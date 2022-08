9 trang phục kinh điển của sao được thế hệ Gen Z tái hiện lại

9 kiểu dáng của người nổi tiếng một thời được thế hệ Gen Z mang trở lại

Váy Versace "Crazy In Love" của Beyoncé

Vào năm 2003, một Beyoncé trẻ tuổi tại Naissance trong sự nghiệp solo của mình đã mặc một chiếc váy Versace màu xanh lá cây và tím nhỏ để trình diễn "Crazy In Love" tại Lễ trao giải BET. Gần 20 năm sau, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Zendaya đã mặc một phiên bản dài hơn của chiếc váy hở rốn với đôi giày cao gót màu tím phù hợp với Lễ trao giải BET năm 2021.

Elizabeth Hurley với váy Versace Safety Pin

Nữ diễn viên Elizabeth Hurley đã gây sốt tại buổi công chiếu bộ phim Four Weddings And A Funeral (4 đám cưới 1 đám ma) năm 1994 khi cô xuất hiện trong chiếc váy đính kim sa quyến rũ, gợi cảm này của Versace, được mệnh danh là "That Dress". Bộ quần áo mang tính biểu tượng đã được làm lại không chỉ một lần mà hai lần — Lady Gaga mặc một chiếc giống hệt nhau ở Milan vào năm 2012 và Jennifer Lawrence mặc một chiếc váy đen tương tự cho buổi ra mắt phim Red Sparrow.

Váy Alexander McQueen "Shipwrecked" của Angie Barret

Khi Angie Barrett nhìn thấy chiếc váy lấy cảm hứng từ biển của Alexander McQueen Xuân / Hè 2003 này trên Harper Bazaar, cô ấy đã yêu ngay lập tức được mặc nó đến cả Beaux Arts Ball và Cannes Film Festival vào năm 2003. Gần hai thập kỷ sau, Kim Kardashian đã thực hiện "Chiếc váy con hàu" độc đáo nổi tiếng khi cô mặc nó đến Lễ trao giải Oscar 2020 Vanity Fair.

Naomi Campbell trong Jean Paul Gaultier

Trong những ngày hoàng kim của sự nghiệp trên sàn diễn của mình, Naomi Campbell đã sải bước trên sàn diễn Jean Paul Gaultier Xuân / Hè 2002 trong chiếc áo quây màu trắng với đường viền cổ bằng vải tuyn màu đen tương phản. Tiếp bước cô, siêu mẫu đương đại Bella Hadid đã mặc chiếc váy tương tự tại Liên hoan phim Cannes 2021.

Laura Dern trong Armani

Laura Dern vượt trội hơn chính mình bằng cách mặc lại chiếc váy Armani cắt ngắn màu đen được thiết kế cho cô vào năm 1990. Cô mặc chiếc váy này lần đầu tiên vào năm 1995 tại Lễ trao giải Nhân đạo Sheba và một lần nữa tại Vanity Fair Oscars After Party 2020, trông rất đắc thắng với giải thưởng Viện hàn lâm trên tay.

Bộ đồ Nhà Trắng của Olivia Rodrigo

Trong khi đến thăm Nhà Trắng để thảo luận về việc tiêm phòng cho thanh thiếu niên với Tổng thống Joe Biden, ca sĩ nổi tiếng Olivia Rodrigo năm 2021 đã gây chú ý cho bộ đồ Chanel cổ điển cũ hơn cô. Bộ quần áo ra mắt trong bộ sưu tập Xuân / Hè 1995 của nhà thiết kế Karl Lagerfeld cho thương hiệu và hiện đã tìm thấy sức sống mới cho một trong những ngôi sao nhạc pop yêu thích của Gen Z.

Váy Chanel của Bella Hadid

Không bao giờ e ngại phong cách cổ điển, siêu mẫu Bella Hadid xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 trong một chiếc váy cổ điển của Chanel. Được thiết kế bởi Karl Lagerfeld quá cố, chiếc váy bồng bềnh, thắt lưng kiểu corset và tay áo phồng chắc chắn gợi nhớ đến thế kỷ 19.

Váy Marilyn Monroe của Kim Kardashian

Sau khi hát bản trình diễn quyến rũ "Happy Birthday" cho tổng thống lúc bấy giờ là John F. Kennedy vào năm 1962, chiếc váy lấp lánh tuyệt đẹp của Marilyn Monroe đã làm nên lịch sử văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, chiếc váy gần đây đã gây xôn xao dư luận sau khi Kim Kardashian mặc nó tới Met Gala. Và với những tin đồn về việc ông trùm truyền thông làm hỏng chiếc váy của kho lưu trữ, đó chắc chắn là một chủ đề bàn tán.

Iris Law và Versace

Người mẫu kiêm diễn viên đã xuất hiện tại Tuần lễ thời trang London vào tháng 6 vừa qua với chiếc váy quấn băng tuyệt đẹp của Versace Thu / Đông 2003. Mặc dù chiếc váy đã gần như cũ của cô gái 21 tuổi với phom dáng corset trễ nải và viền khăn tay thanh lịch, nhưng điều đó không ngăn được Law khẳng định phong cách đường phố.

