa bạn đến một thế giới khác chỉ bằng cách nhìn vào nó. Như bạn có thể thấy trong các bức ảnh, hàng chục ngôi sao đã tô điểm cho mẫu vải cũng như các phụ kiện mà nữ diễn viên mặc. Và tay áo của cô ấy không chỉ dài đến tận sàn nhà mà còn dài tới vài mét, tạo nên một cái đuôi đầy sao hùng vĩ.

12. The Princess Switch (2018)

Chiếc váy tuyệt vời với nét lãng mạn này do Luminita Lungu thiết kế. Nó không phải là một chiếc váy công chúa điển hình với một chiếc váy bọc thép. Thiết kế dạ hội khá đơn giản và tự nhiên nhưng không có nghĩa là nó trông không thanh lịch và nữ tính.

Những lớp vải tuyn trắng trên váy tạo cảm giác đầy đặn nhất định và cơ thể mảnh mai nhưng không làm tăng quá nhiều trọng lượng. Đây có lẽ là nơi tạo ra vẻ ngoài nhẹ nhàng và thoải mái. Mặt khác, những bông hoa được thêu, cùng với đường viền cổ áo mang đến cho tổng thể nhân vật một không khí nhẹ nhàng của nữ tính, nhưng một cách tinh tế.

Nguồn: http://danviet.vn/12-chiec-vay-long-lay-noi-tieng-nhat-tren-phim-anh-50202128614553188.htmNguồn: http://danviet.vn/12-chiec-vay-long-lay-noi-tieng-nhat-tren-phim-anh-50202128614553188.htm