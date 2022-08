Louis Vuitton: Bậc thầy về hành lý và biểu tượng Monogram

Thứ Bảy, ngày 06/08/2022 08:56 AM (GMT+7)

Ra đời vào ngày này năm 1821 tại Anchay, Pháp, Louis Vuitton đã thành lập nhãn hiệu cùng tên nổi tiếng hiện nay của mình thông qua sự tập trung khác biệt vào kỹ thuật thủ công và bí quyết thiết kế.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu gồm thợ mộc, nông dân và thợ xay, ngay từ khi còn nhỏ, Vuitton đã có ý thức thương mại rõ rệt. Năm 13 tuổi, Vuitton đến Paris để thoát khỏi cuộc sống tầm thường ở nông thôn. Bằng cách đi bộ, hành trình từ miền quê miền núi đến thành phố công nghiệp mất gần hai năm.

Năm 1837, gần sinh nhật lần thứ 16 của nhà thiết kế, Vuitton bắt đầu học việc với nhà sản xuất hộp và nhà máy Monsieur Marechal. Dưới thời Marechal, Vuitton học được nghề đóng hộp, đặc biệt dành cho tầng lớp thượng lưu, những người chiếm đa số khách hàng của Marechal. Ngay sau đó, Vuitton được thuê làm nhà sản xuất hộp và hành lý cá nhân cho Hoàng hậu Eugenie, điều này cho phép nhà thiết kế trau dồi kỹ năng của mình và cũng có được sự bảo trợ của nhiều khách hàng ưu tú hơn.

Năm 1854, nhà thiết kế gặp Clemence-Emilie Parriaux, người mà ông sẽ kết hôn vào cuối năm đó. Cũng trong thời gian này, Vuitton thành lập xưởng đầu tiên của mình ở Paris chuyên sản xuất các loại rương và hộp sang trọng. Ban đầu làm các tác phẩm của mình bằng da, sau đó nhà thiết kế đã chuyển sang sử dụng vải phủ do chất liệu này có khả năng chịu nước và vết bẩn. Những chiếc hòm của Vuitton cũng nổi bật so với những hành lý hình mái vòm thông thường ở Paris do ông tập trung vào kiểu dáng chữ nhật cho phép những chiếc hòm dễ dàng xếp chồng lên nhau và vận chuyển trong quá trình di chuyển.

Với sự thành công rực rỡ của hành lý hình chữ nhật của Vuitton, nhà thiết kế này đã mở một nhà máy ở Asnières, Pháp, nơi ông bắt đầu đáp ứng các đơn đặt hàng cho cả những người nổi tiếng ở Paris và giới quý tộc quốc tế. Năm 1870, chiến tranh Pháp-Phổ bùng nổ cuối cùng đã có tác động to lớn đến sự bùng nổ của thương hiệu Vuitton. Khi chiến tranh kết thúc, nhà máy của thương hiệu ở Asnières bị đổ nát và địa điểm ở Paris bị hư hại.

Ngay sau đó, Vuitton đã mở lại cửa hàng của mình ở Paris, lần này là tại 1 Rue Scribe, nằm gần Câu lạc bộ Jockey và các điểm nóng dành cho quý tộc khác. Với sự tập trung đổi mới vào sự sang trọng, Vuitton bắt đầu giới thiệu những thiết kế đặc trưng mới cho thương hiệu của mình, những thiết kế và thử nghiệm rương mới với kiểu dáng và vải. Vào năm 1892, nhà thiết kế này qua đời, để lại đế chế đang bùng nổ của ông, sau này sẽ phát triển thành một trong những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Chữ lồng mang tính biểu tượng hiện nay lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1896 và đã trở thành món đồ yêu thích lâu năm của những người đang tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa sự sang trọng và chức năng. Làm việc với tên viết tắt của người sáng lập, chữ "LV'' được ghép với các hình dạng góc cạnh sẽ ngay lập tức trở thành một trong những chữ lồng được tìm kiếm nhiều nhất mọi thời đại. Hành lý và rương của Louis Vuitton được dùng bởi những người như Paul Poiret, gia đình Rothschild và Wallis Simpson.

Với sự trỗi dậy của văn hóa jet set trong những năm 1960, những chiếc rương và hành lý của Louis Vuitton đã trở thành phương tiện chính trong các kỳ nghỉ và chuyến du lịch xa xỉ của giới thượng lưu trong xã hội. Mạo hiểm vào các khía cạnh khác của hàng xa xỉ, thương hiệu đã trình làng một loạt phong cách mới như Speedy, Noé và Boite Chapeau. Nhờ vào thương hiệu và phong cách đặc trưng hàng đầu của thương hiệu, Louis Vuitton trở thành thứ cần có đối với người tiêu dùng thời trang.

Bước sang thế kỷ 21, Louis Vuitton bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực readu to wear nhờ sự lãnh đạo của ông chủ LVMH, Bernard Arnault. Bắt đầu từ năm 1997, Marc Jacobs đã điều hành nhà mốt với những sáng tạo nổi tiếng và những lần hợp tác đáng nhớ với Takashi Murakami, Richard Prince và Yayoi Kusama. Vào năm 2013, nhà thiết kế rời Louis Vuitton, mở ra tầm nhìn về tư duy tương lai của Giám đốc Sáng tạo Nicolas Ghesquière.

Dưới tầm nhìn của nhà thiết kế người Pháp, thương hiệu đã hướng đến các kho lưu trữ khác biệt của mình trong khi khám phá tương lai. Năm 2018, Louis Vuitton bổ nhiệm Virgil Abloh làm giám đốc sáng tạo của quần áo nam, một sự hợp tác gây xôn xao dư luận đã chứng kiến ​​Abloh gắn bó với thế giới thời trang xa xỉ trước khi ông qua đời vào tháng 11 năm 2021. Được sinh ra từ nguồn gốc khiêm tốn từ kỹ năng riêng biệt của người sáng lập, Louis Vuitton đã phát triển thành một thương hiệu sang trọng hàng đầu nhờ sự nhấn mạnh không ngừng vào các phụ kiện kiểu dáng đẹp và một chữ lồng nổi bật.

